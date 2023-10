¿En dónde y cuándo se celebrará el certamen de Miss Universo?

Uno de los eventos internacionales de mayor relevancia, mismo que concentra la atención de millones de televidentes al rededor del globo año tras año, es el certamen Miss Universo. Éste es celebrado por la organización del mismo nombre, caracterizada a lo largo de su historia por ser inclusiva y aplaudir la diversidad en todas sus manifestaciones, tomando como ejes la cultura, los orígenes y la libertad de creencia. El propósito del prestigioso concurso es propiciar un espacio seguro para que las mujeres compartan sus historias e impacten de manera positiva a su género en los ámbitos personal, profesional y filantrópico. El objetivo es que las participantes utilicen la plataforma para convertirse en líderes, inspiración y modelos a seguir de sus comunidades y bases de apoyo que se sumen durante la exposición mundial. Por el poderoso mensaje que implica, la competencia es sumamente esperada por los seguidores del gremio. Tras meses de espera, finalmente estamos a días de que la edición 72ª se vea materializada; te contamos algunos detalles a tomar en cuenta para disfrutar de la gala.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo Miss Universo?

El pasado 14 de enero, durante el bloque final de la 71ª edición de Miss Universo celebrada en Nueva Orleans, y previo a la coronación de R’Bonney Nola Gabriel como ganadora, las presentadoras Olivia Culpo (exreina en 2012 por Estados Unidos) y Jeannie Mai Jenkins anunciaron al público algunos pormenores del próximo certamen, teniendo como dato más destacado la sede: El Salvador. “Estamos a momentos de coronar a nuestra siguiente Miss Universo, pero antes de eso, tenemos noticias muy grandes”, dijo Mai a la audiencia. Tras ello, se proyectó un video con duración de apenas 30 segundos que tuvo por protagonista al presidente del país centroamericano, Nayib Bukele. El mandatario compartió gustoso con los fanáticos de la organización y público en general la grata sorpresa de que su país será anfitrión del concurso, específicamente el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda. “Hola, espero que todos hayan disfrutado del certamen esta noche. Estoy muy honrado de anunciarles que El Salvador será el país anfitrión del siguiente concurso a finales de este año”.

Igualmente, resaltó de forma muy resumida atractivos turísticos y sociales de la región que la convierten en la opción ideal para recibir a la marca. “El Salvador es un país lleno de belleza, tenemos las mejores playas para surf del mundo, volcanes magníficos, un café exquisito y hace poco nos convertimos en la nación más segura de América Latina. Queremos agradecer a la organización por sumarse al proceso histórico que atravesamos. El Salvador está cambiando, y queremos que vengan a comprobarlo por ustedes mismos, nos vemos pronto”, concluyó. Recordemos que el certamen tiene detrás una complejidad metodológica importante, todo con el fin de asegurar la mejor elección de la ganadora, por lo que la competencia inicia antes de la prueba televisada, que en realidad es la final y está programada para el 18 de noviembre. Otras fechas importantes a tomar en cuenta son el 15 y 16 de noviembre, cuando se llevarán a cabo las pruebas preliminares y la evaluación de traje típico a las 20:00 y 21:00 horas respectivamente.

VER GALERÍA

Al momento siguen sin especificarse el horario de transmisión y las emisoras oficiales para Latinoamérica y México; sin embargo; la cadena Telemundo en España informó que iniciará su transmisión a las 03:00 hora local, las 19:00 horas en San Salvador y el centro de México. En relación con la cobertura, TNT Latinoamérica y TV Azteca han sido los responsables de llevar el certamen a las pantallas de los hogares; aún no se pronuncian al respecto para la siguiente edición. También puedes disfrutar de la pasarela en vivo y en su idioma original a través del canal de YouTube del certamen. Para el caso de los hispanos en Estados Unidos, al igual que en España, Telemundo es la dueña oficial de los derechos para su emisión en español.

México buscará la cuarta corona

Esta edición contará con la participación de 90 mujeres que competirán por la codiciada corona. México tiene por representante a Melissa Flores, psicóloga y cosmetóloga de profesión. Es originaria del municipio de Venustiano Carranza, en Michoacán, en donde ha trabajado como directora de cultura y turismo en el ayuntamiento de tal entidad. Tras haber ganado el certamen estatal, Melissa se preparó para triunfar a nivel nacional, algo que le provocó todo el entusiasmo. Para Melissa, llegar a Mexicana Universal implicó vencer una serie de retos. Sin embargo, sabe que más allá de las pruebas a las que se tuvo que enfrentar, ser parte de una plataforma como Mexicana Universal y, próximamente, Miss Universo, le permitirán también impulsar su mensaje, ahora enfocada en un proyecto sobre salud mental. “Esta plataforma me ha impulsado a mí a llevar este proyecto a más lugares, a expandirlo, a que no solamente me escuchen en mi municipio sino también expandirlo a otros municipios y también a otros estados y, por qué no, a nivel internacional. Yo sí creo que este tipo de plataformas son para las mujeres que desean tener una voz, que desean sentirse orgullosas de pertenecer a algún lugar y, por qué no, de expandirse para lograr un mensaje…”, contó en una entrevista concedida al canal de YouTube ‘Post Data’ hace un par de meses.

VER GALERÍA