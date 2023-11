¿Quién es el hombre con el que fue vista Sophie Turner?

El divorcio entre Joe Jonas y Sophie Turner llegó como una absoluta sorpresa -incluso para la actriz, según explicaron sus abogados en la corte-, pero después de una tormentosa separación en la que tuvieron que llevar el caso frente a dos jueces distintos, parece que las cosas comienzan a tomar su cause. Después de que la protagonista de Game of Thrones tuviera que demandar al cantante por retener los pasaportes de sus hijas para evitar que salieran del país como tenían planeado, la pareja y sus respectivos equipos legales decidieron tomar cuatro días de mediación para evitar llegar al juicio que se tenía programado para enero. En esas negociaciones lograron llegar a los acuerdos necesarios en todo lo relacionado con sus hijas, estableciendo días en los que cada uno de ellas las tendrían y la autorización de dejar la ciudad de Nueva York, en donde las dos pequeñas tuvieron que permanecer a lo largo del enfrentamiento de sus padres. Inmediatamente después de que se firmó el acuerdo, se sabe que Sophie tomó a sus hijas para viajar a Reino Unido, como se tenía planeado en un inicio, y ahora es el turno de Joe, quien salió con las dos niñas a pedir dulces la noche de Halloween. Lo que nadie esperaba es que, mientras eso pasaba en la Gran Manzana, del otro lado del océano, Sophie sería captada en plan romántico con otro caballero. Después de semanas en las que se le vio en Nueva York rodeada de un grupo de amigas -encabezadas por Taylor Swift, ex de Jonas-, parece que Sophie ha decidido disfrutar de esta nueva etapa en su vida. La actriz británica fue vista disfrutando de París con un grupo de amigos, entre los que destacaba uno de los solteros más codiciados de la aristocracia británica.

¿Con quién ha sido vista Sophie Turner?

En imágenes publicadas por The Sun, se ha visto a Sophie besando a Peregrine Pearson, un joven aristócrata británico, que es considerado uno de los solteros más codiciados de su país. Al parecer, el grupo con el que viajaban asistió a la final del Mundial de Rugby entre Nueva Zelanda y Sudáfrica en la Ciudad de la Luz. En su papel de embajadora de Louis Vuitton, se vio a Sophie en el terreno de juego posando con el trofeo antes del partido, pero en un plan más relajado, parece que fue con este grupo de amigos con el que disfrutó el partido.

Fue más temprano ese día que, caminando por las calles de París, se captó a Sophie fundida en un efusivo beso con el joven de 29 años. Según ha reportado el tabloide británico, todo apunta a que Sophie y Peregrine viajaron juntos desde Londres a París -supuestamente en el Eurostar-. Curiosamente, en las imágenes que se tomaron de Sophie mientras recorría los pasillos del estadio, se puede ver a Peregrine entre la comitiva que la acompañaba -el caballero alto que lucía una gorra deportiva-.

¿Quién es Peregrine?

El chico que ha aparecido en las fotografías con Sophie es el 4° Vizconde de Cowdray, y según medios británicos, la fortuna de su familia asciende a los 224 millones de libras esterlinas. Estos detalles sumados a su galanura lo han hecho que en varias ocasiones sea considerado como el soltero más codiciado de la alta sociedad británica, sobre todo después de su ruptura en septiembre con Olympia de Grecia. Aunque Olympia ha sido discreta sobre sus relaciones en redes sociales, en noviembre pasado sí que posó en un evento con Peregrine. Por supuesto, después de las imágenes con Sophie los tabloides británicos lo han seguido a detalle desde su avistamiento con Sophie, pero todo apunta a que él volvió en solitario a su departamento en Chelsea.

La respuesta de Joe Jonas a la demanda de Sophie Turner

¿Cuándo se separó Sophie de Joe?

Según los documentos legales de su equipo, fue a mediados de noviembre que después de una fuerte discusión, la pareja decidió tomar cierta distancia, lo que no esperaba Sophie es que, a principios de septiembre, Joe ingresaría la petición de divorcio en Florida, de lo que la actriz se enteraría a través de los medios de comunicación varios días después. Los abogados de Jonas negaron que las cosas se hayan dado así, pero todo apunta a que, en la mediación que llevaron a cabo sus equipos legales, las dos partes quedaron conformes con la separación.

