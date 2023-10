Así es como Matthew Perry quería ser recordado tras su muerte Aunque el trabajo más entrañable que Matthew Perry hizo a lo largo de su carrera fue en Friends, el actor no quería ser recordado solo por esta serie

El legado que Matthew Perry ha dejado tras su lamentable partida es grande y digno de admirarse. El intérprete logró consolidar su carrera como actor en el cine y principalmente en la televisión, donde interpretó a todo tipo de personajes, desde los más graciosos y entrañables, hasta unos un poco más dramáticos, siempre dejando en claro su capacidad actoral y para adaptarse a las situaciones. Y aunque fue Friends y el personaje de Chandler Bing lo que le daría la fama internacional y lo mantendría vigente hasta el momento de su muerte, Matthew no quería que lo primero que se viniera a la mente de sus fans cuando él muriera fuera su trabajo en este icónico sitcom, pues su deseo era que fuera recordado por todo aquello que aportó en la vida de los demás a nivel personal.

Las palabras de Matthew que han cobrado relevancia tras su muerte

Algo de lo que habló en una entrevista que concedió a Tom Power en el Hot Docs Ted, en el Rogers Cinema de Toronto, Canadá, en donde con total sinceridad se refirió a sus problemas de adicciones y a sus ganas de ayudar a otras personas que luchan con el mismo problema. “He tenido muchos altibajos en mi vida, todavía estoy trabajando en ello personalmente, pero lo mejor de mí es que si un alcohólico o drogadicto se me acerca y me dice: ‘¿Me ayudarías?’, siempre diré: ‘Sí, sé cómo hacer eso. Lo haré por ti, aunque no siempre pueda hacerlo por mí mismo”, expresó el intérprete con total seguridad, dejando en claro su disposición para ayudar a los demás, algo que se vio reflejado cuando fundó la Casa Perry en Malibú, en donde se brinda atención a otras personas que luchan con sus adicciones.

En ese mismo sentido, Matthew explicó las razones por las que no le gustaría que al momento de su muerte todos mencionaran a Friends dentro de sus logros, pues confesó que, aunque se siente orgulloso de haber sido parte de dicho show y de haber dejado una huella en los corazones de sus fans, preferiría que fueran sus logros personales los que hablaran por él. “Cuando muera, sé que la gente sólo hablará de Friends. Y estoy orgulloso de eso, de conseguir ser un sólido actor, así como dar a la gente múltiples oportunidades para reírse… Pero cuando muera no quiero que Friends sea lo primero que mencionen”, mencionó.

Sobre la forma en la que le gustaría ser recordado, Perry agregó: “En lo que respecta a mis supuestos logros, estaría bien que los amigos hicieran una lista con las cosas que hice para intentar ayudar a otras personas. Sé que no pasará, pero sería bonito”, agregó el querido intérprete. “Me gustaría ser recordado como alguien que vivió bien, amó bien, era un buscador y lo más importante es que quiere ayudar a la gente, eso es lo que quiero”, declaró.

Los creadores de Friends destacan la personalidad de Perry

Aunque es imposible no pensar en Friends a la hora de hablar de la carrera de Matthew Perry, pues sin duda fue una serie que marcó a varias generaciones y que a pesar del tiempo se mantiene vigente, los creadores de la serie, Marta Kauffman y David Crane, se tomaron un momento para recordar al actor por su gran personalidad y su enorme carisma, luego de que se confirmó su fallecimiento, el cual ocurrió el pasado 28 de octubre. “Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento de nuestro querido amigo Matthew. Todavía parece imposible. Lo único que podemos decir es que nos sentimos bendecidos de haberlo tenido como parte de nuestras vidas”, expresaron en las primeras líneas de su mensaje. “Siempre apreciaremos la alegría, la luz y la inteligencia cegadora que aportó a cada momento, no sólo a su trabajo, sino también a la vida. Siempre fue la persona más divertida de la sala. Más que eso, era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado. Enviamos todo nuestro cariño a su familia y amigos. Nuestros corazones están rotos”, finalizaron.

