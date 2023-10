El mayor arrepentimiento de Kris Jenner, su infidelidad a Robert Kardashian

Cuando hablamos del clan Kardashian-Jenner, de inmediato vienen a nuestra mente las mujeres más representativas de matriarcado. Para ejemplo Kim, Khloé o Kendall, que ya sea por sus éxitos o escándalos personales siempre están en tendencia y portada de tabloides; sin embargo, pocas veces tomamos a Kris Jenner como referencia al apellido familiar, y es que si bien ha desempañadora un papel impecable como momager y usa sus dotes de operadora para mantener a toda su descendencia vigente, en contadas ocasiones es ella quien deja la banca y se convierte en protagonista de la narrativa. Durante el más reciente episodio de ‘The Kardashias', la cabeza del grupo habló como pocas veces de su vida amorosa, e hizo unas inesperadas e impactantes revelaciones al respecto.

Kris se sincera respecto al “peor” error de su vida

La madre de 67 años reconoció que el peor error de su vida fue engañar al padre de sus cuatro primeros hijos: Robert Kardashian, con su segundo ex marido, Caitlyn Jenner, padre de sus dos hijas menores. La inesperada revelación tuvo lugar en el último episodio del reality show, cuando Khloé le preguntó a su madre el por qué le había sido infiel a su progenitor. El contexto de la pregunta no es menor, pues se produjo en una mezcla de solicitud de consejo e intento de entendimiento por parte de la madre True y Tatum; no olvidemos que la empresaria también fue víctima de infidelidad, en este caso por parte de su ex pareja Tristan Thompson, jugador profesional de baloncesto de la NBA del que se separó a inicios de 2021 y es padre de sus dos hijos.

“¿Qué pasaba por tu cabeza cuando lo engañaste? ¿Cuándo le hiciste eso a papá ya tenías tres hijos y una familia? Ya sé que eras muy joven…”, preguntó Khloé a su madre quien entonces tenía 35 años. En respuesta, Kris —quien ya antes había hablado de sus infidelidades pero nunca dio mayores detalles de lo sucedido—, afirmó que era “muy joven y tonta” al momento de comentar dicha traición. Además, admitió que la propia inexperiencia de la edad nubló las consecuencias de sus actos. “No comprendes seriamente las consecuencias de tus acciones”, añadió.

Reconoce que su error permitió la llegada de sus hijas menores

De igual forma se refirió a los motivos que la llevaron a actuar como lo hizo. “Pero ¿qué no hacía papá que te hizo buscar en otras partes?”, inquirió de forma incisiva Khloé. “Era un marido estupendo y un padre estupendo“, reconoció Kris, “y creo que caí en esa situación, porque pensé que la hierba era más verde en cualquier otra parte… cometí un error inmenso. Es de lo que más me arrepiento en toda mi vida… no estoy orgullosa de cómo me comporté en ese tiempo, pero ¿sabes qué? Todo pasa por algo… Vivo mi vida pensando seriamente que Dios tiene un plan y si nada de esto hubiera pasado no habrían existido Kendall ni Kylie”, refiriéndose a las dos hijas que Kris tuvo posteriormente con Caitlyn Jenner, las famosas, excéntricas y multimillonarias Kendall Nicole, nacida en 1995, y Kylie Kristen, nacida en 1997.

Con su primer marido Kris Jenner concibió a Kourtney (1979), Kim (1980), Khloé (1984) y Rob Kardashian (1987). El matrimonio iba perfectamente bien hasta que en 1990 Kris tuvo un amorío con el futbolista Todd Waterman que causó el colapso de su relación con Robert, abogado californiano de ascendencia armenia que formó parte de la defensa de O.J. Simpson en 1995. Sin embargo, ambos siguieron manteniendo una relación muy estrecha. Según lo confesó la propia Kris, se convirtieron en mejores amigos y no dejaron de serlo hasta la prematura muerte de Robert en 2003 a la edad de 59 años víctima de cáncer en el esófago.

En palabras de Kris: “hablábamos por teléfono todo el día, nos ayudábamos con las cosas más difíciles todo el tiempo y tuve momentos de arrepentimiento.” Por ello recomendó a su hija Khloé que reflexionara profundamente si quería cortar toda relación con su ex pareja Tristan Thompson. Robert y Kris se casaron en 1978 cuando él tenía 34 años y ella apenas 22. La familia Kasdashian era una familia rica, radicada en Los Ángeles, California, y dedicaba a los negocios de la carne y la leche. Se divorciaron en marzo de 1991 y sólo un mes después Kris se casó con el entonces Bruce Jenner, ex atleta olímpico quien obtuvo una medalla de oro en el declatón durante los Juegos Olímpicos de Montreal, Canadá, en 1976. Ella le ayudó a reimpulsar su carrera y después de 13 años de matrimonio se separaron. En 2015 Bruce cambió de sexo y asumió una nueva identidad de género haciendo público su nombre de Caitlyn. Desde 2014 Kris Jenner sale con el actor Corey Gamble, de 42 años, quien mantiene un perfil mucho más discreto en la vida pública de Kris y sus famosas hijas.