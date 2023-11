Revelan los resultados de las primeras pruebas toxicológicas de Matthew Perry

A menos de ocho días del sensible fallecimiento de la estrella de Friends, Matthew Perry, se han revelado los resultados de los primeros estudios toxicológicos que se le realizaron al cuerpo del actor tras su muerte. De acuerdo con información de TMZ, se informó que no se encontraron drogas ilegales en el sistema del actor; sin embargo, con dichos resultados, no se puede determinar la causa de la muerte hasta que se conozca el dictamen forense que se obtenga de la autopsia. De acuerdo con los primeros informes, al momento de que las autoridades hallaron el cuerpo del actor no se encontraron drogas ilegales al interior de su departamento, pero sí medicamentos recetados que estaban perfectamente etiquetados.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Los primeros resultados

Aunque los primeros resultados de las pruebas toxicológicas arrojaron que al momento de su muerte no se encontraron rasgos de drogas como fentanilo o metanfetamina, las autoridades del condado de Los Ángeles aplazaron hasta que se termine la exhaustiva investigación que se está realizado para determinar si la causa de la muerte está relacionada al consumo de medicamentos controlados, situación que se determinará a través de exámenes más profundos. Recordemos que fue el propio Matthew quien reveló en sus memorias que, tras un problema de salud en 2018, tuvo que recurrir a traficantes de medicamentos ambulantes, luego de que los opiáceos que le recetaron le resultaron insuficientes para su dolor.

VER GALERÍA

Las confesiones de Matthew

Tras darse a conocer este primer dictamen de las pruebas iniciales, las autoridades aplazaron el término para determinar la causa de la muerte, una situación que podría llevar semanas. Aunque las personas que lo conocen aseguran que el actor se encontraba limpio al momento de su muerte, las autoridades quieren descartar la presencia de medicamentos controlador, debido a que las condiciones de su muerte no son claras. Matthew se sinceró sobre su lucha con los opiáceos en su libro de memorias donde publicó: “Las pastillas callejeras costaban unos 75 dólares por pastilla, así que le daba al tipo 3 mil dólares a la vez, muchas veces por semana”, describió el actor sobre los dolores que le provocó una situación de salud en el colon.

Tras la muerte del actor, las memorias de Matthew se colocaron en el puesto número uno en Amazon, incluso desplazando el título Britney Spears. En su libro, Matthew también confesó que desde los 90, justo cuando ocurrió el boom de Friends, él estaba lidiando con su lucha contra los excesos: “Los amigos eran enormes. No podía poner eso en peligro. Me encantó el guión. Amaba a mis compañeros de reparto. Me encantaron los guiones. Me encantó todo sobre el programa, pero estaba luchando con mis adicciones, lo que sólo aumentó mi sensación de vergüenza. Tenía un secreto y nadie podía saberlo”, se lee en uno de los capítulos más sinceros de sus memorias.

VER GALERÍA

La ansiedad en medio de Friends

En el libro, para sorpresa de sus fans que lo conocieron en televisión por Chandler, su simpático personaje en la serie, Matthew compartió que en su momento más exitoso en Friends vivió los episodios de ansiedad más fuertes: “Sentí que iba a morir si la audiencia en vivo no se reía y eso no era saludable. A veces podía decir una línea y el público no se reía y yo sudaba y a veces sufría convulsiones. Si no se reían, como se suponía que debía tener, me asustaba. Eso pasaba todas las noches. Esta presión me dejó en un mal lugar. También sabía que de las seis personas que hacían ese espectáculo, sólo una de ellas estaba enferma”, confesó.