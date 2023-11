Su primera entrega de premios juntos, la nueva cita de Kylie Jenner y Timothée Chalamet

A casi dos meses de haber mostrado su amor públicamente por primera vez, Kylie Jenner y Timothée Chalamet se dejaron ver nuevamente cómplices y cercanos durante la gala en la que la socialité fue reconocida. Para sorpresa de los asistentes, el protagonista de Call Me by Your Name se convirtió en el apoyo más especial de la empresaria durante su reconocimiento en los Innovator Awards, organizados por la revista WSJ. Aunque la pareja no desfiló de la mano sobre la alfombra roja, al interior de la gala, sí compartió mesa y hasta se dejó ver muy divertida. A su arribo a esta entrega de premios, la menor de las hijas de Kris Jenner, partió plaza con un elegante vestido en color chocolate, confeccionado por el diseñador francés de origen colombiano, Haider Ackermann, quien este verano se encargó de la colección de Alta Costura de la firma Jean Paul Gaultier, el mismo que la vistió para la Gala del MET de este 2023.

Su primera vez en una gala

De la misma forma en la que las imágenes juntos durante la final de US Open y el concierto de Beyoncé en el Sofi Stadium, en Iglewood, California, causaron sensación en redes, las fotos de su primera entrega juntos se han viralizado rápidamente. Al interior de la gala, Kylie y Timothée se dejaron ver sonrientes antes de que la empresaria de 26 años de edad subiera al escenario a recibir el premio a Mejor Marca Innovadora del Año por su firma de ropa Khy. Para los fans de la pareja fue muy especial ver al protagonista de la nueva versión de Charlie y la fábrica de chocolate aplaudir el logro de la hermana menor de Kim Kardashian quien, a su corta edad, cuenta con amplia experiencia en el ámbito empresarial donde ha alcanzado el título de la empresaria más billonaria a nivel mundial, de acuerdo con la revista Forbes.

Aunque no han querido desfilar juntos sobre la alfombra roja, esta entrega de premios se convierte en la gala en la que por primera ocasión asisten como pareja. A pesar de que no pasaron sobre la red carpet de la mano, su llegada a esta gala causó sensación, pues ambos estuvieron acompañados por grandes personalidades. Mientras el nominado al Oscar tuvo un gran momento con el cineasta Martin Scorseasse y Kylie apareció de la mano del encargado de diseñar el especial vestido café con el que, claramente, le hizo un guiño a su firma, reconocida por las piezas de cuero, material que el colombiano utilizó para confeccionar la parte del corset del vestido.

El guiño a su marca

Como si se tratara de una delicada pieza de chocolate, Kylie le hizo un guiño al título de la película de su novio y eligió este tono para acaparar todas las miradas durante su paso por la alfombra roja. El vestido, confeccionado en dos piezas, se convirtió en uno de los atuendos más memorables de Kylie Jenner sobre una alfombra roja, donde mostró cómo se debe llevar un tono marrón chocolate, uno de los colores que estará en tendencia esta temporada. La pieza, en la que el diseñador combinó dos texturas, contaba con una falda fluida con sutiles pliegues que formaban una pequeña cola, el contraste perfecto del corsé brillante realizado en cuero.

El color de la temporada

El hermoso vestido con el que Kylie Jenner debutó como pareja de Timothée en esta gala, es una de las piezas que Ferragamo presentó en su colección primavera/verano 2024, una línea diseñada por Maximilan Davis, quien presentó sus diseños en la fashion week de Milán en septiembre pasado. Sobre la pasarela, esta pieza específicamente fue presentada con un corsé con tirantes anchos y cuello redondo, por lo que se presume que Kylie usó en esta noche tan especial un atuendo hecho a la medida y especialmente para brillar con luz propia en esta velada que formará parte de su historia de amor con Timothée.