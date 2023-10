Ya sabemos en dónde está de luna de miel Michelle Salas

A tan solo unos días de haber celebrado su soñada boda en Italia, Michelle Salas y Danilo Díaz Granados disfrutan de su luna de miel, fascinados por el encanto del sitio elegido para escribir sus primeras memorias como casados. Fiel a compartir cada detalle de este momento colmado de emociones, la también hija de Stephanie Salas y Luis Miguel no ha dejado de revelar a sus seguidores los acontecimientos de este episodio de su vida que ha marcado un antes y un después en su historia personal; desde los pormenores de la ceremonia de su enlace en La Toscana, hasta el destino por el que ahora pasea su amor junto a su esposo, una experiencia del todo enriquecedora para ambos, según ha dejado ver la también influencer, siempre dispuesta a hacer partícipes a sus seguidores de cada instante especial.

¿En dónde se encuentra de luna de miel Michelle Salas?

Luego de unos días de mantener el misterio, finalmente Michelle dio a conocer que ella y su esposo hicieron maletas para volar a Japón. Desde el también llamado País del Sol Naciente, la recién casada ha revelado algunas imágenes de su paso por algunas ciudades, siendo Tokio y Osaka paradas elegidas para explorar y disfrutar, especialmente de sus paisajes urbanos y la gastronomía. A través de sus redes sociales, Michelle ha dado algunos vistazos de su viaje, expresando la gran emoción que la invade al dejarse sorprender por cada descubrimiento de la cultura y el entorno nipón. “Demasiado enamorada de Japón. Les tengo que pasar todos los lugares que he conocido".

En su recorrido, Michelle ha aprovechado para capturar algunas imágenes de las impresionantes urbes japonesas que ha visitado. Así mismo, ha hecho muy evidente lo grato que ha sido para ella y su esposo deleitarse con la oferta gastronómica de la isla, uno de los mayores atractivos para el turismo. Por supuesto, los recién casados incluyeron en su itinerario por Tokio una parada a un tradicional fish market (mercado de pescados), algo que al parecer fascinó a Michelle, quien hizo evidente su emoción por descubrir más de la capital japonesa. “Amo esta ciudad”, escribió ella en Instagram al mismo tiempo en que compartió fotos de algunos platillos y postres típicos de aquella región. Gracias a la cercanía que tiene con sus seguidores, también se ha apoyado de sus consejos, por lo que no dudó en pedir algunas sugerencias. “¿Recomendaciones en Osaka?”, escribió.

Su boda de ensueño en La Toscana

Para Michelle, se trata de uno de los capítulos más emocionantes en su vida. Celebrar su boda en Italia junto a Danilo fue para ella un sueño hecho realidad, no solo por ser este uno de sus lugares favoritos, pues luego de mucho tiempo pudo reunir a su familia y seres queridos, especialmente a sus padres, según dejó saber. “El lugar, mi vestido, la compañía… No podría haber pedido más. Tener a mi lado a un hombre que es mi mejor amigo, mi cómplice y con el que me siento feliz y plena. Acompañada de mis papás, mi hermana, familiares y la familia que escoges. Hoy puedo decir sin duda hay que tener cuidado con lo que uno desea, ya que, si de verdad quieres algo y luchas por conseguirlo, los sueños se hacen realidad…”, contó durante la entrevista concedida a la revista Vogue.

A pesar de los múltiples compromisos en los que permanece enfocada, Michelle se ha tomado el tiempo para agradecer a todos aquellos que han vivido con ella este fascinante comienzo. Así como a su familia, también se encuentra feliz por el apoyo y las palabras de sus seguidores, quienes le han enviado sus mejores deseos. En un reciente mensaje, la experta en moda habló de ello, pues se trata de un periodo colmado de grandes emociones. “Sólo quería tomarme este momento para simplemente agradecerles personalmente todos los mensajes hermosos y llenos de cariño que hemos recibido en estos días. Estoy en shock. Ha sido una verdadera locura y un roller coaster de emociones que no puedo ni empezar a explicar con palabras. Ojo, casarse es lo máximo, pero también es verdad que el proceso de organizarlo es un reto que no es tan fácil, como parece, por decirlo de una manera bonita, y quien les diga lo contrario está mintiendo. Todas las bridezillas me entienden”, reveló en Instagram de manera simpática.

