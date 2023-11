La fortuna de Matthew Perry y quién podría heredarla

La partida de Matthew Perry ha sido un duro golpe para Hollywood y los fanáticos que siguieron fielmente la serie de Friends alrededor del mundo. A pesar de la fama que conquistó con el programa de culto, la realidad es que en los últimos años Perry fue muy abierto al explicar las batallas que libró cuando se encontraba en la cima y cuánto le costó superar las adicciones de las que sufrió a lo largo de los años. En sus propias palabras, el actor dejó claro que ante su partida, no quería que se hablara de su trabajo en el famoso programa, sino que quería que se recordara el apoyo que brindó a otras personas que como él, buscaban la sobriedad. Fue precisamente en su autobiografía, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, que Matthew habló de estos duros episodios, mientras que en el último capítulo dejaba ver su pesar ante la falta de una esposa e hijos en esta etapa de su vida. Aunque un gran número de personas ha manifestado su pesar ante su partida, y un sinfín de famosos que tuvieron la oportunidad de conocerlo han dejado ver cuánto lo querían, parece que el gran arrepentimiento del actor fue el no haber creado una familia propia. Ante esto, el tema se ha vuelto a retomar al poner sobre la mesa la fortuna que Perry ha dejado y que, ante la ausencia de una esposa e hijos, no se sabe a quién se le dejará. Mientras que es pronto para que se hable de testamentos, en los medios locales se ha puesto sobre la mesa la cifra que representaba el patrimonio de Perry, sobre todo, a sabiendas de aquella famosa negociación a la que los seis actores de Friends llegaron en su momento, revolucionando los sueldos en la televisión estadounidense.

El patrimonio de Matthew Perry

Ha de recordarse que en la cúspide del éxito de la serie Friends, los actores decidieron formar un frente unido y juntos llegar a la mesa de negociación con NBC. Era 2002, cuando el elenco ya había probado el éxito de la serie que, los actores decidieron pedir el aumento de sueldo, querían 1 millón de dólares por episodio, ¿cómo lo lograrían? La estrategia era una sencilla, o se les daba el aumento a todos o todos se retiraban del programa. Considerando que cada episodio duraba 30 minutos, se trataba del salario más alto en televisión. Históricamente, ésta era la primera vez en la que esto pasaba, por lo que cuando lo consiguieron marcó un precedente cuando de este tipo de contratos se trata. Los ingresos de Friends no se detuvieron ahí, pues dos años después consiguieron ganar las regalías de los derechos del programa, el cual sigue siendo transmitido alrededor del mundo (se ha reportado que cada uno de ellos gana al año alrededor del 2% de los mil millones de dólares que la cadena recibe por la retransmisión del programa, lo que significaría alrededor de 20 millones de dólares anuales para cada uno de ellos, Forbes calculaba el año pasado una suma de 260 millones de dólares en los últimos años entre todo el elenco).

Con esto en mente, se sabe que los actores del programa se fueron con una atractiva suma al final de las filmaciones, pero lo más sorprendente es que, cada uno de ellos decidió invertir su fortuna en distintos negocios que simplemente la hicieron crecer más. En el caso de Perry, se sabe que se volvió todo un midas en el ámbito inmobiliario, comprando y vendiendo un buen número de propiedades de alto valor en California a lo largo de los años. Las ganancias de este negocio alterno se sumaban a los ingresos por sus participaciones en distintas producciones, siendo la más reciente, la reunión de Friends, por la que se llegó a reportar que cada uno de los actores habría recibido 2.5 millones de dólares.

A esto, se suma la autobiografía que Matthew lanzó el año pasado y que en su momento se volvió un best seller, hazaña que se ha repetido en la última semana, colocándolo entre los libros más vendidos, ante el fallecimiento del actor. Como un negocio a parte, tras la reunión de Friends, Matthew también lanzó una línea de sudaderas y playeras inspiradas en la serie. Con todas estas actividades comerciales, Celebrity Net Worth ha reportado que la fortuna de Perry asciende a los 120 millones de dólares -aunque varios famosos han dicho que estas sumas suelen estar lejos de la realidad-.

Las cosas que en verdad valoraba

En una lección de vida, Matthew fue claro, al explicar que lo hubiera cambiado todo por no haber sufrido con las adicciones. “El hecho de que hubiera cambiado todo por no tener esta enfermedad es verdad. Pero no hago menos de lo divertida que ha sido la experiencia en Friends. Y el dinero era increíble. Simplemente la experiencia creativa de haber estado en el trabajo, probablemente me salvó la vida. Cuando ganas un millón de dólares a la semana, no puedes tomarte el 37° trago. Tienes que irte a casa y dormir. Era el mejor trabajo en el mundo”, dijo a People mientras promocionaba su autobiografía.

En esa misma época, compartió la multimillonaria suma que invirtió en la búsqueda de su sobriedad: “Probablemente gasté 9 millones o algo así intentando estar sobrio”, dijo al New York Times.

¿Quién podría heredar la fortuna de Matthew?

Ante la partida del actor, le sobreviven sus padres, Suzanne Perry y John Bennett Perry, así como su padrastro, el periodista Keith Morrison, quienes fueron los primeros en desplazarse hasta la residencia de Matthew ante la terrible noticia. Además, Matthew tiene cinco medios hermanos. En su autobiografía cuenta que ante el nacimiento de los hijos de sus padres con sus nuevas parejas, él sentía que una familia a la que él no pertenecía iba creciendo. A pesar de esto, en el escrito recalcó en varias ocasiones cómo comenzó a amar a sus hermanos desde su nacimiento, aunque se sintiera lejano a ellos.

