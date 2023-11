Ana Bárbara despeja rumores sobre los planes de boda con su prometido

Desde que dio a conocer su compromiso amoroso, Ana Bárbara prepara todo para cuando llegue el momento ideal de celebrar su boda con Ángel Muñoz. Mientras tanto, la cantante y su futuro esposo disfrutan cada instante de su noviazgo, lejos de cualquier presión y tomando con calma los acontecimientos de su presente. Sin embargo, la intérprete no ha podido escapar de los rumores, mismos que ha aclarado de manera oportuna cuando la prensa la cuestiona sobre diversos aspectos de su vida personal, específicamente los asuntos amorosos. Recientemente, circularon versiones de que la estrella de música grupera se había casado en secreto, por lo que fue cuestionada en una reciente entrevista sobre ello, despejando de una vez por todas las dudas en torno a lo dicho.

¿Se casó Ana Bárbara en secreto?

Con total apertura, Ana Bárbara habló de lo mucho que la entusiasma transitar por este periodo de su vida, en el que todo mantiene una constante estabilidad. A pregunta expresa de si se había casado con Ángel Muñoz, la también productora musical fue muy directa al responder, siendo un tanto sarcástica y echando mano de su característico sentido del humor. “¿De qué color me ves vestida?”, dijo al reportero, para luego apuntar: “El día que me vean vestida completita de blanco, ese día, digan lo que quieran y La Bandida se casó…”, expresó ante la cámara y el micrófono del programa televisivo Hoy Día, espacio en el que dijo sentirse plena por el éxito que ha podido consolidar en sus emprendimientos profesionales, contando a su vez con el apoyo y respaldo de su público.

Al ahondar en los rumores ligados a su vida sentimental, Ana Bárbara dejó claro cuándo podría celebrar su boda, algo que para lo que todavía no tiene una fecha establecida, pues su atención se encuentra dirigida a su más reciente gira de conciertos con la que ha recorrido varias ciudades de Estados Unidos y México. “Quiero mi mente ahí (en el trabajo), nos enfocamos en Bandidos Tour, ya vendrá ese momento que lo quiero hacer muy bonito, muy en grande pero como te digo, va a ser completita de blanco…”, dijo durante la reveladora charla, en la que se mostró contenta por lo bien que marcha todo en ese sentido.

El apoyo de su prometido

Para Ana Bárbara, no hay mayor satisfacción que, en lo sentimental, compartir su día a día con Ángel Muñoz, quien ha sido su principal apoyo y cómplice a lo largo de este tiempo juntos. Así lo dejó ver la cantante durante una reciente charla con Martha Debayle, quien quiso saber más sobre este aspecto en la vida de la intérprete. “¿Qué significa Ángel para ti?”, preguntó la comunicadora, a lo que ella respondió: “Ahorita si me preguntas por qué estoy de pie, es por él… sí, es esa persona que corro a tomar oxígeno para estar arriba de un escenario, para poder seguir con mis proyectos, para poder seguir con mis proyectos de discos”, dijo durante la reveladora conversación, en la cual se abrió de capa como pocas veces ocurre.

En estos momentos, Ana Bárbara también enfrenta diferencias con algunos familiares, por lo que la compañía de Ángel ha sido crucial a lo largo de este tiempo. “Hay unos momentos bien felices de mi vida cuando corro a mi casa, con Jerónimo, mi hijito de 11 años que es el que está chiquito y su mamá es su mundo, también Ángel y Reyli que es su papá, somos su mundo y sabe que está protegido y yo también me siento protegida en ese ambiente con ellos dos. Aquí te lo digo de corazón, mi sentir nadie me lo manipula para lo que siento y vivo con él en mi casa, cumplí 9 años con él y desde el día uno he sentido esa paz y todo en él es muy bonito”, explicó la intérprete poniendo en alto la presencia de su prometido durante este periodo del que se siente muy agradecida.

