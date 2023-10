Vica Andrade se sincera sobre el complicado proceso de salud que enfrenta: 'No me voy a dar por vencida' A seis meses de haber pasado por el quirófano, la esposa de Memo del Bosque, Vica Andrade, habló del tratamiento médico en el que se encuentra tras haberse retirado los implantes mamarios

Fue a finales del pasado mes de marzo que Vica Andrade tomó la difícil decisión de retirarse los implantes mamarios debido a los problemas severos de salud que le estaban provocando. Además de ser diagnosticada con fibromialgia, la conductora ha atravesado por diversas afectaciones derivadas de los metales pesados -entre ellos plomo- que contienen estos dispositivos médicos, una compleja situación de la que ha querido profundizar durante el lanzamiento de la agencia de representación de su esposo, Guillermo del Bosque. En compañía de su familia y dando muestra de la cercana amistad que mantiene con Mónica Noguera -ex pareja de su marido-, la presentadora se dio cita a este evento, en el que ha compartido cómo ha sido el duro proceso que ha atravesado a lo largo de los últimos meses tras su paso por el quirófano, un periodo en el que, por supuesto, ha contado con el incondicional apoyo de los suyos.

A su paso por la alfombra roja, Vica comentó que, si bien, los implantes ya no forman parte de su cuerpo, aún continúa con el tratamiento médico dado las secuelas que le han dejado: “Es un proceso complejo. Todavía no termino, estoy en estudio y por eso me ven tan delgada”. Refugiándose en su familia y su fe, la conductora señaló que tiene toda la confianza puesta en su pronta recuperación: “Pero estoy confiando por supuesto en Dios, en que a veces hay desiertos que son muy fuertes, pero lo padre del desierto no es llegar al final sino es el cambio que puedes recibir y transformarte en ese proceso. Es lo que Dios está haciendo conmigo y lo ha hecho desde hace dos años, de haber empezado con este proceso de esta enfermedad”, dijo en entrevista para el programa De Primera Mano.

Adoptando una actitud sumamente positiva, Vica reiteró su firme postura y agradeció a sus seguidores por su incondicional apoyo: “No me voy a dar por vencida, y les voy a estar informando porque sí me gustaría poder contar con el público como siempre”, indicó, “Ha sido un poco fuerte y no termina, pero sigo adelante, sigo a la meta”. Aunque confesó haber experimentado cierto temor, la conductora dejó en claro la valentía con la que ha hecho frente a las circunstancias: “Sí, he tenido momentos donde casi… pensé que me iba a morir, pero Dios me levantó, no me va a dejar caer, y menos en este momento y menos con esta belleza de familia. Sigo creyendo, estoy confiando realmente en los médicos, en que todo se va a ir solucionando poco a poco”, agregó.

Vica Andrade y el emocionante mensaje en la recuperación de Memo del Bosque

Su mensaje ante la adversidad

Asimismo, Vica ahondó sobre las consecuencias de salud que le dejó el proceso de aumento de mamas que se realizó cuando tenía alrededor de 23 años: “Ahorita no puedo hablar mucho porque todavía estoy en estudios, pero tener algo externo, algo tan contaminante dentro de tu cuerpo, yo lo tuve muchísimos años y tuve una afectación de plomo, de muchos metales pesados, muy graves”. Y aprovechó para mandar un mensaje a aquellas personas que viven una situación similar: “Me gustaría decirles a las mujeres que por favor pongan primero su salud, que se den cuenta que la imagen… mira como quiera vas a crecer, como quiera vas a envejecer, vas cambiando, evolucionando y recibiendo la edad como viene y la salud al final de cuentas es el mayor tesoro”.

Ante los cambios por los que ha pasado, Vica dejó en claro que la decisión que tomó ha sido decisiva para mejorar su salud y proteger su integridad: “Me siento muy bien, a veces es extraño, la gente me ve y como que se impacta porque sí tenía el busto un poquito grande, pero creo que esta realmente soy yo, esta es la que soy, y me siento muy orgullosa de haber pasado por esta cirugía y haber enfrentado el verme con cicatrices, con el busto tan pequeño, por decirlo así, pero para mí es suficiente. Estoy muy feliz de tener vida. Sé que va a haber un milagro en mi salud, se los voy a anunciar desde ahorita (...) He estado un poquito difícil, pero les prometo que Dios me va a sacar adelante”.

