Tras el paso del huracán en Acapulco, Andrea Legarreta se reencuentra con su papá

Sin duda alguna, las últimas horas han sido sumamente dolorosas y angustiantes para los mexicanos. Y es que tras el agresivo paso del huracán Otis por el puerto de Acapulco, miles de personas quedaron incomunicadas y a la deriva, pues el fenómeno natural -considerado por los expertos como categoría 5-, arrasó con todo a su paso, dejando una estela de destrucción de magnitudes nunca vistas. Precisamente uno de los afectados por esta lamentable tragedia fue el papá de Andrea Legarreta, el señor Juan Legarreta, quien desde hace unos años vive en el puerto junto a uno de sus hijos, y que al igual que miles de personas, quedó incomunicado y atrapado en medio del desastre. Algo de lo que la presentadora habló en el programa Hoy, donde se mostró preocupada por la gente de Guerrero y de Acapulco, y especialmente por su papá, de quien no había tenido noticias. Por fortuna, las comunicaciones poco a poco se han ido reestableciendo, y tras unas horas de angustia, Andrea pudo contactar a sus familiares y saber que estaban bien, por lo que a unos días del paso del destructivo huracán, finalmente se ha podido reencontrar con su padre, algo por lo que no deja de estar agradecida.

El reencuentro más esperado de Andrea

Así lo hizo saber la conductora a través de su perfil de Instagram, donde conmovida compartió su alegría por poder reencontrarse con su papá y poder constatar de primera mano que se encuentra bien. “Juntos… ¡Gracias Dios! ¡Gracias Chabelita por cuidarnos a nuestro ‘ojitos de cielo’!”, expresó la también actriz al pie de una fotografía en la que se le puede ver abrazada a su padre. “Gracias amado papi, una vez más, por tu fortaleza y amor a la vida que son INQUEBRANTABLES… Gracias Murito por tu amor y cuidarse juntos, ¡los amo infinitamente! Gracias a los vecinos, Romi y quienes se unieron en el edificio para apoyarse unos a otros, eso es lo que se necesita en la humanidad…”, agregó Andrea conmovida y visiblemente conmovida. “Gracias amado Juanki, hermano, por haber sido su ángel de la guarda y junto a otros ángeles se lanzaron a ese infierno en el que se ha convertido nuestro devastado y amado Acapulco y ¡ayudar a traerlos de vuelta! Mi amor infinito y agradecimiento eterno…”, continuó.

Sensible ante el momento tan complicado que enfrentan los habitantes de Acapulco ante la destrucción de sus hogares y fuentes de trabajo, Legarreta pidió a sus seguidores a no dejar sola a la gente del puerto y a buscar la mejor manera de ayudar a quienes más lo necesitan. “¡Sigamos apoyando a nuestra gente de Acapulco! ¡Perdieron TODO! Es tierra de nadie… La desolación y destrucción se viven a cada paso. Dicen que lo que vemos en las noticias, que es impresionante, ¡no se compara con la aterradora realidad! ¡El abandono y la delincuencia fuera de control! La escasez rebasa lo imaginable Por favor, esto es una SÚPLICA, ¡sigamos apoyando de TODAS las formas posibles! Jamás pensemos que es poco lo que podamos dar”, expresó la presentadora. “¡NO LOS DEJEMOS SOLOS! ¡POR FAVOR! ¡Gracias a todos los que se han sumado en ayuda! ¡Dios los bendiga! Sigámoslo haciendo ¡porque nos van a necesitar por mucho tiempo!”, finalizó, deseando a todos lo mejor.

Andrea narra cómo vivió su papá el paso del huracán

A través de su perfil de Instagram, Andrea Legarreta compartió detalles de lo que su papá y su hermano vivieron durante el paso de Otis. “Me dice mi papá que corrió con suerte, porque el departamento donde él vive está en mejores condiciones que el de sus vecinos a quienes, tristemente, casi todo se les destrozó, pero que están bien, que no hay pérdidas en el edificio donde él vive y en el de mi hermano tampoco y bueno, decirles que muchas gracias, gracias por sus buenos deseos y sus oraciones. Hay que seguir pidiendo por todos, porque en verdad la situación está muy triste, está devastado como lo han visto en las noticias”, comentó en otra parte de su mensaje donde utilizó su voz para invitar a sus más de 6.4 millones de seguidores a acudir a los centros de acopio a donar víveres para los miles de damnificados que dejó el huracán.

Después de hablar con su papá y de conocer la situación que están viviendo los pobladores de Acapulco, Andrea pidió a sus seguidores unir fuerzas para ayudar, debido a que, hasta el momento, es muy complicado para los afectados conseguir comida y productos de primera necesidad: “Ellos no pueden salir, muchos no se han enterado que hay señal en diferentes zonas, pero decirles que estén tranquilos, que tengan fe y si podemos apoyar a nuestros hermanos y a la gente que nos necesita de Guerrero y de Acapulco hay que hacer, porque de verdad está muy grave, yo sé que lo han visto en las noticias está terrible, muchos no pueden salir porque las calles están llenas de lodo, de árboles, de palmeras y de piedras. Hay que tener paciencia y sobre todo, mucha fe. Muchas gracias”, finalizó Andrea quien se conmovió hasta las lágrimas.