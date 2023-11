A 20 años de su divorcio, Itatí Cantoral confiesa que Eduardo Santamarina es su mejor amigo

Han pasado ya 20 años desde que el matrimonio entre Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina terminó; sin embargo, la relación entre ellos ha evolucionado al grado de que actualmente son grandes amigos, tal como lo reveló la actriz en su último encuentro con la prensa. A su llegada a Ciudad Juárez, a donde arribó como parte de la gira de la puesta en escena Testosterona, Itatí ofreció una sincera entrevista con el programa Ventaneando en la que confesó que, actualmente se lleva de maravilla con su ex esposo, con quien ha hecho un gran equipo a la hora de educar a sus dos hijos en común, José Eduardo y Roberto Miguel, de 23 años de edad.

La gran amistad con el actor

Más sincera que nunca, Itatí recordó que, aunque la separación con el padre de sus gemelos fue un proceso complicado para toda la familia, está muy agradecida de que con el tiempo las diferencias se solucionaron y ahora se llevan muy bien, incluso, aseguró que es un gran apoyo en su vida: “Obviamente los divorcios son difíciles, pero ahora es uno de mis mejores amigos, me conoce desde los 16 años de edad. Es mi mejor amigo Eduardo Santamarina”, reconoció Cantoral. De la misma manera en la que pudo llevar a buen término su relación con el actor, Itatí contó que también ha logrado entablar una relación cordial y de respeto con Carlos Ruíz, papá de su hija María Itatí: “Claro, cómo no si es el papá de hijo”, comentó sobre su reciente encuentro en los XV años de su hija.

Además de la gran relación que sostiene con sus ex parejas, Itatí también habló del talento de su hijo José Eduardo, quien ha decidido continuar con el legado actoral de la familia. Orgullosa de haber compartido recientemente en el rodaje de Desastre en familia con su hijo, una experiencia en la que pudo darse cuenta de que, el joven es un digno heredero de la simpatía de su famoso papás y así lo explicó: “Eduardo es un actor maravilloso, salió igual a su papá, es un actor talentosísimo con un ángel increíble, estamos muy seguros que le va a ir muy bien”, aseguró. Durante esta entrevista, Itatí también se deshizo en halagos hacía su hija María Itatí quien ha comenzado a cantar con ella: “Sí vamos a seguir cantándole a mi papá, en diciembre tenemos otra fecha y el próximo año”.

Una familia moderna

En la excelente relación que sostiene Itatí Cantoral con Eduardo Santamarina, Mayrín Villanueva, su esposo, también juega un papel muy importante, debido a que la cordialidad es entre familia: “Yo respeto muchísimo la relación de Eduardo Santamarina, además de que tienen muchísimos años de casados y vuelvo a lo mismo, le tocó muy buena suerte, no sé qué hubiera pasado si Eduardo se hubiera casado con una mujer que maltrataba a mis hijos. Mayrín es un ser humano increíble”, declaró la actriz al programa Venga la Alegría en diciembre del año pasado. En aquella ocasión, Itatí habló de cercana relación que tienen Julia, hija de Eduardo y Mayrín, y su hija: “María Itatí es su mejor amiga y además dicen: ‘Nosotros como somos medias hermanas’, ya nunca le he confesado que no son, no digan nada, pero jura que también es su hermana Julia”, dijo.

La relación hermandad entre su hijas

Sobre la entrañable amistad de Julia y María Itatí, Mayrín Villanueva compartió detalles a inicios de este año en entrevista para Televisa Espectáculos: “Lo que pasa es que comparten hermanos. Yo creo que la etiqueta y el nombre es lo menos importante, ellas se adoran y se escriben todos los días y se sienten cómo en casa, porque comparten familia. Son hermanas de vida, yo creo que eso uno lo elige y es más valioso que cuando ya traes el sello”. Sobre su amistad con Itatí, Mayrín dijo: “Pues sí (tenemos una gran relación), a nosotras no nos tocó en ese año, no tenemos nada que nos ponga nada malo, al revés, yo comparto, me hace favor de compartir a sus hijos, que son lo máximo esos niños, los educaron que qué impresión”, admitió.