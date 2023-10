Como nunca, Juanpa Zurita compartió detalles de su noviazgo con Macarena Achaga

Durante los más tres años de noviazgo que han protagonizado Macarena Achaga y Juanpa Zurita, pocas han sido las ocasiones en las que alguno de los dos ha hablado ante los medios de comunicación de su relación. Aunque en redes sociales acostumbran compartir los recuerdos más especiales juntos, ante las cámaras, han preferido ser reservados con los pormenores que revelan. Por esta razón la participación de Juanpa Zurita en el nuevo episodio del podcast La magia del caos, se tornó muy interesante, luego de que el influencer se abriera de capa con Aislinn Derbez a quien le contó cómo Maca ha venido a cambiar su vida. Sincero, el juez de ¿Quién es la máscara?, habló cómo nunca de su novia: “Es un pilar muy importante en tu vida y yo nunca hubiera pensado que una relación es tan importante. Es muy parecido a lo que tienes con tu familia, es otro cimiento de tu edificio”, confesó Zurita quien se mostró muy orgulloso de Macarena con quien ha logrado construir una relación sólida a pesar de la carga de trabajo de ambos.

La seguridad de una relación estable

Curiosa, durante este episodio, Aislinn Derbez le preguntó a Juanpa: “¿Qué tanto te ha cambiado a ti como persona tener una pareja estable?”, sin pensarlo mucho, el influencer respondió: “Mucho, me ha sensibilizado más, creo que también me ha hecho más vulnerable, me ha hecho explorar cosas y sentimientos, me han hecho una persona más completa y más feliz”. El también actor explicó que antes de su noviazgo como Maca no tenía ese equilibrio en su vida: “Conforme vas avanzando en la vida y vas persiguiendo la chuleta, hay un momento en el que tu trabajo, tu pasión lo es todo, pero poco a poco te vas dando cuenta que hay otra parte muy importante de la vida, porque la carrera profesional no es una línea ascendente constante, hay altibajos y nada está garantizado. Es increíble y precioso, pero si no tienen con quién regresar y compartir, charlas y tomar mate en la mañana o tomar un vino o cenar, la vida empieza a perder un poco el propósito, porque empieza a ser solo sobre ti y sobre lo que tú puedes lograr”.

Macarena, su inspiración

Cuando Aislinn le preguntó si su relación con Maca ha cambiado sus prioridades, Juanpa dijo: “Sí, sin duda alguna. Sí las cambió, pero también las potencializó". El actor reconoció que la pasión con la que Maca realiza su trabajo se convirtió en una especie de inspiración para él: “Le metió más fuego a la gasolina, porque como ella es actriz, chambea todo el tiempo, no la veo y eso me empodera, porque digo: ‘Qué chido que estoy con una mujer que está persiguiendo lo que quiere y que está logrando su sueño’ y eso a mí me hace decir: ‘Tampoco te frenes’”. Gran parte del éxito de su noviazgo se debe a que, a pesar de la apretada agenda de trabajo de ambos, siempre tienen tiempo para compartir: “Decimos vamos a apartar un ratito en el mes, después de que grabaste tu peli y de que yo acabé tal show, para sí estar juntos, porque es importante, tampoco puedes tener una relación en la que nunca se ven y todo el tiempo están trabajando, es un balance lindo. Ella me inspira a seguir haciendo lo que me gusta hacer, pero también siempre me da un sentimiento de que si todo se va al carajo de alguna forma, todo va a estar bien, porque estoy feliz con ella”, reveló enamorado.

Durante esta charla, Juanpa Zurita dio detalles de cómo fue que, después de un tiempo de disfrutar en privado su romance, decidieron compartir con el mundo su amor, eso sí, siempre guardando los pormenores más íntimos para ellos: “Hemos pasado por un proceso de decir, ¿qué tan público hacemos esto?”. Para el influencer, la base de su relación siempre será la entrañable amistad que tienen: “Lo que te puedo decir es que hay una amistad muy grande entre ella y yo, que es lo más importante. Ella, a veces, me trae de arriba para abajo, luego yo a ella y hay un bullying sano y divertido, donde podría parecer que somos mejores amigos y sí somos mejores amigos, pero nos gustamos, esa confianza de podernos criticar desde un lugar de amor, porque la burla me parece importantísima”, confesó sobre su sentido del humor.

¿Qué tan romántico es Juanpa?

El actor hizo énfasis en el hecho de que, como en todas las relaciones existen diferencias, pero al final, siempre gana el amor: “Esa confianza se ha traducido en una relación muy amena, nunca la intención es querer simular algo perfecto”. Para Aislinn era importante saber si, en la realidad, su relación era tan perfecta como se ve en redes y qué tan romántico es Juanpa: “Cuando eres romántico no es cuando le das chocolates y rosas, creo que romántico recae en poder ser vulnerable de corazón con tu pareja y dejar ser lo que sea que eso es, no necesariamente los chocolates. Ella no celebra el aniversario, es como cultural y yo cada que cumplimos un mes le mando unas rosas, a ella siempre se le olvida”. Por último, reconoció que en su relación no hay inseguridades: “No, no soy celoso, ni ella”, finalizó.