Tras su ruptura, José Ron confiesa que ha llegado a pensar que el amor no es para él José Ron reveló que ha llegado a pensar que el amor no es para él, pues su vida romántica no ha sido lo que él esperaba

Aunque José Ron siempre ha sido un entusiasta del amor, en los últimos meses su forma de pensar en torno a ese tema ha cambiado un poco, pues tras varias relaciones fallidas -la última de ella con la actriz Luciana Sismondi-, el intérprete ha decidido enfocarse completamente en su carrera y darse un tiempo para disfrutar de su soltería, dejando en segundo término sus deseos de llegar al altar y formar una familia a lado de alguien más. Algo de lo que el guapo tapatío habló en un reciente encuentro con los medios, en el que con toda franqueza dejó en claro que, pese a que sigue creyendo en el amor, se encuentra en una etapa de su vida en la que sus prioridades son otras.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿José Ron ha dejado de creer en el amor?

Así lo confesó el intérprete durante una charla con la prensa, en la que luego de ser cuestionado respecto a su rompimiento con Luciana Sismondi y sobre su futuro a nivel sentimental, José fue muy puntual a la hora de aclarar que por el momento se encuentra bien soltero, pues ahora ha dejado de preocuparse por las cuestiones de pareja y está dejando que la cosas fluyan. “Antes sí me recuerdo que yo ye les platicaba: ‘Quiero ser papá y la familia…’, ahora no, sí ha cambiado mi forma de pensar y mi forma de ser”, compartió el intérprete, en declaraciones retomadas por Univision, revelando que incluso ha llegado a pensar que estar en pareja es algo que no es para él. “He llegado a pensar que capaz yo no soy para eso”, agregó.

En ese mismo sentido, José Ron reiteró que por ahora su atención se encuentra puesta en otros aspectos de su vida, por ejemplo, su carrera como actor, la cual se encuentra en pleno apogeo gracias a la serie de Vix El Gallo de Oro, de la cual es protagonista y en la que comparte créditos con Lucero. “Estoy tan enfocado en mi carrera, que no me quita ya el sueño el ser papá, ni de casarme, no sé si me quiero casar, ya como que cambió mucho mi forma de pensar”, compartió Ron, dejando en claro que siempre estará abierto al amor, solo que ahora dejará que el tiempo sea el que le de las respuestas. “Si la vida me lo da, adelante… Yo creo que hay tiempos para todo, y cuando realmente me toque dar otro paso, pero ahorita disfruto tanto estar así”, comentó sincero.

VER GALERÍA

Lo que dijo Ron sobre su ruptura con Luciana

Fue hace apenas unas semanas cuando el actor finalmente confirmó su ruptura con Luciana Sismondi, durante un encuentro con la prensa. Y es que ambos famosos ya habían dado algunas pistas de su separación en redes sociales, donde dejaron de hacer publicaciones en conjunto, algo que por supuesto no pasón desapercibido para sus fans. “Estoy soltero con este Gallo de Oro también que me entusiasma, que me emociona, contento también con todo lo que me está pasando…”, dijo el intérprete sin ahondar en más detalles, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube.

Ante las declaraciones del galán, otros reporteros quisieron indagar más, por lo que le preguntaron si entre sus planes está la idea de volver a darse una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, Ron tiene muy claras sus prioridades en este instante de constantes cambios en su vida, motivado por su trabajo y el entorno familiar que lo cobija. “Estoy muy bien, me encanta también estar con mi tiempo, estar soltero, disfrutar ahora sí que mis cosas, mis perros. Lo demás también cuando Dios quiera, hay que vivir el presente y todas las etapas…”, contó el actor, quien había mantenido bajo total discreción este tema, el cual ha destapado por primera vez ante las cámaras y los micrófonos.

VER GALERÍA