En un camerino, Juan Soler y Paulina Mercado confiesan cómo fue su primer beso

Felices por su romance, Juan Soler y Paulina Mercado no han dudado en compartir las experiencias más personales de su tiempo juntos. En complicidad con sus respectivos seguidores, disfrutan de su noviazgo y con el paso de los días revelan más detalles de su flechazo, desde su etapa como compañeros de trabajo al frente de la conducción del programa televisivo Sale El Sol, hasta el día de ese ese primer beso que marcó un antes y un después en sus vidas. Sin dejar pasar ningún aspecto importante, la pareja habló de ese romántico gesto de cariño, un episodio de gran importancia para ambos con el que pudieron reiterar que la química entre los dos era innegable. Desde ese instante, su historia comenzó a dar un nuevo giro y hoy están orgullosos de mostrarlo públicamente.

Sincero, Juan habló en el espacio de charlas que comparte con su novia Paulina en YouTube, revelando cómo en algún instante conquistar el corazón de la presentadora parecía algo imposible. “Luego de un año y medio de trabajar juntos, por circunstancias de la vida, ella había roto con su pareja sentimental, yo rompo con mi pareja sentimental también y en un punto digo: ‘Caray, sí me gusta Paulina’, y la invité a salir. Y que me armo de valor y que me acerco a Paulina, que le digo: ‘¿Salimos?’ y que me dice: ‘No’…”, compartió en la plática, asegurando que eso no fue ningún impedimento para él, pues tomó la decisión de volver a intentarlo ante la gran atracción que sentía por ella, admirado por sus cualidades y gentileza.

El primer beso de Paulina y Juan

Con lujo de detalles, Juan evocó el episodio del primer beso que le dio a Paulina, quien al escuchar el relato de su galán intervino varias veces para hacer algunas precisiones. “En un punto, después de que me había dicho que no íbamos a salir, un día digo: ‘Ya, si me dice que no de nuevo me voy del programa’, no estaba ni siquiera contratado en el programa. Llegué en la mañana, totalmente dispuesto a besarla…”, dijo el actor, dando pie al comentario de Paulina. “Llegaba el señor Juan Soler con su chamarra, una chamarra de piel impresionante, casco en mano, bufandita, con el pelo todo parado, llegaba de la moto, evidentemente todos en el canal viendo a Juan Soler y olía impactante…”, expresó con sentido del humor la comunicadora.

Acto seguido, Juan dio detalles del emocionante preámbulo a ese beso que quedó entre los recuerdos más preciados de la pareja. “Llego al canal y le digo: ‘Terminando el programa te voy a dar un beso, entro a tu camerino y te voy a besar’, fue todo lo que se habló. Terminando el programa fui a mi camerino, me cambié. Entonces… llegué al camerino, toco la puerta y dice (Paulina): ‘Adelante, está abierto’, ella creía que yo era el de vestuario…”, contó el intérprete, al mismo tiempo en que Paulina recordaba como su ahora novio fue a ponerse más loción y a peinarse antes de realizar su prometida visita. “Abrí la puerta, la vi directo a los ojos y me preguntó Paulina: ‘¿Neta?’…”, confesó.

Paulina y el recuerdo de su beso con Juan

Para Paulina este fue un gran momento del inicio de su flechazo con Juan. La conductora tomó la palabra y habló de cómo vivió ese instante, un tanto incrédula por lo que sucedía, aunque motivada también por la seguridad con la que Juan manejó la situación. “Le dije: ‘¿Es enserio que quieres que nos besemos?’, me dijo: ‘Sí’. (Puse) mano acá, mano acá, abrí piernita y le di un beso…”, contó Mercado, para luego escuchar a Juan hablar sobre su reacción. “Qué besote me puso, qué cosa. Yo salí despavorido, dije: ‘Esta mujer sabe más de lo que yo pensaba’…”, agregó el argentino. Paulina, por su lado, comentó: “Nada fresa me porté y qué crees, no me arrepiento nada. ¿Qué hubiera pasado si te hubiera dicho, pues no, fíjate?”, ante esta pregunta Juan fue muy claro al responder: “Nada, habría pensado, otra histérica más y ya, sigues tu camino”, tras esas palabras, Soler dijo que no habría insistido, aunque hoy están felices por haber hecho posible que todo sucediera.

