Así ha sido el discreto romance entre Maluma y Susana Gómez

El cantante colombiano Maluma atraviesa por el que sin duda es uno de los momentos más importantes de su vida. La música es su pasión y el medio por el que saltó a la fama internacional, pero poder combinarla con su faceta personal para crear una fusión de sentimientos positivos no tiene igual. Por ello, no resulta extraño que haya sido la vía para anunciar nuevos horizontes, aunque lo que reveló a sus fanáticos y pública en general derivó en un antes y un después: se convertirá en padre junto a su novia Susana Gómez. El intérprete aprovechó su presentación en Washington el jueves 19 de octubre para estrenar en vivo el video musical de su último sencillo ‘Procura’. El hecho resultó atípico dado que tanto él como su pareja protagonizan el clip, algo que se sale de la secrecia que los caracteriza; sin embargo, lo mejor llegó hacia el final del audiovisual, cuando quedó de manifiesto que el noviazgo espera a su primogénita. La grabación cuenta con episodios de la familia celebrando y al cantante acompañando a Gómez a los ultrasonidos. De igual forma la pareja compartió fragmentos mínimos de la fiesta de revelación de género; tendrán una niña de nombre Paris. Cercanos al quinto mes de gestación, te contamos un poco sobre la historia de amor del dúo.

Un romance muy privado

Al tratarse de una pareja sumamente cuidadosa y reservada en todo lo relacionado a su vida en común, no existe una versión oficial o claridad respecto al inicio de su vínculo; sin embargo, versiones apuntan que previo al noviazgo existió una larga y solida amistad, nacida a partir de contactos en común. Lo anterior se refuerza tras lo dicho por el cantante el pasado 30 de abril durante su presentación en Medellín, donde además de enviar un caluroso saludo a sus allegados, dejó claro que iniciar su historia romántica con Susana se postergó debido a las señales que constantemente ignoró. “Para mis amigos que están por ahí, mi familia, mis padres, a mi novia que está ahí. Te amo (…) Tantos años buscando el amor por fuera, y no me daba cuenta que estaba ahí, a ladito mío. Te amo mi vida, te amo”, dijo. Tras ello, entonó la melodía ‘ADMV’, uno de sus temas románticos, y modificó la lírica para hacer mención al tiempo que para entonces llevaban juntos, un dato que sorprendió a los fanáticos: “Ya vamos pa’ tres años”.

Los rumores sobre su relación comenzaron en 2020, particularmente en octubre, cuando ambos fueron captados por paparazzis tomando un paseo por Beverly Hills. La caminata estuvo acompañada de actitudes cariñosas, siendo la más notoria el abrazo continuo del colombiano a Gómez, rodeándola por la parte trasera de la nuca. Pero eso no fue todo, pues ambos lucieron atuendos con sudaderas a juego. Esta fue la primera imagen contundente, pero el hecho se sumó a avistamientos anteriores del dúo, como su visita a un restaurante en Nueva York, o la celebración por el lanzamiento del álbum ‘Papi Juancho’ en agosto de ese año. El revuelo fue tal que el reggaetonero se pronunció al respecto, sorpresivamente, negando las especulaciones. “No tengo novia nueva, papi Juancho no se enamora ni a bala. Es más, la que se enamore de mí yo le diría: ‘Bebé le estás pidiendo al cielo un diablo, me estás pidiendo sol cuando hace frío, el amor pa’ mí no es necesario’”, aseguró.

