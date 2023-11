El festejo familiar de Minnie y Camila West en el que habría sido el cumpleaños 58 de Amparín Serrano

Poco más de un año ha pasado desde la lamentable partida de Amparín Serrano, la creadora de Distroller. A raíz de ese acontecimiento, su familia le dedica sentidos homenajes a diario, sobre todo en fechas tan especiales, como las que solían festejar unidos. Ahora, en el que habría sido su cumpleaños número 58, la empresaria fue recordada por sus hijas, Camila y Minnie West, quienes le dedicaron sentidos y amorosos mensajes no solo para recordar sus grandes enseñanzas, sino también para reiterar lo mucho que este tiempo la han echado de menos. Nostálgicas, las jóvenes celebraron este día entre recuerdos e imágenes de su madre, quien se caracterizó por ser muy unida a sus seres queridos en todo momento, más allá de los múltiples compromisos profesionales los cuales la encumbraron al éxito.

El mensaje de Minnie West

Con el corazón en la mano, Minnie expresó su sentir al recordar a su madre Amparín. Enteramente conmovida, habló sobre lo mucho que le duele su ausencia, una dedicatoria ilustrada con videos del pasado, fragmentos entrañables de la cercana complicidad que mantuvieron desde que Minnie era una niña, en la adolescencia y sus primeros años como mujer adulta. “Tengo el hoyo más grande en la panza y siento el dolor más ca… que he sentido. No poder verte, abrazarte, felicitarte, celebrar…”, escribió la joven en las primeras líneas del texto, el cual ha recibido varios mensajes de sus seguidores, empáticos con ella ante esta situación de enormes emociones. Varios famosos como Andrea Legarreta, Irán Castillo, Isabel Lascuráin, entre otros, enviaron sus mejores deseos a la intérprete, quien ha sido muy abierta al mostrar lo mucho que esta partida sigue provicando dolor en ella.

Para hacer más emotivo el detalle de recordar a su mamá, Minnie acompañó su clip con una canción, misma en la que hace evidente lo mucho que la extraña, según comentó en la continuación de su mensaje publicado este 31 de octubre. “Cuando grabé esta canción jamás pensé estártela dedicando. Cada día se vuelve más duro no tenerte en mi vida. Las palabras no alcanzan para describir el vacío que es la vida sin ti. Eres una inspiración eterna. Te amo y te extraño cada segundo, ma. Felicidades hasta donde estés”, finalizó la actriz enteramente conmovida.

La dedicatoria de Camila

De la misma manera que su hermana, Camila se abrió de capa para felicitar a su mamá honrándola por ese amor que les regaló a lo largo de todos esos años. Así mismo, la joven no pudo ocultar su emoción al estar segura de que su madre no se ha apartado de su lado, siempre manifestándose de alguna manera. “Hoy es tu cumpleaños 58 años. 27 vividos contigo. Felicidades por tus logros en la tierra y en el cielo, felicidades por este año de manifestaciones en esta dimensión, por demostrarnos que aunque te hayas ido no te has ido todavía, que tus recuerdos permanecen y más presentes que nunca. Felicidades porque lograste mucho en este plano y estoy segura que en el tuyo también. Felicidades por los arcoíris que nos enseñas al mundo entero y a mí. Felicidades por estos 58 años muy bien vividos y más que nada, felicidades por tener la habilidad de manifestarte en todos los planos posibles. Te amo te adoro te extraño y te necesito. Que abuelo te abrace mucho, que Yiya te siga cuidando que yo desde aquí no te suelto”, dijo.

El festejo a Amparín Serrano

Tal como hubiera ocurrido e otras circunstancias, Minnie West y su hermana celebraron el cumpleaños de Amparín Serrano, recordándola como a ella le habría gustado. Minnie mostró en sus redes sociales el pastel de 58 años que prepararon para ella al estilo Distroller, colorido y con el número 58 en la parte posterior. Para hacer más significativo el momento, partieron el pastel en compañía de más familiares, según dejó ver la intérprete al replicar algunas historias de los asistentes al íntimo festejo. Del mismo modo, reveló algunas fotos de los altares por el Día de Muertos en los que se colocó la imagen de su mamá, quien es recordada por todos aquellos con los que solía convivir.

