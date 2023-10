Salma Hayek se pronuncia ante el fallecimiento de Matthew Perry

El fallecimiento de Matthew Perry ha devastado a Hollywood. No solamente los fieles seguidores de Friends se han pronunciado ante la muerte del actor que diera vida al simpatiquísimo Chandler Bing, sino que un sinfín de estrellas han querido rendir testimonio de su relación con Matthew. Hace unos meses, cuando daba a conocer su biografía, el mismo Matthew contaba los capítulos más oscuros de su vida y cómo logró sobrellevarlos. En la cima del éxito, Perry dejaba claro que había vivido las batallas más duras contra las adicciones, y de forma conmovedora, contaba en su gira de prensa que prefería que se le recordara por el apoyo que otorgó a personas que sufrían de esta misma situación, que por su trabajo en la serie que lo volvió una leyenda. Fieles a sus deseos, muchas de las personas que lo conocieron, han rendido testimonio de la gran persona que era y lo mucho que los ayudó en distintas situaciones. Hasta el momento, se sigue esperando el pronunciamiento de sus compañeros de Friends, quienes han vivido su pérdida en total hermetismo, aunque se ha reportado que están trabajando en un comunicado en conjunto ante la pérdida del primer miembro de este renombrado grupo. Entre las emotivas dedicatorias, ha resaltado la de Ione Skye, quien fuera su co-protagonista en su debut cinematográfico, y ahora, ha sido otra de sus compañeras en la pantalla grande quien ha tomado la palabra. Salma Hayek, quien ha formado entrañables amistades en Hollywood a lo largo de los años, quiso recordar a Matthew, con quien protagonizó la cinta Fools Rush In cuando llegaba a California en 1997.

El mensaje de Salma Hayek

Retomando unas imágenes de la filmación y promoción de la cinta, Salma escribió: “Hace dos días, desperté con las impactantes noticias de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha tomado un par de días el procesar esta profunda tristeza. Hay un lazo especial que se da cuando compartes tus sueños con alguien, y juntos trabajamos por ellos. Me conmovió mucho, el año pasado, cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram cuánto había amado Fools Rush In, y cómo pensaba que esa película que hicimos juntos, era probablemente su mejor cinta. A lo largo de los años, él y yo nos encontramos recordando ese significativo momento en nuestras vidas con un profundo sentimiento de nostalgia y gratitud. Mi amigo, te has ido demasiado pronto, pero continuaré valorando tus tonterías, tu perseverancia y tu encantador corazón. Hasta siempre, dulce Matthew, nunca te vamos a olvidar”.

Las lágrimas de Whoopi Goldberg

Salma no fue la única actriz que se mostró profundamente conmovida ante esta pérdida, Whoopi Goldberg se quebró frente a las cámaras en su programa The View mientras recordaba al actor. La protagonista de Sister Act se dijo más allá de lo devastada ante esta partida: “Solo tenía 54 años y fuimos muy afortunadas de tenerlo aquí el año pasado cuando fue muy abierto sobre cómo superó su batalla contra la adicción, y fue muy apasionado sobre ayudar a otras personas a pasar por esto”.

En el segmento, se recordó lo que Matthew dijo casi a la fecha hace un año en el programa, al hablar del apoyo a personas con adicciones: “Tienes que tener a profesionales en el negocio, no puedes solamente estar con un grupo de gente que no sabe nada de esto, porque por mucho que yo quería dejarlo, aquel día cuando Jenny (Aniston) vino y me dijo, ‘Lo sabemos’, no pude hacerlo, no era una opción. Pero si levantas la mano con la gente indicada, recibes la ayuda correcta, y estás solo con eso, tienes una oportunidad de dejarlo, y eso es lo que hice”.

Tras escuchar esas palabras, una claramente conmovida Whoopi, continuó hablando: “En verdad era especial, y un tipo realmente divertido. Un tipo muy bueno, muy divertido”. Las palabras de Whoopi se unen a las de muchos otros famosos que han recordado la simpatía, pero sobre todo la generosidad de Matthew, como Hank Azaria, quien contó cómo es que Perry estuvo con él la primera vez que fue a Alcohólicos Anónimos, y lo acompañó durante un año para alcanzar la sobriedad.

