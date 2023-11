La boda secreta de Milo Ventimiglia, estrella de Gilmore Girls, con Jarah Mariano

Han pasado más de dos décadas desde que Milo Ventimiglia se convirtió en un ícono adolescente como ‘el chico malo’ de Gilmore Girls, serie en la que encarnó a Jess Mariano, uno de los intereses amorosos del personaje principal interpretado por Alexis Bledel. Aunque en la ficción de los 2000 no se quedó con la chica, en la vida real el actor sí ha podido tener su propia historia de amor con final feliz a lado de la modelo Jarah Mariano, con quien contrajo matrimonio en secreto, tal como lo hicieron el pasado mes de septiembre Chris Evans y Alba Baptista. Si bien, los enamorados se dieron el ‘Sí, acepto’ a principios de este año, no fue hasta hace un par de días que el representante de Milo corroboró la noticia a People. Además de la confirmación del manager, el medio US Weekly publicó varias fotografías del enlace, en las que se observa a los recién casados con atuendos completamente blancos portando hermosas coronas y collares florales.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¡Sorpresa! Alexis Bledel, 'Las chicas Gilmore', y Vincent Kartheiser, 'Mad men', fueron padres el pasado otoño

'This is Us', la serie familiar que te enamorará y te hará llorar, llega a la televisión en abierto

Así fue la boda de Milo Ventimiglia con la modelo Jarah

A un año de que se diera a conocer su noviazgo, Milo y Jarah intercambiaron votos en una íntima ceremonia, a la que asistieron sólo sus familias y amigos más cercanos. De acuerdo con la información recién revelada, la organización de la boda estuvo a cargo del reconocido event planner Troy Williams, quien a través de su empresa Simply Troy ha trabajado de la mano de varias celebrities, entre ellas Eva Longoria, Fergie y Jared Padalecki. También se sabe que el encargado de inmortalizar el gran día a través de la lente de su cámara fue el fotógrafo Brian Bowen Smith.

Tanto el actor, de 46 años, como la modelo, de 38, no han publicado ninguna foto en sus redes ni han dado a conocer ningún detalle de la fiesta; sin embargo, las instantáneas que se han dado a conocer dejan ver que se trató de una sencilla celebración al aire libre, para la que Milo lució un traje blanco de tela ligera que parece ser lino, mientras que Jarah -quien creció en la isla hawaiana de Kauai- lució un elegante vestido blanco de tirantes y escote en la espalda, que complementó con un haku lei, un tocado tradicional hawaiano que suelen llevar las mujeres al momento de casarse.

VER GALERÍA

Hasta ahora se desconoce la ubicación y la fecha exacta en la que se realizó la ceremonia, datos que la pareja ha preferido mantener en total privacidad, al igual que su relación. Y es que aunque el año pasado su romance quedó al descubierto luego de que la cuenta de Instagram Deuxmoi compartiera una foto de ambos en traje de baño y más tarde se hiciera viral una imagen en la que ambos abrían una botella de champagne, hasta el momento no han dado ni una sola declaración de su relación, de hecho, ninguno ha querido dar muestra de su amor en redes sociales.

Devastado, el elenco de Friends rompe el silencio ante el fallecimiento de Matthew Perry

VER GALERÍA

¿Por qué Milo Ventimiglia no habla de su relación amorosa?

Desde su salto al estrellato, Milo, quien en el pasado sostuvo noviazgos con sus co-estrellas Hayden Panettiere y Alexis Bledel, se ha caracterizado por mantener los asuntos de su vida privada al margen de su carrera. Sobre su decisión de mantener su intimidad fuera del ojo público, el actor comentó a People: “Trato de minimizarme para que la gente pueda ver el personaje y realmente sumergirse en el trabajo. Intento permanecer lo más anónimo e invisible posible para no restar peso a los hombres que interpretó. No sé qué tan interesante es mi vida más que la de cualquier otra persona”.

Asimismo, la estrella de This is Us recalcó lo importante que es para él conservar su privacidad por respeto a su profesión: “Si esa vida personal comienza a pesar más que lo que es el trabajo, entonces tu trabajo sufre. Tu actuación real se ve afectada porque el público no verá al personaje, te verá a ti”.

VER GALERÍA