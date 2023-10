Devastado, el elenco de Friends rompe el silencio ante el fallecimiento de Matthew Perry

Después de que la noticia del sensible fallecimiento de Matthew Perry, a la edad de 54 años, le diera la vuelta al mundo, los fans de la icónica serie Friends esperaban la reacción de los compañeros del actor, quienes rompieron el silencio esta tarde a través de un comunicado de prensa que firmaron en conjunto. De acuerdo con el documento, publicado por People, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, se declararon devastados ante la partida de su amigo con quien entablaron una relación más allá de los sets de grabación. Los Friends utilizaron este medio para enviar sus condolencias a la familia del actor y pidieron respeto para poder atravesar este doloroso momento de manera privada.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La reacción del elenco de Friends

Los amigos de Matthew escribieron: “Estamos todos absolutamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia. Hay mucho qué decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida inconmensurable. Con el tiempo diremos más, cuando podamos. Por ahora nuestros pensamientos y nuestro amor está con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaron alrededor del mundo”, se lee en el mensaje firmado por Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc y Schwimmer quienes trabajaron juntos en la serie Friends durante más de una década, tiempo en el que Perry dio vida a Chandler Bing.

VER GALERÍA

Además de la reacción del elenco de Friends, hace unas horas, los creadores de la exitosa serie de los 90, Marta Kauffman y David Crane, también lamentaron públicamente la inesperada partida del actor: “Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento de nuestro querido amigo Matthew. Todavía parece imposible. Lo único que podemos decir es que nos sentimos bendecidos de haberlo tenido como parte de nuestras vidas. Era un talento brillante. Es un cliché decir que un actor hace suyo un papel, pero en el caso de Matthew, no hay palabras más ciertas. Desde el día en que lo escuchamos por primera vez encarnar el papel de Chandler Bing no había nadie más para nosotras”, confesaron los guionistas y escritores en el comunicado que realizaron en conjunto.

La última vez juntos

Fue en 2021 cuando el elenco de Friends se reunió por última vez durante el reencuentro que organizó la plataforma de streaming HBO Max que logró reunir a los seis protagonistas de Friends en el emblemático departamento donde grabaron la serie. Diecisiete años después de que se transmitió el capítulo final de la serie, los amigos regresaron para crear este nuevo recuerdo que hoy que Matthew ya no está toma un significado muy especial. En aquella ocasión, los actores consintieron a sus fans revelando algunos secretos inéditos de la serie, anécdotas y recordaron las frases más memorables del guión de esta historia.

VER GALERÍA

Amigos en las buenas y en las malas

Tal como los Friends lo expresaron en el comunicado con el que reaccionaron a la muerte de Matthew, la amistad de interpretaron en la pantalla chica sobrepasó la ficción. Para Matthew fue fundamental contar con el apoyo incondicional de sus amigos de la serie durante sus momentos más oscuros de su lucha contra las adicciones: “Siempre fueron pacientes y comprensivos. Nunca me dejaron solo. Éramos como los pingüinos, cuando uno se sentía enfermo o herido, los otros le respaldaban”, confesó el actor en el libro de memorias Friends, Lovers and The Big Terrible Things.