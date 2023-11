Poniendo fin a los rumores sobre su estado de salud, Daniel Bisogno reaparece en Ventaneando

Echando por tierra las especulaciones relacionadas con su estado de salud, Daniel Bisogno reapareció esta tarde en el foro de Ventaneando, después de una ausencia de más de tres semanas en el programa. La encargada de anunciar el regreso del presentador al programa fue Pati Chapoy quien al inicio de la emisión de esta tarde se mostró optimista de que los rumores en torno a su compañero de trabajo se acaben: “Me da mucho gusto que estemos juntos el día de hoy. Ya regresó Daniel y se callan los rumores”, comentó tajante la periodista de espectáculos quien aprovechó este momento para mostrarle a Daniel su alegría por tenerlo sano y de vuelta en el programa.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La bienvenida de Pati Chapoy

Con la simpatía y el humor que lo caracteriza, Daniel hizo referencia a que su regresó coincidió con la festividad de Día de Muertos: “Aquí estamos Pati, de ultratumba, pero aquí estoy como quiera”, comentó provocando la risa de Pati quien lo corrigió diciendo: “Pues no de ultratumba papacito, porque si no te tuviéramos tendido aquí en un ataúd”. Divertido, Daniel agregó: “Van a gastar bastante en la madera Pati”, a lo que la titular del programa dijo: “Sí, por tu altura”. Después de las bromas respecto a la situación, en un tono más serio, Pati miró a Daniel y le dijo: “Pero qué bueno que estás bien”. En clara muestra de su recuperación, Daniel condujo el programa con la misma chispa de siempre.

VER GALERÍA

¿Dónde estuvo durante su ausencia?

Hace un par de semanas, ante las especulaciones que comenzaron a tomar fuerza en redes sociales, los conductores de Ventaneando utilizaron un espacio del programa para leer los mensajes de Daniel Bisogno publicó en su cuenta de X en los que desmentía que su estado de salud se reportaba grave y que estaba ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. El conductor aseguró que aprovechó sus vacaciones para, además de disfrutar de su familia, atender una indicación médica y someterse a una operación para que le retiraran la vesícula: “La única entrevista que yo di, precisamente fue a Pati Chapoy, ahí dejé totalmente en claro que tendría que ir a hacerme pruebas periódicas para ver qué todo está bien”, publicó el presentador.

Aunque fue el propio Daniel quien compartió los pormenores de su estado de salud, las especulaciones no terminaron, debido a que el conductor no regresó inmediatamente al trabajo, situación que orilló nuevamente a sus compañeros a compartir información sobre él: “Oigan amigos, nos preguntan mucho por Daniel, nuestro compañero y amigo quien está tranquilamente descansando en su casa, reponiéndose de todo esto que le pasó. Ayer se fue del hospital, está en su casa y nos está viendo, así es que: ‘Daniel, desde aquí te deseamos lo mejor"', explicó Pedro Sola sobre la ausencia de su compañero en el foro, el pasado lunes.

VER GALERÍA

El origen de su problema de salud

La preocupación del público por la salud de Daniel Bisogno viene derivada del problema que enfrentó en mayo pasado cuando tuvo que ser hospitalizado de emergencia luego de sufrir complicaciones por várices en el esófago: “Se dan cuenta que hay tal cantidad de sangre que no pueden actuar, entonces el riesgo de que yo sedado me broncoaspirara era muy grande y me hubiera muerto en segundos, entonces deciden intubarme”, le contó el presentador a Pati Chapoy durante una sincera entrevista en la que narró cómo fueron los 8 días que estuvo en el hospital, cuatro intubado en terapia intensiva y los otros cuatro en terapia intermedia, antes de ser dado de alta.