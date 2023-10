El emotivo mensaje con el que Andrea Legarreta recordó a su mamá a tres meses de su partida

Los últimos días han sido muy retadores para Andrea Legarreta quien vivió momentos de incertidumbre al no poder comunicarse con su papá tras el devastador paso del huracán Otis por Acapulco. Después de compartir con sus seguidores su reencuentro con don Juan Legarreta, quien llegó a la Ciudad de México este fin de semana, hace unas horas, la conductora de Hoy volvió a utilizar esta red social, esta vez para recordar a su mamá quien falleció un día como hoy, hace tres meses. Luego de poder reunirse con su papá y constatar que se encontraba bien, Andrea confesó que cree que su mamá estuvo detrás del milagro de que, tanto su papá, como uno de su hermano, resultaran ilesos de este desastre natural considerado el más fuerte en la historia de Acapulco.

El mensaje de la conductora a su mamá

A modo de carta, Andrea Legarreta le contó a su mamá cómo han cambiado las cosas desde su partida: “Mamacita 3 meses sin ti. Qué vuelvo de la vida, uff mi reina hermosa. Las cosas han cambiado tanto desde tu ausencia que duele tanto. Hoy todo es tan distinto, pero hoy, desde donde estamos parados, reajustando nuestras vidas, estamos agradeciendo todo lo que sí, valorando y agradeciendo estar aquí y ahora, vivos y sanos a pesar de las nuevas pruebas de la vida. Gracias por siempre estar presente mi reina”, se lee en la primera parte del mensaje que la presentadora acompañó de una entrañable foto junto a doña Chabelita, como le decía de cariño.

Andrea continuó su mensaje confesando que está segura que, desde el cielo, su mamá intervino para que a su familia no le pasara nada en el huracán: “Gracias por cuidarnos y proteger a mi papá y mi hermano, yo se que fuiste tú mi amorcito. Hubo muchas señales tuyas y hoy están a salvo. Te extraño con mi vida y quiero abrazarte fuerte y no soltarte, pero no será hasta que nos toque reunirnos, mientras tanto, vives en mí día a día, en mis recuerdos, mi corazón y mi alma. Te juro mamita que seguiremos juntos y unidos, avanzando en amor día a día disfrutando de las bendiciones que tenemos y haciendo todo lo posible para que nuestra felicidad sea prioridad y de la mejor manera. Te amo infinita y eternamente. Más allá de todo, del tiempo y la distancia y la vida misma. Gracias mi amada mamita linda. Nuestra Chabelita amada. Hasta siempre amorcito”, se lee en el feed de la presentadora.

Por fin se reunió con su papá

Para Andrea estos tres meses sin su mamá han sido muy difíciles, aunque su familia ha sido el gran apoyo, más ahora que su papá ha llegado a la Ciudad de México, luego de que su casa en Acapulco sufriera daños. Fue este fin de semana que la conductora anunció que ya se había podido reunir con su papá: “Juntos, gracias, Dios, gracias Chabelita por cuidarnos a nuestro ojitos de cielo. Gracias amado papi, una vez más, por tu fortaleza y amor a la vida que son inquebrantables. Gracias a los vecinos, Romi y quienes se unieron en el edificio a apoyarse unos a otros, eso es lo que se necesita en la humanidad. Gracias amado Juanki, hermano, por haber sido su ángel de la guarda y junto a otros ángeles se lanzaron a ese infierno en el que se ha convertido nuestro devastado y amado Acapulco y ayudar a traerlos de vuelta”, escribió la presentadora junto a una imagen al lado de su papá quien ya se encuentra a su lado.

La foto de su mamá por primera vez en la ofrenda

Por primer año, Andrea Legarreta compartió con la audiencia de Hoy el entrañable momento en el que, en compañía de Galilea Montijo, colocó por primera ocasión la foto de su mamá en la ofrenda que montaron en el foro del matutino. Entre lágrimas, Andrea abrió su corazón y confesó cómo está viviendo el duelo por la partida de su mamá: “He decidido, en lugar de vivir a medias, sufriendo, he decidido vivir por las dos ya hacer lo que a ella le gusta y lo que le gustaría. Mientras nosotros la recordemos, como la recordamos, mi papi y mis hermanos, seguirá viva”, comentó Andrea. Aunque hubiera preferido que esto no sucediera, la presentadora colocó conmovida la foto de su mamá en la ofrenda donde también está Magda Rodríguez, productora de Hoy: “Al final uno nunca quiere ver a su mamá en una ofrenda de muertos, pero algo que me parece muy lindo y es de las tradiciones más bonitas de nuestro país es esa y me parece muy hermoso, con el tiempo me he dado cuenta de que cuando tienes alguien que realmente te ama en este plano nunca te vas”, finalizó.