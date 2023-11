Las inolvidables vacaciones de los hijos de El Chicharito en África A través de Instagram, Sarah Kohan, ex esposa de El Chicharito, compartió los retratos más lindos de sus hijos en este destino

Como en su época de soltera, los viajes son parte de la vida de Sarah Kohan, ex esposa de Javier Chicharito Hernández, quien ahora que se ha convertido en mamá de Nala y Noah, puede compartir su pasión por recorrer el mundo con sus pequeños. Después de sus imperdibles vacaciones de verano en Italia, la influencer australiana y sus hijos volvieron a hacer sus maletas, esta vez, para conocer uno de los destinos más espectaculares en los que han estado: África. A través de su cuenta de Instagram, red social donde cuenta con más 1.4 millones de seguidores, Sarah publicó un álbum con las fotos más especiales de su visita a este sitio que se ha convertido en uno de sus favoritos.

Un lugar espectacular

Durante los últimos días, Sarah y sus hijos han estado disfrutando de este destino que se ha convertido en el telón de fondo perfecto para las imágenes más especiales de sus hijos. Aprovechando la belleza de África, la influencer viajó con su cámara profesional en mano y se dispuso a captar los momentos más entrañables de este viaje donde dejó ver lo mucho que han crecido sus hijos. La influencer mostró su talento detrás del lente y consiguió los recuerdos más especiales de sus pequeños en este lugar donde ya disfrutaron de su primer Safari, un recorrido en el que los niños se mostraron muy emocionados al ver a los animales.

La emoción de los niños

Emocionada, Sarah compartió con sus fans que este viaje será inolvidable: “Estas últimas semanas en África con los bebés han sido un sueño”, escribió en la descripción del álbum donde vemos varias imágenes de sus hijos abrazados, disfrutando de los impactantes paisajes. Aunque no detalló de qué se trata, la influencer adelantó que había una razón muy importante detrás de su visita a este lugar: “Tantos proyectos emocionantes que vienen que no puedo esperar para compartir con todos ustedes”, escribió en otra parte de su mensaje. Entre las fotos, también destaca una en la que aparece ella posando en solitario con un look ideal para este destino.

La publicación de Sarah causó más de 9 mil likes, entre ellos, el de Javier Chicharito Hernández, papá Nala y Noah quien, a pesar de que no los pudo acompañar, sabe lo especial que es para los niños conocer un sitio como este, sobre todo para Noah quien desde muy pequeño mostró su gusto por los animales. En las fotos que compartió Sarah también destaca una en la que se ve a su primogénito jugando futbol con niños de su edad allá en África, esta imagen causó revuelo entre los fanáticos de El Chicharito quienes se emocionaron al ver al pequeño practicando el deporte en el que la familia de su padre posee un importante legado.

Unidos por sus hijos

A más de dos años de su divorcio, la relación de co-paternidad entre Sarah Kohan y El Chicharito es cada día mejor. A pesar de que el futbolista enfrenta la ausencia de sus hijos que residen en Londres, el mexicano ha sabido mantenerse presente en la vida de sus pequeños a quienes recientemente visitó en el Reino Unido. Fue durante el verano pasado cuando después de mucho tiempo de no dejarse ver juntos, la ex pareja compartió en redes sociales una imagen familia en la que quedó claro que se mantendrán cercanos para la crianza de sus pequeños: “Continuamente estamos aprendiendo de la co-paternidad de nuestros bebés con todo el amor del mundo”, fue la frase con la que acompañaron esta publicación conjunta.