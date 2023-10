El hijo de Talina Fernández reporta la pérdida total de la casa de La dama del buen decir en Acapulco

Para Talina Fernández Acapulco siempre tuvo un lugar muy importante en su corazón, debido a que fue un destino que estuvo presente en su vida desde que nació. Escenario de las vacaciones más memorables en la vida de La dama del buen decir, este lugar es uno de los más especiales también para sus hijos, Patricio y Coco Levy quienes, con tristeza, enfrentan la noticia de los graves daños que sufrió la propiedad que poseía la presentadora en el municipio guerrerense. Durante una entrevista con el programa Ventaneando, Pato Levy reveló que la casa de su mamá está devastada por el paso del huracán Otis, categoría 5: “Estamos consternados con lo de Acapulco, mi mami tenía una casita en Acapulco y se la llevó el viento”, confesó el hijo de la presentadora. Cabe destacar que, la última voluntad de la presentadora fue que parte de sus cenizas fueran esparcidas en el mar: “Acapulco es mío”, le confesó hace dos años a Mara Patricia Castañeda durante una entrevista en la que recordó sus memorias más especiales en este sitio.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El daño provocado por Otis

De acuerdo con Pato Levy, aunque la comunicación todavía es complicada, recibieron un mensaje con imágenes de la propiedad: “No hay más casita, ya me dieron el reporte, no hay comunicaciones, pero me mandaron un WhastApp y la mayoría de la casa desapareció”, confesó el hijo de la conductora. En julio pasado, tras el sensible fallecimiento de Talina, Pato reveló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que, como se lo pidió su mamá, cumpliría su deseo de llevarla al lugar que tanto la hizo feliz: “Ella lo que quería para sus cenizas era Acapulco, porque para ella era muy importante, sus papis tuvieron casa, ella siempre fue a Acapulco. Tenemos una casita en Acapulco y entonces sus cenizas las iremos a dejar a Acapulco, yo me iré a tirarlas en el mar, lo que pensábamos era poner una plaquita debajo de la Virgencita que está en el mar en Acapulco, una plaquita escondida entre las piedras con el nombre de mi mami. Obviamente nos quedaremos con parte de sus cenizas y pondremos aquí un altar bonito con sus fotos”.

VER GALERÍA

El especial recuerdo de Acapulco

En varias oportunidades, Talina Fernández habló del amor que le tenía al puerto, un sitió que estuvo en sus recuerdos desde que tuvo uso de razón: “Yo desde que nací tenía casa en Acapulco, mis primeros pasos fueron en Acapulco, después todas las vacaciones eran en Acapulco. Mis vacaciones eran en Acapulco”, le contó en diciembre del 2020 a Mara Patricia Castañeda en una entrevista en la que contó cómo un desastre natural ya había acabado con una de las propiedades que su familia tenía en la playa: “Mi abuela hizo un edificio frente al Ritz de cinco pisos con un departamento para cada uno de sus hijos, y que tiembla y que se cae”, contó. Sobre la casa que ella compró y que forma parte de su herencia: “Reto a quien sea a que tengan mejor vista que yo tengo, toda la bahía, es una maravilla”, dijo haciendo referencia de la belleza arquitectónica de esta propiedad que antes de ser de ella fue un hotel.

En medio de la tristeza que les provocó a él y a su hermano Coco la noticia de la pérdida de la casa de Acapulco, Pato habló de los problemas de salud que lo aquejan desde hace unos meses: “Sí, ando malito del corazón, está chistoso, porque yo llevó los últimos tres años viviendo con ella y yo quedé con mi madre de que yo la iba a cuidar hasta el último día de su vida y ella también me dijo que me iba a cuidar hasta el último día de mi vida y que si ella se iba, yo me iba a ir con ella, pero no manches, le digo: ‘Jefa era pura plática de cuates’”, comentó entre risas. En un tono más serio, explicó más sobre su estado de salud: “Ahora resulta que tengo una bronca en el corazón y que tengo que hacerme una operación para ayudarme, ando apoyándome de oxígeno, a veces, cuando se pone dura la cosa: ‘Dios aprieta, pero no suelta’. Es reciente, el problema es reciente, llevo menos de un año con él, nada más que se manifestó ya terrible hace un mes y me fui a internar. Estamos viendo cómo le hacemos para la operación”, explicó.

VER GALERÍA

El bazar con artículos de Talina Fernández

El heredero de Talina Fernández confesó que sus problemas de salud le han provocado también dificultades económicas: “El cuentononón del hospital lo debo y la operación, pues todavía no me la hago, pero también estamos buscando dinero para ver de qué manera solventamos los gastos, pero estamos bien, estamos con ánimo, estamos vivos”. Por otra parte, invitó al público a participar en el bazar que realizarán este sábado con la venta de artículos que pertenecieron a su mamá: “El bazar fue una idea de Coco y mía, porque vivimos en una casa enorme, de mi madre santa, en la que a mi mamá le encantaba colgar cuadros y ponerle cositas y figuritas, entonces toda la casa está llena de talachas, como le decíamos a mi mami, de esas cosas decidimos hacer este bazar. Hay una cantidad de cuadros, libros autografiados, libros de ella, figuritas y lo que tenemos, más que nada, son ceniceros, coleccionaba ceniceros”, añadió.