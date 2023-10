Así fue el divertido reencuentro de Danna Paola y Ester Expósito en México

Desde hace unos días, Ester Expósito se encuentra en nuestro país cumpliendo con algunos compromisos laborales como su asistencia al Festival Internacional de Cine de Morelia donde se estrenó Perdidos en la noche, proyecto en el que trabajó bajo la dirección de Amat Escalante y en el que comparte créditos con Bárbara Mori. Aprovechando su estancia en México, este fin de semana, la española se tomó un tiempo para divertirse y reunirse con viejos amigos como Danna Paola, su excompañera en Élite, la exitosa serie que las catapultó a la fama internacional. A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió varios recuerdos de la fiesta de Halloween en la que se reencontró con Ester a quien vimos maquillada como catrina, mientras que Danna y su novio, Alex Hoyer, le hicieron un homenaje a la cinta Matrix con sus atuendos a juego.

El reencuentro de Lucrecia y Carla

Fue Danna Paola quien se encargó de compartir con sus más de 34 millones de seguidores de seguidores en Instagram un álbum con imágenes de esta divertida fiesta: “Despierta Neo… es Halloween”, escribió la cantante haciendo referencia al protagonista de la cinta Matrix, quien fue la inspiración de ella y su novio para su disfraz. Entre las fotos que compartió Danna destacan en las que aparece junto a Ester con quien no se había dejado ver públicamente desde que ambas se despidieron de Élite. De inmediato, los fans de la serie reaccionaron a este reencuentro con el que provocaron comentarios como: “Todos extrañábamos a nuestra Barbie latina y a la marquesita junta”.

Una reunión de Élite

De acuerdo con las demás fotos que compartió Danna, este reencuentro se dio en una íntima reunión a la que también fue convocado otra estrella de Élite, el actor de origen brasileño, Sergio Momo, encargado de dar vida a Yeray en la serie, y quien en la vida real es uno de los mejores amigos de Ester. con la que las actrices celebraron Halloween. En una imagen donde aparece el grupo de amigos con el que convivieron esa noche, se aprecia que Ester combinó su maquillaje de catrina con un sombrero y botas, mostrando que el estilo norteño fue su inspiración para este disfraz. Recientemente, Ester habló en entrevista con Televisa Espectáculos sobre su gusto por la música mexicana: “Descubrí el año pasado los corridos tumbados que me parecen muy divertidos, como Peso Pluma que la está pegando ahora, no sé es algo muy bailable”.

Como en los viejos tiempos, cuando grababan Élite, Danna, Ester y Sergio dejaron ver un poco de la entrañable amistad que se gestó en el set de la serie de Netflix y que continúa a casi cinco años del estreno de este proyecto. Recordemos que los tres actores abandonaron la serie en la cuarta temporada: “Sabíamos cómo iba a terminar la historia y fue una decisión de todos los que salimos. Yo venía jugando a la Hanna Montana, porque estaba entre ser actriz y cantante todo el tiempo, mientras estaba componiendo, estábamos lanzando Mala fama entonces. A mí me gusta trabajar y dar mi 100%, fue complicado llevar esa doble vida”, comentó Danna durante su visita al programa El Hormiguero, tras su salida y la de sus compañeros de Élite.

El amor de Ester por México

En estos días que Ester ha estado en nuestro país, se ha sincerado sobre el cariño que le tienen a México, un lugar en el que se siente como en casa: “La gente y la energía, hay algo en el aire, la energía de México es algo que no se puede explicar yo ya lo digo, es mi lugar, mi segundo lugar, primero Madrid, bueno Galicia y Madrid, pero México es mi segundo lugar en el mundo, es el único sitio, de momento, que he encontrado en el que me siento como en casa, sin ser mi casa, aquí en México siempre me tratan con muchísimo respeto y cariño, por delante de todo y yo lo agradezco muchísimo”, confesó la actriz española durante su paso por la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Morelia, cita a la que también acudió su exnovio, Alejandro Speitzer; sin embargo, no coincidieron.