Por fin, Atala Sarmiento comparte detalles del contrato por el que salió de Ventaneando

Han pasado ya cinco años de la salida de Atala Sarmiento de Ventaneando y de TV Azteca y todavía hay detalles de aquella situación que no había revelado. Con la sinceridad que siempre la ha caracterizado, Atala Sarmiento le concedió una entrevista a Jorge El Burro Van Rankin para su canal de Youtube que realizaron de manera remota, ella desde Barcelona, su hogar desde hace más de cuatro años, y él desde la Ciudad de México. Aunque la periodista de espectáculos ha contado varias veces pormenores de su salida de El Ajusco, por primera ocasión, la también conductora reveló algunos detalles del contrato que Tv Azteca quería que firmara para continuar con su relación laboral: “Yo primero tomé la decisión de no renovar el contrato que me estaban poniendo en TV Azteca, ¿por qué?, porque tenía unas cláusulas que yo consideré en su momento, bastante injustas. Era un contrato a perpetuidad”, confesó.

El controversial contrato

Sorprendido, El Burro le dijo: “¿De esos contratos leoninos que hay en Televisa?”, sin dudarlo, Atala respondió: “Sí, pero por lo menos en Televisa son temporales. Aquí el tema es que era un contrato leonino y a perpetuidad. El problema conmigo fue que cuando yo dije: ‘Perdón, pero este contrato no lo voy a firmar, porque yo no me voy a esclavizar un contrato a perpetuidad, con el mismo sueldo y con todas estas condiciones a perpetuidad, no lo voy a hacer’”, recordó. Atala recordó que en aquel momento ya tenía más de una década sin ningún documento legal que la respaldara: “Yo llevaba más de 10 años sin renovar el contrato, yo seguía trabajando, pero no tenía firmado ningún contrato. Si seguía ahí era porque amaba mi trabajo, porque amaba a mi equipo y me apasionaba lo que hacía, porque soy una persona íntegra de principios muy sólidos y firmes, así estuve años trabajando”, añadió.

La negativa de Pati Chapoy

Cuando Atala descubrió que muchas de las cláusulas de este documento la dejaban en desventaja, la presentadora buscó a su entonces jefa para solicitarle, luego de 25 años trabajando juntas, algún apoyo para negociar el contrato: “A Pati se lo dije un día en el foro de la empresa, estábamos a punto de entrar al aire y le dije: ‘Pati, que sepas que no he firmado el contrato y que estoy hablando con tal persona y no estoy de acuerdo lo que dice’ y ella me respondió: ‘Al final del día, mientras este programa siga al aire, este es tu contrato’”. Ante su primera negativa, Atala pidió una reunión privada con la titular de Ventaneando quien le reiteró su negativa: “Me llamó a su oficina y me dijo que tenía esa semana para firmar el contrato y que, si no firmaba, el lunes estaba fuera de Ventaneando. Le expliqué lo de los rumores que había en medio, le dije: ‘Se dice eso, pero si yo no te he dicho nada, es porque no tengo nada qué decirte, porque no hay nada qué decir al respecto’. Me respondió: ‘Te lo digo claramente, si el viernes no has firmado ese contrato, el lunes no puedes entrar al foro”.

Tras la reunión con su jefa, Atala decidió continuar con la negociación con TV Azteca por su parte; sin embargo, en su siguiente encuentro con los ejecutivos, la respuesta fue tajante: “Me recibe Ana Celia Urquidi y me dice: ‘Me han dado la orden de que todo lo que hemos negociado se echa para atrás y si tú no firmas este contrato ahorita, como está, ya no puedes seguir trabajando en Ventaneando’ y yo le dije: ‘Lo siento en el alma, pero no voy a pisar mi dignidad, no voy a pasar por encima de mí y no voy a firmar esto Una cosa es que yo ya no pueda seguir en Ventaneando, pero yo trabajo para TV Azteca’ y entonces me dijo: ‘Sí, pero en este momento la empresa no te tiene contemplada para ningún otro proyecto’”.

Feliz con la decisión que tomó

A la distancia, Atala le respondió a El Burro si se arrepiente de no haber firmado aquel contrato: “¡Jamás!”, respondió convencida. Cuando la cuestionó sobre si la negativa de Pati a ayudarla, de alguna manera la bloqueó en la empresa, dijo “Por supuesto que sí, seguro y desde ese momento me lo dejaron claro diciéndome: ‘Ok, no vas a estar en Ventaneando, pues no hay nada para ti mi reina, más que la puerta de salida’”. Aunque al final la relación con Pati Chapoy se fracturó, Atala recuerda orgullosa el tiempo que formó parte de su equipo: “Haber trabajado 25 años para una persona habla sólita de mi lealtad, aunque después me hayan dicho traidora, desleal, malagradecida, pero estuve 25 años trabajando para ella, entregada, única y exclusivamente a ella, porque yo no podía hacer ningún proyecto, más que con ella, yo creo que eso habla de qué tan leal soy”, puntualizó.