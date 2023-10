Se reporta el fallecimiento del actor Matthew Perry a los 54 años

El actor Matthew Perry falleció la tarde de este sábado 28 de octubre a los 54 años, según han reportado medios estadounidenses como TMZ, que ha citado a fuentes policiales. El intérprete, que ganó fama internacional gracias a su participación en la serie de los 90 Friends, en donde daba vida al entrañable Chandler Bing, fue encontrado sin vida al interior de un domicilio de Los Ángeles, California, hasta donde se dirigieron los servicios de emergencia, luego de haber recibido una llamada de ayuda por un posible paro cardiaco.

Lo que se sabe al respecto

De acuerdo con el medio anteriormente citado, Matthew habría muerto por ahogamiento, pues fue hallado sin vida al interior de un jacuzzi de la casa. Hasta el momento, los primeros reportes señalan que no se encontraron drogas en el lugar, además de que no se han hallado indicios de que un posible crimen. Por su lado, People ha detallado que, aunque las autoridades han confirmado la muerte de una persona por ahogamiento, hasta el momento no han querido revelar detalles de la identidad del fallecido.

Cabe destacar, que la última publicación de Matthew Perry en su perfil de Instagram se ha convertido en el espacio para que sus fans le rindan un merecido homenaje a su carrera y a su persona, por lo que no ha tardado en llenarse de emotivos mensajes en los que han destacado lo mucho que significó para ellos y lo querido que era. En dicha publicación, hecha hace apenas cinco días atrás, se puede observar al intérprete relajándose por la noche en una alberca, usando unos audífonos y cobijado por la luz de la luna. “Oh, ¿entonces el agua tibia girando te hace sentir bien? Soy Mattman”, escribió el intérprete al pie de su publicación, haciendo referencia al apodo que solía usar en redes sociales, el cual nació a través de la combinación de su nombre y el del famoso superhéroe Batman.

La trayectoria de Matthew

Aunque Matthew Perry era mayormente conocido por su interpretación del personaje de Chandler Bing en Friends, la icónica serie de culto que duró 10 temporadas, los fans del actor pudieron disfrutar de su talento en otros programas como Beverly Hills 90210, Boys Will Be Boys, Sydney, Home Free, Scrubs, entre otras. Sin embargo, es Chandler Bing es el favorito de los fans, pues gracias a la gran capacidad del artista para la comedia física logró ganarse el corazón de miles en todo el mundo, pues sin duda sus gestos y líneas siguen siendo objeto de risas hasta la fecha, por lo que los fanáticos de la serie no dejan de recordarlos y parodiarlos en la actualidad.

Por otro lado, también participó en algunas películas como Fools Rush In, The Whole Nine Yards, Three to Tango, The Kid, 17 Again, Getting In, entre otras. Matthew Perry nació 19 de agosto de 1969 en Williamstown, Massachusetts, y se crio en Ottawa, Canadá, donde asistió a la escuela primaria con el primer ministro canadiense Justin Trudeau.

