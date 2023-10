Los emotivos mensajes que Matthew Perry envió a su co-protagonista días antes de su muerte

La noticia del terrible fallecimiento de Matthew Perry tomó por sorpresa al mundo. El carismático actor había logrado superar duras batallas que durante años impidieron que fuera plenamente feliz. Hace apenas un tiempo, abría su corazón para contar el primera persona cómo había enfrentado a sus demonios y dejando ver que, a pesar de que en televisión se mostraba siempre relajado y carismático, en la vida real las cosas habían sido muy diferentes. Parecía que se encontraba en un mejor lugar, se estaba ejercitando, había encontrado la sobriedad que tanto buscó y había podido celebrar con sus compañeros de Friends, el último gran reencuentro de la serie de culto, todo parecía estar listo para un nuevo comienzo. Desgraciadamente, la tarde del sábado, llegaba la noticia, Matthew había fallecido en el jacuzzi de su casa, los primeros reportes hablaban de un fallo cardíaco, aunque hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el resultado de la autopsia que se le realizó. Los homenajes no han tardado en llegar, desde el primer momento, un sinfín de famosos han tomado la palabra, muchos de ellos confiesan no haberlo conocido personalmente, solo haber disfrutado de su trabajo en televisión, mientras que los que sí tuvieron la dicha de conocerlo, hablan de un hombre siempre dispuesto a ayudar y con un carisma que traspasaba la pantalla. Entre estos homenajes, sus compañeros de Friends parecen estar esperando para dar algunas palabras, según se reporta, están trabajando en un comunicado en conjunto, lo que es comprensible al considerar la irreparable pérdida que representa para ellos. Si este grupo de sus compañeros está viviendo su pena en privado, quien sí ha compartido un mensaje ha sido la actriz Ione Skye. La británica fue la co-protagonista de Matthew en su primera cinta, A Night in the Life of Jimmy Reardon, en 1988. De forma curiosa, hace apenas una semana, Perry decidía contactar a Ione, enviándole una serie de mensajes que ahora la actriz ha publicado en su cuenta de Instagram.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los creadores de la serie Friends lamentan el fallecimiento de Matthew Perry

Tras la muerte de Matthew Perry, la familia del actor de Friends rompe el silencio

Los mensajes de Matthew Perry a Ione Skye

A pesar de que han pasado 35 años desde que trabajaron juntos, fue hace exactamente una semana, cuando el actor decidió contactar a Ione. Al parecer, el actor consiguió el teléfono de su ex co-protagonista, y tras confirmar que era ella, procedió a escribirle: “¡Hola! Espero que todo vaya bien. Estaba meditando (ahora metido) y comenzó a sonar In Your Eyes. Y, instantáneamente, pensé en ti y lo hermosa que eres”. Ione, agradecida, le respondió que le encantaba eso, a lo que Matthew contestó: “Espero que estés saludable y feliz”. La actriz continuó la conversación: “Sí, las dos cosas ¡creo! Qué bien escuchar de ti. Solo tengo lindos recuerdos contigo”. El actor respondió: “Yo también. Esa tarde, solo estaba sentado en mi departamento y ¡ahí estabas!”. Aunque no se sabe más de este intercambio, la temporalidad y las palabras de Matthew han hecho sumamente especial la conversación.

VER GALERÍA

De Gwyneth Paltrow a Maggie Wheeler (Janice en 'Friends'): el mundo del espectáculo despide a Matthew Perry

El recuerdo de Matthew

Ione no fue la única que recordó a Matthew en sus redes, el actor Hank Azaria también decidió tomar sus redes y mostrar el tipo de persona que era el protagonista de Friends. “Matthew y yo nos volvimos verdaderamente buenos amigos y por un largo tiempo fuimos más como hermanos. Tomábamos mucho juntos, nos reíamos mucho juntos, estábamos ahí el uno para el otro en los inicios de nuestra carrera…Como él documentó en su libro, en su autobiografía, había mucho sufrimiento. Tuve que tomar y dejar su biografía unas 11 veces, era muy doloroso para mí leerlo. Era en verdad…como su amigo que lo amaba, sabía que debía estar sufriendo, pero los detalles de eso fueron devastadores”, comenzó diciendo en un video.

El actor explicó que la noche que llegó a Alcohólicos Anónimos, fue porque Matthew lo llevó: “Todo el primer año que estuve sobrio, los dos fuimos a las reuniones juntos, y él era genial…Le pude decir esto, como una persona sobria, era tan cariñoso y generoso y sabio y totalmente me ayudó a estar sobrio. Y en verdad deseo que haya podido encontrar una forma de mantenerse en la vida sobria de forma más constante, pero como un tipo en recuperación, fue tan fuerte leer eso también”, continuó.

VER GALERÍA