El profundo mensaje de Andy Escalona a su mamá, Magda Rodríguez, a tres años de su partida

Tres años atrás, el espectáculo mexicano lamentaba la sorpresiva muerte de la reconocida productora televisiva Magda Rodríguez, quien a lo largo de su carrera en los medios de comunicación logró consolidar varios éxitos en la televisión. Los últimos años de su vida, la realizadora permaneció al frente de la producción del programa matutino Hoy, espacio en el que se le han rendido varios homenajes desde su partida. A propósito de su tercer aniversario luctuoso, su hija, Andy Escalona, le ha dedicado a su madre un sentido mensaje, reiterando así el inmenso amor que tiene por ella, un sentimiento que ha trascendido más allá de lo terrenal. Aunque ha sido doloroso para ella enfrentar su ausencia, la conductora ha puesto por alto su agradecimiento por las recientes satisfacciones en su vida, como el hecho de haberse convertido en mamá y ser novia de un hombre al que ama.

¿Cómo recordó Andy Escalona a su mamá?

Cercana como suele ser con los usuarios en redes sociales, Andy Escalona le rindió un homenaje a su madre con un profundo texto en Instagram, recordando así la fecha en la que la productora falleció. “Y si me regalaste un novio padrísimo y un hijo precioso, te luciste, te amo mamá. Te extraño. Hoy hace tres años es el día que viste a Dios, te rencontraste con tu mamá, papá y hermano…”, escribió la presentadora en las primeras líneas de su mensaje. Para hacer más emotivo el detalle, Andy ilustró su mensaje con un entrañable video del baúl de sus recuerdos, mismo en el que aparecen ella y Magda a bordo de un yate, brindando con copa de champaña en mano y dando la bienvenida al 2020. En el audio del clip se escucha a la productora decirle a su hija lo mucho que la quiere.

A lo largo de estos años, Andy Escalona ha sido muy sincera sobre lo mucho que extraña a su madre. Al convertirse recientemente en mamá, vivió este instante de lo más sensible, pues en su momento aseguró que le habría gustado que Magda hubiera podido conocer a su hijo, el que habría sido su primer nieto. Sin embargo, la presentadora asume la circunstancia con total madurez, no sin reconocer lo mucho que pesa esta ausencia para ella. “Haces un chi… de falta todos los días, tu sonrisa, tu alegría, qué inteligente, sabia y c… que eres. Cada segundo te entiendo más, y quiero ser más como tú. Te amo, Magda”, finalizó la conductora, enteramente conmovida por la llegada de esta fecha que marcó un antes y un después en su vida.

Sobrevivir a la ausencia de Magda

En varias ocasiones, Andy ha sido muy abierta al compartir el doloroso proceso por el que ha atravesado desde el fallecimiento de su mamá. Sin embargo, gracias al apoyo de sus seres queridos y a la pasión que tiene por su trabajo todo ha marchado de manera favorable para ella. Así mismo, el haberse enamorado de su novio Marco fue también una especie de bálsamo para ella, un sentimiento que le permitió seguir adelante. “Mi trabajo la verdad me salvó, pero siento que todavía estaba en una ensoñación, pasar el duelo es algo muy personal, es algo muy raro, pero me sentía como flotando, poco a poco fui regresando. Magda muere el 1 de noviembre del 2020 y yo conozco al papá de mi hijo, que es hermoso, estoy muy enamorada, en el 2021, en agosto, en mi cumpleaños”, contó durante su participación en el podcast del presentador Pedro Prieto, quien la invitó a charlar.

Dada la serie de acontecimientos favorables en su vida, Andy está segura de que su madre permanece a su lado y la acompaña en todo momento, es por eso que atribuye la presencia de su pareja a la influencia de Magda. “Siento que mi mamá me lo mandó, no sé si ustedes creerán, esto es un poco cursi, pero cuando mi mamá estaba viva, yo le decía: ‘Mamá, pide por mi alma gemela’, porque se supone que uno no debería pedir por uno mismo, si otra persona pide por ti es como desinteresado y le llega más directo a Dios, yo pensaba eso. (Decía): ‘Mamá, pide por mi alma gemela, pide por mi alma gemela’… Yo siento que mi mamá me dijo: ‘¿De verdad Andrea me tuve que morir para traerte a tu esposo, a tu hijo?’”, comentó.

