El cariñoso gesto de Larisa Mendizabal a su ex Rodrigo Cachero

Tras la bomba mediática que representó para todos los involucrados el anuncio del divorcio entre Rodrigo Cachero y Adianez Hernández, el actor ha decidido dejar atrás la polémica y continuar disfrutando de esta nueva etapa. Por primera vez, luego de más de 11 años de relación con la presentadora de televisión, el actor celebró su cumpleaños cobijado por familia y amigos, que le demostraron su afecto a través de redes sociales. Entre las felicitaciones que recibió, el pasado 29 de octubre, día de su cumpleaños número 50, destaca la que le escribió Larisa Mendizabal, mamá de su primogénito Santiago, con quien a pesar de la situación mantienen una relación de cariño y cordialidad. Recordemos que, en medio del divorcio de Rodrigo, Larisa dio a conocer que su relación con Augusto Bravo había terminado, luego de que él le confesó su indiscreción con Adianez, mamá de los hijos menores de Rodrigo Cachero.

Los buenos deseos de Larisa a Rodrigo

Desde que Larisa expuso la situación, siempre se ha mantenido cordial con el padre de su hijo, Rodrigo Cachero con quien ha hecho un excelente equipo a la hora de criar a su hijo quien, actualmente, tiene 25 años de edad y ha decidido seguir los pasos de sus padres en la actuación. Mostrando que como familia resultaron fortalecidos por lo ocurrido, Larisa le dedicó una cariñosa felicitación al actor: “¡Feliz cumple @Rocachero! Que este año venga lleno de salud, trabajo y sobre todo paz para tu mente, tu alma y tu corazón”, escribió la actriz sobre una imagen en la que aparece junto a Rodrigo y a Santiago.

Sus hijos, el mejor regalo del actor

Por su parte, Rodrigo Cachero también compartió con sus seguidores en Instagram una imagen de su festejo. Según reveló, este año, quiso pasar este importante día rodeado de sus tres hijos: Santiago, Ian y Kai, de 9 y 4 años de edad, respectivamente. Con álbum de fotos con los que recordó las memorias más especiales junto a los chicos, Rodrigo escribió: “Mi mejor regalo: mis niños. Mi mejor cumpleaños: saber que a mucha gente le gusta estar conmigo. Mi mejor deseo: que la consciencia le gane a la inconsciencia. La verdad: ¡Feliz día para mí!”, se lee en su feed de Instagram donde generó más de 8 mil likes con esta publicación.

Para Rodrigo Cachero ha sido primordial el apoyo de sus hijos y de sus seres queridos en el duelo que ha representado su divorcio, una etapa que comparte con Lariza Mendizabal quien también ha reconocido públicamente que lidiar con su separación de Augusto Bravo, le ha resultado muy retador. En ese sentido, ambos se han refugiado en su hijo Santiago, a quien recientemente acompañaron a su graduación: “Obvio me siento orgullosa por tus logros, por haberte graduado de una segunda carrera. Pero eso es la consecuencia lógica del esfuerzo que le pones a todo. Lo que me conmueve y me llena el alma y el corazón, es que, cada compañero y compañera tuyos, papá y mamá de compañeros, maestros, maestras, secretarias, directores y personal que se me acercaron, para decirme cuánto te aman por el increíble ser humano que eres”, le escribió Lariza en esa ocasión a su hijo, un mensaje que Rodrigo Cachero confirmó comentando: “Muy cierto”.

Lariza a corazón abierto

Hace un par de semanas, Lariza Medizabal se abrió de capa con sus seguidores en Tik Tok y habló de las secuelas emocionales que le dejó su ruptura con Augusto Bravo: “Vivir una infidelidad provoca daños psicológicos, la ciencia médica ha demostrado que vivir una infidelidad puede traer múltiples consecuencias psicológicas y causar graves daños a la salud mental que pueden ser duraderos y devastadores. Hace unos meses viví una infidelidad y sin temor a equivocarme ha sido uno de los dolores más grandes que he tenido que enfrentar en mi vida, una tristeza terrible, indescriptible, lloraba todo el día y la noche, ansiedad, ataques de pánico, cosa que nunca me había pasado. La cosa es que empezó a pasar el tiempo y lejos de sentirme mejor, cada vez me sentía más mal con más dolor y tristeza”, confesó la actriz quien reveló que, además de ser actriz cuenta con un título en psicología, por lo que en los últimos meses ha estado investigando sobre el tema de manera profunda y de cómo una situación como esta rompe los vínculos de confianza de cualquier ser humano.