No obstante, al paso de los meses se les observó con mucha mayor frecuencia; incluso quedó al descubierto la integración de la joven a la familia durante una sorpresa para la madre del cantante. Juan Luis Londoño Arias (nombre de pila del artista) regalo a la mujer que le dio la vida un vuelo en helicóptero sobre “la Gran Manzana” con motivo de su cumpleaños 55. En las fotografías aparece no solo a la señora Marlli, sino también su hija Manuela (hermana del igualmente conocido como “Pretty Boy”) y Susana; los cuatro abrasados por la cintura. Se les mira felices y muy integrados. Fue hasta diciembre de 2021 que Maluma se sinceró y confirmó su estado sentimental, aunque se reservó la parte más importante: la identidad de Susana. La publicación compartida el 25 de diciembre de ese año es una instantánea totalmente desenfocada, efecto que no permite distinguir el rostro de los protagonistas, y particularmente el de la entonces —para muchos— misteriosa mujer.

La postal tuvo por escenario el árbol navideño del hogar, y fue acompañada por la frase “Gracias Santa” enmarcada con un corazón rojo. Los futuros padres están abrazados a la par que se besan en medio de las decoraciones y regalos. A partir de ese momento las cosas cambiaron para siempre, ya que incluso conservando cierta resistencia a la exposición, la pareja se mostró poco a poco más en redes sociales.

A lo largo del 2022 Maluma y Susana dieron vistazos de sus actividades favoritas, destacando los viajes, la música y el tiempo de calidad juntos entre jornadas laborales. La diversión y la confianza son vitales en una relación, para muestra la duplicidad mostrada en uno de los posteos más populares del cantante. El músico se encuentra al interior de una piscina totalmente desnudo, haciendo poses juguetonas y un tanto sugerentes. A manera de censura hay una mano (la de Gómez) que cubre lo estrictamente necesario. El colombiano incluso agradece de forma implícita a su novia por ser la encargada de tomarlas y al mismo tiempo deja a la imaginación el agradable momento que vivieron. “Casi no encuentro fotógrafa”, se lee acompañado de un emoji de diablo. Lo mismo los hemos visto vacacionar que disfrutar de los pocos ratos libres que dejan las giras. Lo cierto es que la pareja se muestra de lo más enamorada en las plataformas, que como sabemos es un reflejo mínimo del respeto, amor y admiración que se tienen mutuamente en la realidad. Otro momento a destacar fue su paso por el Festival Sound Beach de Miami, donde se deleitaron con las presentaciones de múltiples artistas.

La ilusión de ser padre

Durante la edición de Colombiamoda celebrada en 2022, en la que el cantante hizo acto de presencia con motivo del lanzamiento de una colección en la que su fundación ‘El arte de los sueños’ unió fuerzas con una marca francesa, Maluma dijo en conferencia de prensa que uno de sus mayores deseos en la vida era el de ser padre. “Un sueño que me falte por cumplir sería el de ser padre, tener muchos hijos y formar mi familia. Soy muy familiero y si Dios quiere en algún momento se dará”

Una filtración que pudo terminar mal

Previo al anuncio de su paternidad, las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez revelaron en su podcast ‘Mamarazzis’ el embarazo de Susana, aunque se blindaron manejándolo como un supuesto. Según dijeron, una fuente íntimamente ligada a la pareja informó sobre el estado de gestación, y también hicieron mención del deseo de los padres de mantener la buena nueva oculta hasta por lo menos culminado el segundo trimestre. "El cantante Maluma va a ser padre este 2024; su pareja Susana Gómez está embarazada, ya se le comienza a notar la barriguita, están en perfil muy bajo, es algo que querían tener en secreto, que no se filtrara a la prensa", comentaron. Citaron como fuente a un hombre de 29 años cercano al noviazgo, pero particularmente a él. El bombazo se produjo el miércoles 18 de octubre, pero fue rápidamente eclipsado por la comunicación oficial. Hace un par de días se cumplieron 18 semanas desde el embarazo, por lo que Maluma y Susana celebraron la dicha con un carrete fotográfico de 8 imágenes y videos que captura la cotidianidad de un día en pareja como futuros progenitores. En la portada ambos están en un parque en paralelo a la cámara para presumir sus abdómenes, con un claro bulto por parte de Gómez. “Ser feliz y darse cuenta”, escribió el cantautor.

