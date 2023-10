Dejando atrás sus diferencias, Kourtney se disfrazó de Kim Kardashian para Halloween Kourtney Kardashian recreó uno de los looks más icónicos de su hermana Kim para Halloween

Sin duda alguna, el 2023 ha sido un año difícil para la relación de Kim y Kourtney Kardashian, quienes a lo largo de los últimos meses se han vistos distanciadas debido a distintos conflictos que han enfrentado y que han quedado registrados en su reality show The Kardashians, donde se ha documentado a detalle las razones que han motivado los desencuentros de las famosas hermanas. Sin embargo, las cosas poco a poco parecen ir acomodándose entre ambas famosas y al parecer su relación ha ido mejorando. Algo de lo que los fans de ambas pudieron ser testigos durante el pasado cumpleaños de Kim, pues Kourtney no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un emotivo mensaje en el que refrendó el gran amor que tiene por ella, mientras restaba importancia a sus recientes peleas. Sin embargo, la señal definitiva de que las cosas entres las dos hijas mayores de Kris Jenner ha mejorado de manera importante, es el homenaje que Kourt le ha dedicado a su hermana a través de su disfraz de Halloween, pues aprovechando su avanzado embarazo, ha recreado uno de los looks más emblemáticos de Kim sobre una alfombra roja.

El homenaje de Kourt a Kim

A través de su perfil de Instagram, la fundadora de Poosh compartió una serie de fotografías en las que se dejó ver presumiendo su embarazo en todo su esplendor, luciendo un ajustado vestido de cuello alto y mangas largas terminadas en guantes, de estampado floral y abertura lateral a la altura de las piernas, el cual combinó con unas zapatillas descubiertas hechas con el mismo estampado del vestido. Y aunque a simple vista todo parecía indicar que se trataba de uno de sus posados que suele compartir en Instagram con regularidad, para algunos de sus fans no pasó desapercibido el hecho de que el vestido que llevaba puesto no era más el mismo diseño de Givenchy que Kim usó en 2013, durante la MET Gala, precisamente cuando estaba embarazada de su primera hija, North West.

Y es que además, Kourtney imitó todo el beauty look que la fundadora de Skims lució en aquella ocasión, pues al igual que en 2013, Kourt llevó el pelo recogido en una cola de caballo y peinada de raya en medio, además de que optó por tonos ocres y cafés para su maquillaje, dejando el total protagonismo a su labios, los cuales pintó de un rojo intenso, casi vino. Como era de esperarse, la empresaria generó un sinfín de reacciones de parte de sus seguidores y amigos, llamando especial atención las de su mamá, Kris Jenner y su hermana menor, Kendall Jenner, quienes celebraron el homenaje de Kourtney a Kim. “El mejor disfraz de todos los tiempos”, expresó la matriarca del clan emocionada, en la sección de comentarios. Por su lado, Kendall solo se limitó a decir: “¡Sí!”, aprobando completamente la original idea de su hermana.

¿Qué ha dicho Kim al respecto?

Sin duda alguna, la reacción más esperada por todos los millones de fans de esta famosa familia era la de Kim Kardashian, pues a pesar de que ambas hermanas han dejado en claro que su relación va mejorando, la expectativa sobre qué opinaría Kim sobre el homenaje de su hermana tenía a todos al pendiente. Sin embargo, todo parece indicar que la madre de los hijos de Kanye West le dio su aprobación, pues retomó la publicación de Kourtney en sus historias y agregó algunos emojis de aplausos, dejando en claro así lo mucho que le gustó el disfraz de su hermana.

El contexto de su última pelea

En el primer capítulo de la tercera temporada de The Kardashians, el reality show de las hermanas Kardashian-Jenner, quedó evidenciado el fuerte distanciamiento que se dio entre las dos hijas mayores de Kris Jenner, el cual se dio después de que Kourtney acusara a Kim de usar su boda con Travis Baker, celebrada en mayo de 2022, como una oportunidad "para hacer negocios". El inicio de la disputa comenzó cuando Kourtney pidió personalmente a Domenico Dolce, uno de los diseñadores y fundadores de Dolce & Gabbana, que diseñara los vestuarios para su boda celebrada en Portofino, Italia, los cuales estuvieran inspirados en algunos vestidos vintage creados en de la década de los 90. Y es que tan solo cuatro meses después de la boda, Kim participó en el diseño de una colección de pasarela con la misma firma italiana, desatando así la ira de su hermana, quien acusó a la fundadora de SKIMS de plagiar las ideas de su boda en sus creaciones, algo que se planteó en el último capítulo de la segunda temporada del reality y que tuvo un desenlace hasta el estreno de la tercera temporada, en donde quedó registrado cómo los ánimos subieron a tal punto, que todo parecía indicar que las hermanas no volverían a reconciliarse. Algo que por fortuna sí pasó y que quedó más que en claro con la publicación del reciente mensaje que Kourtney le dedicó a Kim por su cumpleaños

