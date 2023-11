Por primera vez, la ex de José Ron rompe el silencio sobre el fin de su noviazgo con el actor Luciana Sismondi reveló cómo se encuentra en estos momentos y despejó las dudas sobre si habría o no una reconciliación futura con José Ron

Luego de que recientemente José Ron confirmara su ruptura sentimental con Luciana Sismondi, ahora es la actriz quien ha roto el silencio para revelar cómo se encuentra en estos instantes, en los que su vida amorosa ha dado un giro definitivo. En su reciente charla, la intérprete además habló de las mascotas que solía cuidar junto al actor, despejando las dudas sobre si habría la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Recordemos que el galán de telenovelas y series se refirió a la situación del rompimiento en días pasados, siendo muy discreto en torno al tema. Sin embargo, dejó claro que ahora se encuentra enfocado en su carrera, esto tras el reciente estreno de la serie televisiva El Gallo de Oro, un proyecto que le ha merecido el reconocimiento del público, también muy pendiente de su vida personal.

¿Qué ha dicho la ex de José Ron?

Luciana fue captada durante su llegada a un evento público, espacio en el que se tomó unos minutos para conversar con la prensa. Sin poder evitar las preguntas, la actriz fue cuestionada sobre cómo se encuentra en estos instantes, luego de la confirmación del término de su noviazgo con Ron. “Estoy muy bien, ustedes ya saben, estoy soltera, estoy contenta, estoy enfocada en mí, en mis cosas, así que muy bien...”, dijo sonriente para las cámaras, declaraciones retomadas por medios de comunicación como Despierta América, de la cadena Univision. La intérprete trató de ser muy reservada en todo momento, aunque la insistencia de los reporteros en el lugar fue tal, que accedió a compartir algunas palabras más en relación con lo ocurrido, mostrándose en calma a lo largo de la conversación.

Dado el amor que tanto Luciana y José Ron tienen por los perros, se supo que ambos cuidaban de algunas mascotas, por lo que los periodistas en el lugar no dudaron en cuestionarla al respecto. Sincera, la actriz habló de este tema poniendo de frente la actitud positiva con la que ha tomado todo hasta este momento. “Cada tanto los veo pero son parte también de mi familia. Ustedes saben el cariño que yo siento por los animales, así que estamos en eso… Los animales son fieles para siempre, desde muy niña me inculcaron el amor y el respeto por los animales… para mí eso es lo más importante…”, dijo en otro momento de la plática, evitando entrar en detalles aunque despejando las dudas con toda amabilidad.

¿Se reconciliaría con José Ron?

Aunque se desconocen los motivos por los cuales la pareja puso punto final a lo suyo, parece ser que ambos tienen claro que el cierre de su historia podría ser definitivo. Así lo dejó ver la actriz luego de que le preguntaran si existe o no la posibilidad de una reconciliación con el actor. De manera directa, ella respondió, incluso siendo muy cordial a la hora de referirse a su ex. “El pasado ya es pasado, yo la verdad le agradezco mucho a él y a todos ustedes…”, dijo en otro instante de la plática, para luego reiterar que, en estos instantes se mantiene concentrada en otro tipo de prioridades. “La vida sigue y estoy enfocada en lo mío, así que muy contenta…”, agregó. Poco antes de despedirse, los comunicadores también le preguntaron sobre los rumores que persiguen a su exnovio, manteniéndose al margen. “Ustedes saben más que yo, así que sabrán. Besos”, dijo al despedirse frente a las cámaras.

En días pasados, José Ron también habló de su ruptura frente a las cámaras de televisión, despejando por completo las dudas. “Estoy soltero con este Gallo de Oro también que me entusiasma, que me emociona, contento también con todo lo que me está pasando…”, contó, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube. Así mismo, ahondó en sus palabras al contar cómo transita todo para él en estos instantes de cambios personales, dando tiempo al tiempo para que todo fluya de manera favorable. “Estoy muy bien, me encanta también estar con mi tiempo, estar soltero, disfrutar ahora sí que mis cosas, mis perros. Lo demás también cuando Dios quiera, hay que vivir el presente y todas las etapas…”, dijo en esa plática.

