Orgullosas, Loreto Peralta y Alessandra Rosaldo arropan a Eugenio Derbez en su noche en Hollywood

Sin duda alguna, Eugenio Derbez atraviesa por un momento sumamente importante a nivel profesional, pues ha logrado conquistar su sueño de llegar a Hollywood y hacerse de un nombre internacionalmente, ahora como un actor dramático y no solo como comediante. Algo que se ha visto reflejado en el más reciente trabajo del mexicano en el cine, pues en la película Radical, el cual le ha ganado el aplauso de la crítica y de sus fans, quienes han reconocido el gran trabajo de interpretación que ha hecho el artista. Y como buen hombre de familia que es, Eugenio se ha querido rodear de sus seres queridos y hacerlos partícipes de este importante momento en su carrera, tal y como sucedió durante el estreno de su nueva película en México, en donde fue cobijado por su hija Aislinn, quien incluso no pudo contener las lágrimas luego de ser testigo del trabajo de su padre. Ahora, en Los Ángeles, durante la presentación de Radical, Eugenio ha contado con dos personas muy importantes en su vida, su esposa: Alessandra Rosaldo, y su hija en la ficción, Loreto Peralta, quien fue parte de la primera película de Derbez.

Durante la alfombra roja del evento, el cual se llevó a cabo en el Regency Bruin Theatre de Los Ángeles, Eugenio lució radiante y sumamente feliz por ver uno de sus sueños materializarse. Sin embargo, estar acompañado de su esposa, hizo este momento aún más especial para él. “Muy orgullosa y muy emocionada de estar aquí con él, de compartir un éxito más, un sueño más hecho realidad”, expresó Alessandra al ser cuestionada sobre el trabajo del actor y sobre lo que significaba acompañarlo en esta etapa tan importante de su vida profesional, mostrándose sumamente conmovida ante el éxito de su marido, en declaraciones dadas a Latino Review Media.

Por su lado, Loreto Peralta también se deshizo en halagos hacia el actor, con quien compartió créditos estelares en la película de 2013 No se Aceptan Devoluciones, pues dijo, Eugenio es y será una de sus más grandes inspiraciones. “Estoy feliz, es un honor y un privilegio estar aquí esta noche”, compartió la actriz sumamente emocionada. Al ser cuestionada respecto a quién es la persona que más la inspira, la joven intérprete fue muy clara: “Para mí, definitivamente es Eugenio, porque además de que lo conozco desde una edad muy temprana, claro que me marcó de por vida trabajar con él”, compartió conmovida. “Me cambió la perspectiva hacia lo que es ser una persona trabajadora e inspiradora, y ver cómo ha evolucionado su carrera y ver lo que ha logrado hoy en día es admirable, y yo solamente pues aspiro a ser como él algún día”, compartió, dejando en claro su deseo de poder volver a ser parte de un proyecto liderado por Eugenio. “Para mí sería un sueño hecho realidad poder volver a trabajar con él”, finalizó.

Así fue el debut en el cine de Eugenio

Sin duda alguna, No Se Aceptan Devoluciones es una película que le trajo muchas satisfacciones a Eugenio Derbez, pues tras haber enfrentado el rechazo de muchos directores y productores, quienes se negaban a darle una oportunidad por no considerarlo apto para el cine, debido a su pasado como creador de programas de comedia, el intérprete decidió crear su propia oportunidad. “Cuando estaba en mi mejor momento en tv, con los mejores ratings, decidí entrar al cine y pedí ayuda a muchos productores, aunque fuera un papelito, hasta que alguien me dijo que cada que mencionaban mi nombre, se reían”, recordó Derbez en una charla que sostuvo con El Universal.

Sin embargo, todas esas puertas que se le cerraron solo sirvieron para impulsarlo a salir adelante y crear sus propios proyectos. “Primero pensé: ‘Qué poca que no me contraten’, pero era el universo que me estaba empujando. Si me hubieran dado ese papelito, me hubiera quedado en mi zona de confort y estaría haciendo ahora La Familia P.Luche”, reflexionó.

