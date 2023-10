Los creadores de la serie Friends lamentan el fallecimiento de Matthew Perry

Sin duda alguna, este fin de semana fue sumamente triste para los fans y seguidores de la carrera de Matthew Perry, quien lamentablemente falleció el pasado sábado de manera inesperada y trágica, pues según han revelado algunos medios estadounidenses, se trato de un accidente por ahogamiento en un jacuzzi. Y como era de esperarse, las muestras de cariño y solidaridad no se han hecho esperar de parte de algunas celebridades y fans, pues además el actor era sumamente querido y admirado en la industria, especialmente por su trabajo en la serie Friends, la cual le dio fama mundial y lo mantuvo vigente hasta el momento de su muerte. Algo de lo que los creadores de la mítica serie de los 90, Marta Kauffman y David Crane, hablaron en el comunicado conjunto que han compartido en sus redes sociales, en el que mostraron su pesar ante esta irreparable pérdida, una ocasión en la que no dudaron en destacar cada una de las virtudes personales y profesionales del actor.

Las palabras de Marta Kauffman y David Crane

Con profunda tristeza, Marta y David hablaron de la muerte de Perry, mostrándose un tanto incrédulos ante la noticia, especialmente por ser una persona a la que querían y admiraban mucho. “Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento de nuestro querido amigo Matthew. Todavía parece imposible. Lo único que podemos decir es que nos sentimos bendecidos de haberlo tenido como parte de nuestras vidas”, expresaron en las primeras líneas de su mensaje.

Los creadores de Friends no dudaron en destacar el gran talento del fallecido actor, por lo que incluso no dudaron en traer a cuenta el momento de la audición de Matthew para obtener el papel del entrañable personaje de Chandler Bing en Friends. “Era un talento brillante. Es un cliché decir que un actor hace suyo un papel, pero en el caso de Matthew, no hay palabras más ciertas. Desde el día en que lo escuchamos por primera vez encarnar el papel de Chandler Bing, no había nadie más para nosotros”, confesaron los guionistas y escritores.

Finalmente, Marta y David concluyeron su mensaje recordando algunos rasgos de la personalidad de Perry, los cuales lo hicieron convertirse en uno de los personajes más queridos de Friends. “Siempre apreciaremos la alegría, la luz y la inteligencia cegadora que aportó a cada momento, no sólo a su trabajo, sino también a la vida. Siempre fue la persona más divertida de la sala. Más que eso, era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado. Enviamos todo nuestro cariño a su familia y amigos. Nuestros corazones están rotos”, finalizaron.

Lo que se sabe sobre la muerte del artista

De acuerdo con los primeros reportes, fuentes policiales informaron que Matthew Perry habría muerto por ahogamiento, pues fue hallado sin vida al interior de un jacuzzi ubicado al interior de la casa del intérprete en el área de Los Ángeles, California, hasta donde se dirigieron los servicios de emergencia, luego de haber recibido una llamada de ayuda por un posible paro cardiaco. Cabe destacar, que las autoridades han descartado que en el lugar de los hechos se hayan encontrado drogas o indicios de un posible crimen.

El mensaje de la familia

Sumamente consternados por la partida de Matthew Perry, la familia del actor se pronunció al respecto en un comunicado enviado a People. Estamos desconsolados por la trágica pérdida de nuestro querido hijo y hermano", se puede leer en la primera parte de dicho comunicado. "Matthew trajo tanta alegría al mundo, como actor y como amigo", agregó la familia, cerrando con unas emotivas palabras dedicadas a los fans del entrañable actor: “Todos ustedes significaron mucho para él y apreciamos la tremenda efusión de amor”, finalizaron.

