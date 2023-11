Con entrañables imágenes junto a su papá, Aracely Arámbula lo recuerda en un día muy especial

Desde el verano del año pasado, la vida de Aracely Arámbula y su familia no es la misma, tras el sensible fallecimiento de don Manuel Arámbula, padre de la actriz. Enfrentarse a la partida del patriarca del clan no ha sido tarea fácil; sin embargo, mantener vivo su recuerdo ha sido la manera en la que la actriz ha sobrellevado la ausencia de su padre. En ese sentido, aprovechando la festividad del Día de Muertos y el aniversario luctuoso de uno de sus tíos, la protagonista de La Madrastra utilizó su cuenta de Instagram para compartir algunas memorias junto a su padre. Convencida de que recordar es vivir, Aracely quiso tener muy presenta a su papé en este día tan especial para todos en casa.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con la ilusión con la que todos los mexicanos colocan su altar de muertos, esperando a que este día sus seres queridos que han trascendido visiten sus hogares, la actriz colocó su altar del Día de Muertos con una imagen central de su papá. Según reveló en el texto con el que acompañó esta publicación, desde antes de que muriera su papá, esta fecha ya era muy importante en su hogar: “Celebrando tu vida eterna Shulada. Te amamos tanto. Abrazos fuertes al cielo para ti, para mis tíos, hoy hace 5 años fue el día en que las puertas del cielo se abrieron para tu hermano Toño y allá juntos seguirán riéndose y disfrutando como solo ustedes lo hacían, también con Lolita, mi tío Armando y con tus padres, mis abuelos, bellos eso me reconforta y me da mucha alegría”, se lee en el feed de la actriz.

VER GALERÍA

En otra parte de su mensaje, Aracely pidió por la memoria de todos los miembros de su familia que han trascendido: “Infinita luz e infinitas bendiciones para todos allá arriba y para los que estamos aquí y bendiciones para todos los que han partido para todos nuestros seres amados y para los que nos quedamos acá extrañándolos”, finalizó la actriz. Como suele pasar en el proceso de creación del altar de muertos, los recuerdos junto a su padre se apoderaron de su mente y, en otra publicación, compartió un clip que grabó junto a don Manuel durante la pandemia, temporada en que la familia se refugió en Acapulco.

Conmovida al verse junto a su papá en un clip, Aracely escribió: “Un día muy especial para seguir recordando y honrando tu vida. Benditos videos que hacen sonreír y latir más al corazón de felicidad, tiempo hermoso que a pesar de una pandemia pudimos estar juntos y abrazarnos mucho y saberte muy amado. Veo el video y vuelvo a vivir y a abrazar el momento, me sigo llenando de amor eterno, de amor del bueno, del que nunca de los nuncas muere. Abrazos infinitos al cielo, hoy y cada día”. Desde la partida de su papá, Instagram se ha convertido en el medio preferido de Aracely para compartir los recuerdos más especiales a su lado.

VER GALERÍA

Reaparece tras el huracán

Esta semana, Aracely Arámbula hizo uso de sus redes sociales para compartir un video en el que dios a conocer que se encontraba bien, luego de que varios de sus seguidores la contactaran para saber cómo se encontraba tras el paso del huracán Otis. Debido a que la actriz es una de los famosos que posee una casa en el puerto y que pasa gran parte de su tiempo en aquel destino, sus fans creyeron que, ella y su familia habían podido estar allá cuando ocurrió el desastres natural. En cuanto Aracely se enteró de esa versión que circulaba en redes, publicó un clip en el que dio a conocer que ella y sus seres queridos se encontraban en la Ciudad de México durante el siniestro: “Nos encontramos muy bien, no estamos en nuestro bellísimo puerto de Acapulco, pero sí estoy muy triste por tantas imágenes tan lamentables”, comentó en un clip que compartió en rede sociales.