La sincera razón por la que Gabriel Soto se siente culpable con sus dos hijas

Sin duda alguna, Gabriel Soto se ha convertido en uno de los actores de telenovela con más trabajo, pues apenas termina un proyecto, cuando ya tiene otro en puerta, algo por lo que se siente sumamente agradecido. Sin embargo, para estar en dónde hoy está, ha tenido que hacer una serie de sacrificios que en ocasiones no lo hacen sentir del todo orgulloso, pues aunque le han permitido disfrutar del éxito y el reconocimiento que hoy posee, también lo han llevado a renunciar a algunos de los instantes más importantes más familiares, siendo aquellos que tienen que ver con la vida de sus dos hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, los que más le duelen perderse. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que a corazón abierto se refirió a cómo ha hecho para que su carrera no compita con su vida personal y lograr un equilibrio, el cual, sin duda, le ha costado mantener.

Gabriel Soto se sincera sobre lo que le genera culpa

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Despierta América, como parte de la promoción de la telenovela Vencer la Culpa, que en Estados Unidos recién se estrenará, que el intérprete fue cuestionado sobre aquello que en su vida le genera culpa, una oportunidad en la que aprovechó para sincerarse y abrirse de capa al respecto. “Muchas veces no puedo ir a un evento importante de la vida de mis hijas, algún evento de la escuela, a algún partido -mi hija la chiquita juega futbol-, o algún evento de baile de mi hija la mayor”, compartió Gabriel con total honestidad.

El actor ahondó en el tema y reflexionó acerca de lo complicado que es para él no poder estar presente en todo momento en la vida de sus hijas; sin embargo, se siente tranquilo al saber que las pequeñas entienden a la perfección su profesión y la responsabilidad que conlleva ser uno de los galanes de telenovela con mayor proyección. “Y no es porque no quiera, sino porque tengo que trabajar, saben que no es porque no quiera ir, sino porque tengo que trabajar, y en este trabajo no es tan sencillo pedir permiso, porque hay tanto dinero y tanta gente involucrada para llegar hacer una sola escena, en donde si tu no estas, ahora sí que en este trabajo de la actuación, como dice este refrán: ‘El show debe continuar’”, finalizó.

Siempre entregado a sus hijas

Hace unos meses, Gabriel Soto habló de sus hijas y cómo caminar con ellas de la mano ha sido el mayor privilegio que ha tenido, un aspecto que ha marcado para siempre su vida. “Mi hija grande ya tiene 14 años, ya está en adolescencia. Increíble, mis hijas son mi vida entera y siempre lo he dicho y siempre van a serlo…”, dijo el actor de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano, dejando en claro el enorme compromiso que asume como papá, más allá de los giros a los que se ha enfrentado en los últimos años y de los múltiples compromisos profesionales en los que se involucra, pues para él lo más importante e imprescindible siempre será su familia.

Su actual relación con Geraldine Bazán

Para Gabriel Soto siempre ha sido muy importante que sus hijas crezcan en un ambiente de cordialidad y bajo una completa estabilidad, por lo que desde su separación de Geraldine Bazán, ambos actores han procurado mantener una comunicación efectiva, procurando siempre el bienestar de Elissa Marie y Alexa Miranda. Por supuesto, desde entonces, y más allá de no vivir en la misma casa, Soto ha estado siempre cercano las menores, a quienes ha acompañado en los instantes más importantes, como cuando su primogénita hizo su debut en la televisión, algo que conmovió del todo a los actores. “Siempre estoy presente, estoy con ellas y afortunadamente con su mamá me he puesto de acuerdo para estar con ellas, son mi todo…”, dijo en otro momento de la conversación, en la que se dejó ver sonriente y al mismo tiempo un tanto discreto al tocar este punto.