En compañía de su mamá, Angélica Rivera, Sofía Castro celebra su último cumpleaños soltera

A sólo un par de semanas de haber anunciado su compromiso matrimonial con Pablo Bernot, Sofía Castro celebró su cumpleaños número 27 en compañía de su mamá, Angélica Rivera. A través de sus historias en Instagram, la actriz estuvo compartiendo fotos y videos de este festejo en el que, ilusionada, sopló la velita de su pastel, consciente de que este será el último cumpleaños que pase antes de convertirse en la señora de Bernot. Además de su festejo, Sofía utilizó esta red social para publicar algunas felicitaciones que su familia y amigos le hicieron llegar, como la que le escribió su papá, José Alberto El Güero Castro, quien actualmente se encuentra grabando en Toledo, España, algunas escenas del remake de El Maleficio, razón por la cual el productor tampoco pudo estar presente en la fiesta de compromiso que ofrecieron Sofía Castro y Pablo Bernot para dar a conocer la noticia.

Con una cena para dos, madre e hija celebraron durante las primeras horas de este 30 de octubre los 27 años de la actriz. Según reveló la cumpleañera, su prometido, Pablo Bernot, no pudo compartir este día con ella; sin embargo, a través de un guiño que le hizo en su atuendo, de alguna manera lo tuvo presente: “Outfit pre-cumpleañero con la camisa de mi @Pbernotk, porque lo extraño”, escribió Sofía mostrando cómo incorporó a su atuendo esta prenda que usó a modo de vestido. Más tarde, ya en el restaurante que eligió para celebrar su cumpleaños, Sofía pidió su deseo, momento que compartió en sus historias junto a la frase: “Último cumpleaños soltera”.

En otra de sus publicaciones, Sofía compartió un boomerang que publicó su mamá, Angélica Rivera, donde aparece dándole un tierno beso en la mejilla: “Que todo lo bello del universo te abrace por siempre. Te amo con toda mi alma”, escribió la protagonista de Destilando amor junto a esta imagen captada durante la cena de cumpleaños de su primogénita quien le respondió con un: “Te amo madre, gracias por todo y por tanto”. A la distancia, Pablo Bernot, el prometido de Sofía se hizo presente en redes sociales donde le dedicó una publicación que acompañó de una romántica fotos juntos: “¡Feliz cumpleaños 17! Te amo”, se lee sobre la foto que Sofía contestó con un: “Te amo”.

Sofía también recibió la felicitación de su papá, El Güero Castro y de su hermana, Fernanda quien le escribió: “My partner in crime. Feliz cumpleaños. Te amo con todo mi corazón”. Por su parte, su papá le dedicó un lindo mensaje desde Toledo: “¡Feliz cumpleaños miso! Que esta nueva vuelta al sol te llene de alegrías y salud. Te amo Sofía”, la joven actriz, quien también formará parte del elenco de El Maleficio, le respondió con un: “Te amo pa. Gracias”. Hace unos días, Sofía Castro sostuvo su primer encuentro con la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, oportunidad que aprovechó para desmentir los rumores de por qué no asistió su papá a su fiesta de compromiso: “Mis papás están muy contentos, mi papá no pudo estar, no es cierto eso chismes de que no está de acuerdo con el matrimonio, claro que no, esos son puros chismes, mi papá quiere mucho a Pablo y está muy feliz por mí, me escribió un mensaje enorme, lo que pasa es que fue por cuestiones extremas de trabajo”, le dijo a varios medios de comunicación.

La ilusión de la novia

Durante esta charla con la prensa, Sofía reconoció la emoción que le provoca su próxima boda con Pablo Bernot, con quien sostiene una relación desde hace más de cuatro años: “La verdad estoy muy contenta, feliz, plena, no me lo imaginaba, pero la verdad estoy muy feliz y muy enamorada. Yo sí me quería casar, desde siempre supe que era Pablo, Pablo y yo tenemos una relación súper bonita, me gusta decir que con muchas altas y bajas, porque luego la gente idealiza y piensa que todas las relaciones son perfectas y no, creo que para tener una relación estable hay que pasar por muchas cosas y creo que el chiste es estar juntos y escogerse todos los días y no soltarse”. La novia fue más allá y confesó cómo visualiza su vida junto a Pablo: “Una familia bonita, en un gran matrimonio, Pablo y yo somos un gran equipo y la verdad es que estoy muy contenta, me encantan las familias grandes, pero la verdad creo que tener un hijo es muchísima responsabilidad, entonces vamos paso a paso”, comentó.