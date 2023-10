Las palabras con las que Sofía Castro le responde a su exnovio

Ilusionada por su presente, Sofía Castro vive plena tras su compromiso amoroso con Pablo Bernot, enteramente agradecida por estos años de noviazgo en los que ha prevalecido el cariño y el respeto mutuo, según ha dejado saber en diversas entrevistas. Pero no todo fue color de rosa para la actriz durante sus primeros años juventud, pues recuerda que en el pasado vivió una relación tóxica y de abuso psicológico con una de sus exparejas, la cual le provocó muchas heridas emocionales que ha podido sanar con el paso del tiempo. Tras las declaraciones de la intérprete sobre ese duro momento, Jorge Álvarez Bringas, el exnovio aludido, ha alzado la voz recientemente para dar su parte de la historia, tratando de defenderse a través de diversos medios de comunicación en los que ha sido entrevistado. Al respecto, Sofía ha respondido de manera puntual, manteniendo firme su postura como lo ha hecho desde el inicio.

¿Qué ha dicho Sofía tras las declaraciones de su exnovio?

Abierta como siempre a mantener la cercanía con la prensa, Sofía fue cuestionada a raíz de las declaraciones de su expareja, quien asegura no haber ejercido ningún tipo de abuso hacia la actriz, pues refiere que era una niña muy cuidada en ese entonces dada su posición como integrante de la familia presidencial. “La verdad no quiero hablar de ese capítulo de mi vida porque fue un capítulo que yo ya superé, que yo ya pasé, donde sí, efectivamente me lastimaron mucho. Pero bueno, yo no conozco persona, Estado Mayor o ejército que te cuide los sentimientos o que te cuide el corazón, creo que si así fuera no habría muchas mujeres violentadas en este país…”, dijo de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México en entrevista con el programa televisivo ¡Siéntese Quien Pueda!, de la cadena Univision.

Recordemos que en diciembre de 2020, Sofía rompió el silencio en una charla pública Ted Talk sobre ese periodo de su vida de inestabilidad emocional. En ese foro, sin mencionar el nombre de su exnovio, habló del abuso psicológico que padeció a lo largo de ese tiempo, palabras con las que además buscó alentar a todas las mujeres en una situación similar a no quedarse calladas. Posteriormente, en varias entrevistas ha retomado el tema, como lo hizo en julio de este año al asistir como invitada al programa de entrevistas de Yordi Rosado. Antes de finalizar su charla con el medio antes citado, hizo énfasis en la importancia de denunciar esos hechos como lo ha hecho ella. “Yo creo que lo importante como mujer es alzar la voz y no quedarnos calladas”, agregó.

Lo que Sofía dijo de su expareja

Al hablar de ese momento de su vida, Sofía no pudo ocultar la tristeza que le provocó evocar ese duro periodo de inestabilidad, el cual incluso intranquilizó a sus padres, según recuerda. “No fui noviera, tuve una relación de mucho tiempo, muy fea… tuve una relación, me aventé casi seis años, de los 14 a los 20. Una relación bastante tóxica, bastante abusiva, de mucho abuso psicológico, mis papás por supuesto estaban desesperados. Esa es de las cosas que me arrepiento porque pude haber vivido más, pude haber tenido menos traumas en una relación y sí fue algo muy fuerte, muy desafortunado y muy desagradable…Tenía 14, empezó todo muy bien y después obviamente empieza a salir el monstruo del clóset…”, declaró en su charla con Yordi.

La gran ilusión de Sofía

Agradecida por los nuevos bríos en su historia de vida, Sofía valora el hecho de haber conocido a Pablo Bernot, el hombre que le devolvió la ilusión y con el que ha escrito una historia de amor colmada por gratos momentos. De hecho, tras haberse comprometido, ha hablado sobre lo mucho que la emociona haber llegado a este punto de su relación. “Yo sí me quería casar, desde siempre supe que sería Pablo. Pablo y yo tenemos una relación muy bonita, obviamente, me gusta decir que con muchas altas y bajas porque luego la gente idealiza y piensa que todas las relaciones son perfectas y no, creo que para tener una relación estable tienes que pasar por muchas cosas y el chiste es siempre estar juntos y escogerse todos los días y no soltarse…”, dijo, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando.

