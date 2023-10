Ante la preocupación de sus fans, Sylvia Pasquel reapareció en redes tras el paso del huracán en Acapulco

Como muchos famosos en México, Sylvia Pasquel no sólo posee una casa en Acapulco, desde hace varios años, el puerto se ha convertido en su segundo hogar, razón por la cual sus fans mostraron su preocupación en redes sociales luego del paso del devastador huracán Otis, categoría 5, que afectó al muncipio de Guerrero. Luego de que en internet comenzara a correr la versión de que no se sabía nada de la actriz, fue la propia mamá de Stephanie Salas, quien tomó su cuenta de Instagram para publicar un comunicado en el que desmintió dicha información. La primogénita de Silvia Pinal aprovechó este texto para dar a conocer que se encuentra bien tras el desastre natural que azotó la región.

El comunicado de Sylvia Pasquel

Con el objetivo de poner final a las especulaciones referentes a su estado tras el huracán, Sylvia redactó un texto en el que admitió que su propiedad en la zona resultó muy afectada por los vientos de más de 270 km/h: “A todos les quiero informar que me encuentro bien, triste por ver a mi amado puerto destruido, mi casa quedó muy afectada, no tengo señal, ni batería, por eso estoy ‘desaparecida’ y salir del puerto es imposible. Por este medio quiero desmentir todo lo que se está diciendo de mí, pronto regresaré a las redes, por ahora no tengo ánimos de nada. ¡Me encuentro bien!”, se lee en el documento que generó tranquilidad entre sus seguidores.

Una de las primeras en reaccionar a esta publicación fue Stephanie Salas, hija de Sylvia quien le escribió: “Te amo”, por otra parte, amigas de la actriz como Ofelia Medina, también se mostraron su alivio de saber que se encontraba bien: “Comadrita que bueno que estás bien. Espero muy pronto abrazarte. Si algo se te ofrece cuenta conmigo”, le escribió la también actriz. El comunicado de la Pasquel generó más de 24 mil likes y un sinfín de comentarios de sus fans que le agradecieron por este gesto. Tanto para Sylvia Pasquel como para el resto del clan, Acapulco es un sitio emblemático, pues fue el escenario de las vacaciones más especiales de la familia, tal como se retrató en la serie biográfica de doña Silvia Pinal quien construyó una casa en el puerto, en la época en la que sus hijos Alejandra Guzmán y Luis Enrique eran pequeños.

Acapulco su segunda casa

Para Sylvia Pasquel Acapulco es tan especial que adquirió su propia casa a la que decidió mudarse de manera definitiva durante la pandemia, fue la propia actriz quien explicó en entrevista para el programa De Primera Mano, el por qué de su decisión: “Es mucho más sano vivir al lado del mar y acá no he tenido que sufrir las inclemencias del tiempo, el smog, las manifestaciones, la violencia que hay en la ciudad, todo eso, aquí en Acapulco no se vive igual, al estar a la orilla del mar te da una calidad de vida diferente al de la ciudad”. Sobre las supuestas razones de su mudanza dijo: “Desde hace cuatro años vengo mucho a Acapulco, cuando no estoy trabajando, estoy acá, es una constante y no tiene nada que ver con que dicen que me dio un paro respiratorio, eso no tiene nada qué ver, inventan tantas cosas”.

El cumpleaños de Sylvia Pasquel

Sylvia Pasquel no había publicado nada en redes desde el pasado 13 de octubre el día de su cumpleaños número 74 años. En la publicación de su festejo, Sylvia Pasquel mostró su felicidad por llegar a esta edad rodeada por el amor de su familia y amigos. En este post aparece la actriz muy feliz posando en uno de los destinos turísticos de Grecia: “Celebrando un año más de vida en la Mezquita Azul, una de las más grandes e importantes de Estambul. Un regalo de cumpleaños inolvidable. Vean nada más qué precioso lugar”, se lee como descripción de esta imagen en la que Sylvia parece muy contenta.