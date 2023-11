La sinceridad de Paola Rojas al hablar de su relación amorosa más tóxica

Con el paso de los años, Paola Rojas ha podido trabajar en temas personales muy específicos, como el relacionado con los aspectos sentimentales. Siempre abierta con su público, la periodista ha compartido que en el pasado la situación no fue del todo favorable con una de sus exparejas, pues ambos entraron en una dinámica compleja. Sin mencionar el nombre de la persona a la que se refirió, la comunicadora expuso sus puntos de vista al abordar en el programa Netas Divinas, del cual es conductora, una charla sobre las relaciones amorosas tóxicas, revelando cómo ella, años atrás, vivió esta circunstancia de la cual tiene un recuerdo claro, sobre todo por la manera en que eso repercutió en su estado de ánimo.

Paola Rojas se sincera sobre una expareja

Durante la plática con sus compañeras de programa, Galilea Montijo, Daniela Magun, Natalia Téllez y Consuelo Duval la periodista se abrió de capa, dando detalles de cómo ella transitó por una etapa complicada al sostener un romance con alguien que detonó en ella ese lado de su personalidad que le resultó complicado. “No sé si todos tenemos una dosis de toxicidad y hay personas que nos la detonan, que jalan el gatillo y te sale…”, expresó Paola durante la transmisión, para luego exponer su vivencia personal. “Hay combinaciones tóxicas, yo sí me recuerdo alguna vez enganchada con alguien que se sacaba lo peor de mí…”, añadió, reconociendo que este tipo de dinámicas pueden volverse recurrentes cuando ambas personas están en la misma sintonía. “Pero además es como adictivo…”, dijo la presentadora, quien a lo largo de varias emisiones ha ahondado en aspectos puntuales de lo que ha ocurrido en su corazón en años anteriores, como cuando ha tocado el tema de su ruptura amorosa pasada, la cual atrajo toda la atención mediática.

Tras las palabras de Paola, Galilea tomó la palabra para dar su punto de vista, asegurando que mucho también depende de las personas con las que se suele interactuar. “Una cosa es cuando te enojas y otra pues tu personalidad de todos los días. Sí creo que existe gente que así como te saca tu lado bonito, también hay gente que te saca tu lado feo, como cuando te enojas…”, dijo la también conductora del programa Hoy, quien en ocasiones anteriores, al igual que Paola, ha ahondado en aspectos de su vida personal poco conocidos.

Nuevos bríos para Paola Rojas

Si de algo se siente muy orgullosa Paola, es de la gran evolución que su vida amorosa ha tenido con el paso del tiempo. Dejas atrás los sinsabores no fue sencillo para ella, como el de su pasada ruptura sentimental, la cual la colocó en el ojo mediático. Sin embargo, gracias al apoyo de su actual pareja es que también pudo salir adelante tras los embates emocionales, según ha explicado en otra de las emisiones en las que se habló de los aspectos que hacen más cercanas a las parejas. “Estuve muy descolocada, meses. Mi novio me acompañó muy amorosamente en esa etapa. Nunca había sido necesario que me protegiera así porque yo no había estado débil o vulnerable, y ese proceso nos acercó muchísimo y yo sentía que lo necesitaba, no nada más que lo quería y listo, sino que lo necesitaba y esa protección nos vinculó más profundamente…”, reveló la conductora en aquel programa.

En otro momento, Paola además contó cómo fue que conoció a su actual pareja años atrás, cuando ambos estaban comprometidos con otras personas. Aunque por aquel entonces nada de lo que hoy ocurre entre los dos se vislumbraba, años después el destino los hizo coincidir. “Lo había conocido antes, hace muchos años en una fiesta en la que yo estaba un poco indispuesta a la mexicana. Digamos que no había tomado solo agua de jamaica, entonces estaba risa y risa, por lo tanto no me acuerdo, lo cual es un poco frustrante, pero nos conocimos en aquel entonces, él se tenía que ir, y se fue. Pasaron los años y yo me casé, me multipliqué, él también, y nos encontramos años después. Yo estaba comiendo con Daniela, y de pronto ella se para y cuando regresa me dice: ‘Ese tipo que está ahí’, y yo (le respondí): ‘¿Cuál? El guapo que me fascina y no puedo dejar de mirar’, me dijo: ‘Ese, dice que te conoció en una fiesta hace años y no se olvida de tu mirada’”.

