La preocupación de Coco Levy, hijo de Talina Fernández, sobre la herencia de sus sobrinos

A diferencia de la claridad con la que se ha manejado la sucesión testamentaria de Talina Fernández, la repartición de la herencia de su hija Mariana Levy -quien falleció en el 2005 a causa de un paro cardíaco fulminante- se ha convertido en un asunto de tal complejidad que después de casi dos décadas sigue sin resolverse, por lo que, hasta ahora ninguno de sus tres hijos, María, Paula y José Emilio, ha recibido lo que les corresponde. Mientras este proceso legal continúa en marcha, los jóvenes ya han sido notificados de la herencia que les dejó su abuela, así lo ha confirmado Coco Levy, hijo de La Dama del Buen Decir, durante el bazar que organizó junto a su hermano Pato para poner en venta algunos de los artículos más preciados de la fallecida presentadora. Ha sido en este evento en el que el productor se mostró preocupado por la situación económica de sus sobrinos señalando que aún son muy jóvenes y las posibilidades a esa edad son inciertas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Coco Levy, hijo de Talina Fernández, habla de sus sobrinos, María, Paula y José Emilio

El robo de un lujoso cuadro en el bazar de Talina Fernández

¿Qué heredaron los hijos de Mariana Levy de Talina Fernández?

Abierto a hablar de cómo se ha manejado la repartición de los bienes de su madre, Coco reafirmó que el tema se ha dado bajo un ambiente de total cordialidad entre los implicados: “Ayer fuimos ya y vimos cómo está el testamento, se nombró albacea. Todo mundo está de acuerdo porque los niños de Mariana tienen una parte de la herencia que puede llegar a ser muy padre y cambiarles la vida”, dijo en una entrevista con el programa La Mesa Caliente, en la que dejó claro que sus sobrinos son plenamente conscientes de lo que recibirán una vez concluido el trámite, “Fueron con nosotros para que se les nombrara, se les diera la información y ya estamos todos en eso”, añadió el productor, quien es el encargado de hacer cumplir la última voluntad de Talina con respecto a su legado material.

Descartando cualquier tipo de diferencias o fricciones, el hijo de la conductora indicó que aunque ya se dio lectura al testamento de Talina ante el notario público se trata de un asunto que lleva su tiempo: “Nada más es tardado y cuando te acabas las tortillas de tu casa no es tardado es para ahorita, y cuando vas al supermercado no le puedes decir al hombre: ‘Me aguantas a que me abran el testamento el día 26’”.

VER GALERÍA

Tras dejar en claro que no está involucrado en ningún aspecto concerniente a la herencia de su hermana Mariana, Coco mencionó que en un corto periodo les harán entrega a sus sobrinos de una importante suma: “Yo ya estoy absolutamente ajeno, pero sé que ya falta menos para que les entreguen unos dineritos que ahí estaban desde hace mucho”. Fue entonces que el productor expresó su inquietud ante cómo aprovecharán los jóvenes el patrimonio heredado: “Ojalá (les cambiará la vida), aunque son muy chiquitos y me preocupa porque si nada más tienes dinero a esa edad, no sabes ni qué hacer con él”.

Cómo se repartirá la herencia de Talina Fernández

¿Qué ha pasado con la herencia de Mariana Levy?

En una reciente entrevista para Ventaneando, José Emilio fue muy puntual al hablar de los conflictos que tanto él como sus hermanas han enfrentado para reclamar la herencia de su mamá. Fue entonces que se sinceró sobre el distanciamiento que mantiene con María, pues afirmó que los abogados de su hermana han sido los que han retrasado todo. “Meten apelaciones, se van a amparos. Los mete el abogado de María, mi hermana. Ahí es donde está la fricción entre nosotros dos”, compartió Emilio, quien detalló cómo fue que surgió dicho conflicto. “El problema es que cuando se vende la casa de mi mamá, se usa una parte del dinero de María para arreglar los gastos de la casa, pagar predial y todo eso, y ahorita María lo que quiere es que se divida todo entre tres y se le pague”, sentenció.

VER GALERÍA