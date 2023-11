Tras su regreso a Televisa-Univision, Adamari López revela que ha tenido que separarse de su hija

Luego de su inesperada salida de Telemundo, en donde se había convertido en una de las caras más reconocidas de la televisión hispana, Adamari López ya planea su regreso a la televisión, el cual sin duda será por la puerta grande. Y es que hace unos días, se confirmó el retorno de la hermosa puertorriqueña a Televisa-Univision, empresa que la lanzó a la fama internacional y en la que consolidó su carrera como actriz y presentadora. Sin embargo, esta nueva oportunidad ha implicado un sinfín de cambios para la actriz, quien ha tenido que viajar a México para concretar todos los detalles de este nuevo proyecto, del cual hasta ahora se desconocen los detalles. Es por eso que la intérprete se ha encargado de dejar todo en orden en casa, especialmente con su hija Alaïa, quien ha asumido todos estos cambios con total madurez, teniendo presente siempre que su mamá siempre estará cerca de ella, sin importar la distancia.

¿Cómo ha asumido Alaïa la separación de Adamari?

Algo de lo que Adamari habló en una reciente entrevista con el programa Despierta América, en la que con total sinceridad habló de cómo ha reaccionado Alaïa, de 8 años, ante esta nueva oportunidad profesional que se le ha presentado, así como a los cambios que ha implicado. “Ella está contenta porque sabe que a mamá le encanta su trabajo. Creo que ella se siente orgullosa de saber que su mamá es una persona productiva", compartió la intérprete, quien fue captada en el aeropuerto de Miami, lista para poner rumbo a esta nueva aventura profesional que la tiene por demás ilusionada.

En ese mismo sentido, Adamari habló de cómo se encuentra su hija, a quien tuvo durante su relación con el bailarín español Toni Costa, ante esta nueva etapa de su vida y ante la inevitable separación que han tenido que enfrentar. "Se siente quizás con un poquito de temor porque mamá va muchos días fuera de la casa, pero a la misma vez ella va pronto también a visitarme y sabe que yo no la voy a dejar de llamar todos los días, así que ella está bien, está contenta", dijo. "Le prometí que obviamente vamos a hacer asignaciones juntas como siempre y que voy a estar en contacto, yo no la voy a dejar en ningún momento sola”, agregó conmovida.

Lo que dijo sobre el nuevo proyecto que está por comenzar

En esa misma charla, Adamari fue cuestionada sobre los detalles del programa del que será parte en su nueva ‘casa’, y aunque fue un tanto discreta a la hora de compartir los detalles al respecto, se mostró ilusionada por todo lo que viene para su carrera. “Me siento afortunada de poder tener la oportunidad otra vez de regresar a un lugar que me abrió muchísimas puertas, que me mantiene en el cariño y en la mente de cada uno de los televidentes y de hacer un proyecto que no había hecho nunca y que me emociona mucho", expresó la actriz de telenovelas como Gata Salvaje.

Ante la insistencia de la reportera del matutino de Univision, Adamari accedió a hablar un poco más sobre el proyecto que va a encabezar próximamente, dejando en claro que será algo inédito en su carrera y en la televisión, al menos en Estados Unidos. "Va a estar muy bueno. Es un proyecto para la familia, es un proyecto divertido. No creo que lo hayamos visto en los Estados Unidos", adelantó la presentadora de 52 años.

Las sinceras declaraciones de Adamari sobre su repentina salida de Telemundo

Aunque Adamari López era una de las caras más reconocidas y queridas de la cadena hispana, la empresa tomó la decisión de continuar colaborando con ella, tras 11 años de relación laboral. Una noticia que sin duda tomó por sorpresa a la presentadora, quien ha tomado con sabiduría esta experiencia. “Yo disfruto mucho mi trabajo, a mí me gusta mucho lo que yo hago y agradezco cada oportunidad que se me da para seguir creciendo profesionalmente y para estar también frente al público…” comenzó diciendo, durante la charla que sostuvo en el podcast del presentador Rodner Figueroa, para luego compartir la impresión que le provocó de inicio saber que no estaría más al aire en Hoy Día. “No fue algo que me esperaba, pero agradezco esa oportunidad tan maravillosa de estar once años frente a la pantalla, amaneciendo con la gente, disfrutando en cada una de las etapas que tuvo el programa. Creo que fue una experiencia muy bonita, me quedé como: ‘Ah, ¿entonces no tengo que venir mañana?’…”, confesó.