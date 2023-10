Las palabras de Checo Pérez tras tener que abandonar el Gran Premio de México

En medio de un momento crucial en su carrera, en el que su estancia en el equipo Red Bull se encuentra en discusión, Checo Pérez vivió uno de sus momentos más complicados en casa. Y es que el piloto tapatío quedó fuera del Gran Premio de México, que se llevó a cabo este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, luego de haber tomado una serie de decisiones que lo llevaron a tener varios tropiezos al inicio y por consiguiente fuera del podio, pues en la curva uno, apenas en la primera vuelta, chocó con Charles Leclerc, lo que lo dejó sin puntos. Algo de lo que Checo platicó en un encuentro con la prensa, en donde se mostró un tanto frustrado por no haber logrado su cometido, admitiendo que las decisiones que tomó fueron arriesgadas, pero sin arrepentirse de ellas, pues dijo, de no haber chocado con Leclerc, la historia habría sido distinta.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

La fallida participación de Checo en México

Así lo compartió el piloto en su encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad se refirió a su fallida participación en el Gran Premio de México. “Soy consciente que tomé un riesgo muy grande, me olvidé del campeonato, me olvidé de todo, solo pensé en ganar aquí, en casa", comentó el tapatío en declaraciones retomadas por el diario El Universal. En ese mismo sentido, Pérez admitió que las cosas no han salido como él desea a lo largo de la última temporada; sin embargo, tiene puestas sus esperanzas y su enfoque en las próximas carreras que se llevarán a cabo en Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi. "No ha sido una temporada ideal. Seguimos con muchas oportunidades en las tres próximas carreras y todo puede pasar”, agregó.

Si bien, la frustración de Checo era evidente al no poder lograr el podio en su casa, el piloto aceptó su derrota sabiendo que en este tipo de pruebas nada está escrito. "Así son las carreras, no es la primera vez que me pasa. Soy deportista, atleta, no hay más. Sé que todo mundo me matará mañana, pero me voy tranquilo a casa, di lo mejor de mí y me voy orgulloso, de mí y del equipo que también lo dio todo", sentenció.

La buena nueva que recibió Checo Pérez recientemente

Si bien, a nivel profesional las cosas no han sido miel sobre hojuelas para Checo Pérez, todo pinta distinto para el piloto a nivel personal, pues recientemente se convirtió en padre por cuarta ocasión, de la mano de su esposa, Carola Martínez. Así lo confirmó el deportista en una reciente conferencia de prensa, durante una visita a una planta automotriz en México, en la que Pérez fue cuestionado sobre su reciente paternidad, algo a lo que accedió a hablar de forma muy discreta, pues a pesar de que confirmó de que su nueva bebé es una niña y que, en efecto, llegó al mundo hace algunos días, prefirió no entrar en detalles. “Sergio, por cierto, felicidades, acabas de ser papá nuevamente, muchas felicidades”, expresó moderador de la conferencia al darle la bienvenida a Pérez, mientras con una sonrisa el piloto agradecía por la felicitación, mientras asentía con la cabeza. Sin embargo, Pérez no compartió mayores detalles y solo se limitó a agradecer por las felicitaciones, en medio de la ovación de los presentes.

La primera foto de su nueva bebé

Siguiendo esa línea de discreción que ha procurado su marido, Carola también ha sido muy reservada a la hora de compartir los detalles de su embarazo y el posterior nacimiento de su niña, por lo que hasta el momento se desconoce si los felices padres ya eligieron el nombre que le pondrán a la nueva integrante de su familia, así como el día y los detalles de su nacimiento. Sin embargo, Martínez emocionó a sus seguidores y a los del piloto al compartir en sus historias de Instagram la primera fotografía en redes de su recién nacida, una imagen en la que se puede observar a la pequeñita recostada en el pecho de su mamá, quien cariñosamente la acoge entres sus brazos. Eso sí, Carola no agregó ningún comentario a su publicación, dejando que la imagen hablara por sí sola.