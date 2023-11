De la mano de su nieta Mía, Alejandro Fernández por fin regresa a casa

Después de más de dos meses de gira por Estados Unidos, Alejandro Fernández está de regreso en casa. A través de su cuenta de Instagram, El Potrillo compartió una publicación con la que anunció su arribo a Guadalajara, después de presentarse con éxito por varias partes de la unión americana con Amor y Patria, una gira en la que tuvo la fortuna de compartir algunas fechas con su primogénito, Álex Fernández, quien, a su vez, contó con el apoyo incondicional y presencia de su esposa, Alexia Hernández, y de su hija Mía, durante todo el tour, lo que permitió que toda la familia creara memorias excepcionales junto a la pequeña, en especial su abuelo, Alejandro Fernández, quien disfrutó más que nadie la compañía de Mía quien se convirtió su compañera de viaje más especial.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La familia ya está en Guadalajara

Ahora que están de vuelta en casa, Alejandro quiso compartió con sus seguidores que no llegó solo, además de la compañía de su novia, Karla Laveaga, quien también formó parte del staff del tour, El Potrillo arribó a Jalisco de la mano de la pequeña Mía, con quien compartió una tierna foto de su llegada a nuestro país: “Ya de regreso en casa después de una gran gira, mi Guadalajara hermosa y querida. Los veo este viernes, sábado y domingo en el palenque de Fiestas de Octubre en Guadalajara”, escribió el cantante en su feed de Instagram donde publicó varias fotos de él sentado en las escalinatas del jet privado donde la familia se transportó durante toda la gira por Estados Unidos.

VER GALERÍA

Alejandro también compartió unas tiernas fotos de la reciente visita que realizaron a Disneylandia junto a Mía, quien aparece con un tierno disfraz de Stitch, un traje que también presumió a su llegada a Guadalajara donde, después de más de dos meses ausente, se reencontrará con su abuelita, América Guinart y con su prima Cayetana a quien El Potrillo también echó mucho de menos. De hecho, hace unos días, en la recta final de la gira, el cantante compartió con sus seguidores lo mucho que echaba de menos de la hija de Camila Fernández: “Y mientras tanto en Guadalajara, Jalisco…”, escribió junto a una foto donde aparece Cayetana montando un caballo, una imagen a la que le añadió la frase: “Te extraño enana”.

Una gira familiar

Aunque la familia siempre ha sido un eje rector para Alejandro Fernández, tras la pandemia, no hay nada más importante para el intérprete que disfrutar de tiempo junto a los suyos, por esta razón, ha sido muy especial que, como lo hizo don Vicente Fernández en sus inicios, ahora él pueda apoyar a su hijo mayor con su carrera musical y, de esta forma, no sólo continuar con el legado que les dejó El Charro de Huentitán, sino también crear recuerdos entrañables junto a su hijo, su nuera y su nietecita, quien desde que comenzó la gira se mostró muy feliz de estar cerca de su abuelo: “Mi compañera de vuelo”, escribió a mediados de septiembre el cantante junto a una foto con su nieta en uno de los viajes de este tour.

VER GALERÍA

Las vacaciones de El Potrillo

Desde hace un par de años, Alejandro Fernández tiene muy claro cómo organiza su agenda de trabajo para no pasar las fechas más especiales alejado de su familia. Después de celebrar las Fiestas Patrias con sus seguidores en Estados Unidos, nunca falta a las Fiestas de Octubre, en Guadalajara, época que aprovecha para estar cerca de sus seres queridos en el lugar donde lo vio nacer. Para después poder disfrutar de unas vacaciones en la época decembrina: “Me gusta mucho la playa, me voy mucho a Vallarta, tengo una casa allá y aprovechó, es como mi retiro y paso mucho tiempo en Vallarta, Colorado y Los Ángeles, me tomo un mes en verano, que tengo un viaje ya planeado a Europa y duro como dos meses, me tomo mis descansos. Trabajo mucho, pero también descanso mucho”, le contó el cantante a Roberto Martínez durante su visita al podcast Creativo.