A la distancia, Aislinn Derbez recuerda el momento más duro de su divorcio

Después de la conmovedora boda de su hermana menor, Mich Aguilera, Aislinn Derbez utilizó su cuenta de Instagram para compartir un fragmento de los originales votos matrimoniales de la directora creativa de La magia del caos, sin imaginar que en menos de 12 horas, el clip se iba a viralizar generando más de 4.5 millones de vistas. Sorprendida por el alcance que tuvo este video, la primogénita de Eugenio Derbez, organizó un capítulo especial de su podcast para hablar con la psicoterapeuta especialista en relaciones de pareja, sexología y diversidad sexual, Nilda Chiaraviglio, sobre por qué el discurso de su hermana generó tanta controversia. En presencia de Mich, Aislinn reconoció que para ella, sus palabras retumbaron fuerte pues, le hubiera gustado que al momento de casarse con Mauricio Ochmann, alguien le hubiera hablado de la posibilidad de un divorcio, ya que, tras su separación, la idea de “hasta que la muerte de los separe”, le provocó un sentimiento muy duro de sobrellevar.

Unos votos muy realistas

Para Aislinn era muy importante conocer la opinión de Nilda sobre los votos de su hermana: “Lo más interesante es la controversia, como que la mitad de la gente estaba fascinada de ‘Wow, el mejor discurso, qué sabiduría’ y la otra mitad estaba indignada”. Lo curiosos es que fue la propia actriz quien eligió el fragmentó de la ceremonia que viralizó, pues guardaba un significado muy especial para ella: “Un pedacito de mi parte favorita del discurso de Mich”, se lee en su feed de Instagram. Ante la respuesta del público, Aislinn detalló por qué esas palabras fueron las más realistas de la boda: “Yo les quiero contar por qué decidí compartirlo, con el permiso de Mich, porque a mí me tocó algo muy profundo ese pedazo de tu discurso”, explicó.

El divorcio y el momento más retador

Echando un vistazo al pasado, Aislinn recordó que fue justamente la idea del amor para siempre lo que la rompió cuando se enfrentó a su divorcio con Mauricio Ochmann: “Si como espectador me hubiera encontrado con algo así, a mis 28 años, antes de casarme, de verdad que me hubiera cuestionado tantas cosas que yo no me cuestioné cuando me casé, porque yo sí me casé con la idea del felices para siempre y el hasta que la muerte nos separe, lamentablemente, y me hizo tanto daño”, explicó la actriz. La mayor de los hermanos Derbez confesó que por su mente jamás existió la idea de que su matrimonio terminara: “Yo sí me casé sin la posibilidad de que hubiera una puerta abierta, sí me casé sin pensar jamás en una disolución y no saben el daño que me hizo”.

Aislinn le confesó a su hermana que, antes de llegar al altar, le hubiera gustado conocer un concepto de amor más apegado a la reaildad: “Yo creo que si hubiera escuchado tu discurso antes de casarme, a esa edad, tal vez me hubiera dolido mucho menos mi separación o tal vez hubiera accionado de manera distinta y tal vez hubiera durado más o hubiera durado menos, no lo sé, pero lo que sí sé es que hubiera tenido mucho más consciencia y hubiera tomado decisiones distintas, tal vez, me hubiera abandonado menos”, puntualizó. Aunque reconoció que no se arrepiente de nada relacionado a su separación, conocer otros conceptos de amor de pareja, le hubiera sido de mucha ayuda a la hora del divorcio: “Tocó demasiadas fibras y me hubiera encantado saber, en su momento -obviamente no se puede regresar el tiempo y mi tiempo fue perfecto como fue, me encanta que haya sido así-, pero me gusta cuestionarme las cosas”.

El discurso de la novia

La actriz reconoció que ella fue del grupo de personas que aplaudieron los votos de Mich: “Hace reflexionar profundamente sobre por qué se están casando y qué pasaría si un día se dejan de escoger, es como poner enfrente la cárcel en la que a veces nos metemos, sin querer”, añadió. Pero, a todo esto, ¿qué fue lo que dijo Mich Aguilera en su comentado discurso?: “Te prometo que, si un día tú me dejas de escoger o yo te dejo de escoger, la disolución sucedería con el mismo amor y respeto con el que hoy se está creando. En esta relación hay una puerta que siempre se va a quedar muy abierta para que exista aire fresco y no nos asfixiemos. Voy a estar aquí porque me muero de ganas de estar aquí, no porque tengo qué. Te amo. Ya que estamos en esto de prometernos cosas, prometo siempre hacerme cargo de lo mío y respetar cómo tú te haces cargo de lo tuyo, es decir, me voy a ocupar de hacerme muy feliz y plena a mí misma, para poder hacer espacio y tiempo para honrar que tú puedas hacer lo mismo por ti en todos los sentidos”, fue parte del comentado discurso matrimonial de su hermana.