¿Así se llamará el bebé de Kourtney Kardashian y Travis Barker?

El cuarto embarazo de Kourtney Kardashian ha sido todo un suceso para la familia, después de que la socialité y Travis Barker manifestaran en repetidas ocasiones cuánto lo buscaron, la buena nueva fue recibida con enorme alegría. Fue precisamente por esto que, hace un par de meses, cuando se dio el anuncio de que Travis dejaba la gira de Blink 182 por Europa ante una emergencia familiar, todas las alarmas se encendieron. Pasarían días antes de que la misma Kourtney informara que su hijo había tenido que pasar por una cirugía fetal, gracias a la cual habían podido salvarle la vida. En las últimas semanas, Kourtney ha hablado un poco más sobre el tema, dejando claro que todavía no se siente lista para profundizar sobre lo que pasó, al haber sido algo verdaderamente complicado, aunque ha compartido que fue un ultrasonido lo que alertó a los médicos de que este procedimiento era necesario. Con las semanas pasando, se sabe que a lo largo del embarazo, Kourtney ha tenido que pasar por muchos más protocolos de cuidado que en sus primeras tres esperas, y es que debido a su edad -44 años- éste ha sido clasificado como un embarazo geriátrico (palabra que la mayor de las Kardashian ha calificado de ‘loca’ para esta situación). La creadora de Poosh ha contado cómo es que ha pasado largos períodos de este embarazo con muchas restricciones, además de reposo, pero todo apunta a que la espera está por terminar, pues Travis ha contado para cuándo esperan a su primer hijo en común y cómo es que quieren llamarlo.

El nombre del bebé de Kourtney Kardashian y Travis Barker

Fue durante una entrevista en el podcast One Life One Chance de Toby Morse, que el baterista de Blink 182, parece haber revelado el nombre del bebé que espera con Kourtney. “Había un (concierto de) beneficio en Hawái que íbamos a hacer, pero es la semana en la que Rocky va a nacer”, dijo Travis, a lo que el conductor preguntó inmediatamente si su nombre sería Rocky Thirteen Barker, lo que parece haber sido confirmado por el músico. Aparentemente, en el mismo programa, apuntó a que el bebé nacerá esta semana o la próxima.

En la misma conversación, Travis dejó la puerta abierta para más bebés en el camino: “No lo sé, no sé si es el último, lo que sea que Dios me dé, ¿sabes?”. Ha de recordarse que a pesar de los deseos de la pareja de convertirse en padres juntos (ambos tienen tres y dos hijos, respectivamente, de sus relaciones anteriores), el tratamiento de fecundación in vitro al que se sometieron no funcionó, no fue sino hasta que dejaron las cosas en manos del destino que llegó la buena nueva.

¿La explicación detrás del nombre?

No es la primera vez en la que Travis se refiere al nombre del bebé, en la entrevista que hizo para Complex con su hija Alabama, había dicho en la misma línea: “Me gusta Rocky Thirteen”, explicando más a profundidad ante la aprobación de la hermana mayor del bebé dijo: “Ese es el nombre que ha estado pasando por mi cabeza recientemente. Rocky George tocaba la guitarra en Suicidal Tendencies y 13 es el nombre más increíble de todos los tiempos. Y Rocky es la mejor película de box de todos los tiempos”.

No sería raro que la pareja eligiera ese nombre si se toma en consideración cómo se llaman el resto de sus hijos. El mayor de los niños de Kourtney Kardashian es Mason Dash, sigue Penelope Scotland y luego Reign Aston. En el caso de Travis, sus hijos se llaman: Alabama Luella y Landon Asher Barker (ha de recordarse que el músico considera como su hija también a la primogénita de su exesposa, de nombre Aitana de la Hoya, pues su padre es el ex boxeador Oscar de la Hoya).

Según lo dicho por Travis, falta muy poco para que se sepa si este ha sido el nombre elegido oficialmente por la pareja. Según dijo, el bebé podía llegar alrededor de Halloween (que se celebra esta noche) o la primera semana de noviembre. Seguramente, se están contando los minutos para esta gran adición a la familia más famosa de la televisión.

