Al igual que más famosos, Roberto Palazuelos se muestra preocupado por su familia tras el huracán Otis

Sensible ante el trágico paso del huracán Otis por Guerrero, Roberto Palazuelos ha expresado su preocupación por la comunidad afectada en el estado. El actor, quien es originario del puerto de Acapulco, una de las regiones más golpeadas, se pronunció tras lo ocurrido no solo para informar que se había visto imposibilitado de comunicarse con su familia, pues además anunció que, a través de su fundación, brindará apoyo a quienes más lo necesitan. Al igual que Andrea Legarreta, Galilea Montijo y más famosos, el intérprete tiene un enorme arraigo y cariño por aquella ciudad, que en décadas se ha consolidado como uno de los destinos turísticos predilectos no solo en México, sino también a nivel internacional. Sin embargo, hoy el panorama luce distinto, imágenes de una catástrofe que le ha dado la vuelta al mundo, de la misma manera en que ha ocurrido con algunos de los testimonios de quienes vivieron este suceso sin precedentes.

Roberto Palazuelos buscó a su familia

Luego del impacto del huracán, Palazuelos rompió el silencio en redes sociales para comunicar que no había podido establecer contacto con su familia, especialmente con su tía, Susana Palazuelos, la reconocida chef radicada en esa ciudad. Por fortuna, el también llamado Diamante Negro ha podido saber de los suyos, agradecido de que todos se encuentren bien. “Acabo de recibir un mensaje de mi tía Susana Palazuelos y está a salvo, bendito Dios”, escribió en Twitter. Ante la pregunta de si ya había podido hablar con los integrantes de su familia, dijo. “Están bien, muchas gracias recién lo sé. Todos están a salvo”, escribió en esa plataforma, misma en la que ha hecho un firme llamado a sus seguidores para sumarse a la red de apoyo puesta en marcha en estos instantes.

En una entrevista concedida al diario mexicano Reforma, reveló que otra de sus mayores preocupaciones había sido la del paradero de los seis empleados que laboran en su residencia ubicada en la zona de las Brisas, con quienes pasó varias horas incomunicado. Del mismo modo, afirmó que no le preocupan los posibles daños a su casa en donde suele pasar algunos días al mes. “Ahorita lo que más me importa es que mis seis empleados estén bien, hay unas señoras, unas cocineras que me preocupan mucho. Yo les dije que se resguardaran muy bien, pero lo tomaron a la ligera”, dijo al medio.

Palazuelos, listo para apoyar a los damnificados en Acapulco

El actor se ha mantenido en constante interacción con los usuarios en redes, reiterando su enorme deseo de ayudar a reedificar el puerto. “Todos podemos organizar ayudas de diferentes lados, todos tenemos una historia en Acapulco”, escribió. “Es mi tierra, es mi gente”, aseguró. Del mismo modo, en otra publicación en Instagram, se refirió de manera puntal a las acciones que ha emprendido hasta ahora. “Mi corazón está con Acapulco, estoy girando instrucciones a mi fundación para crear centros de acopio y apoyos…”, escribió el 26 de octubre. “Mis oraciones están con todos mis paisanos en este momento, he visto solo imágenes de zona hotelera, donde casi todas son segundas casas de descanso, pero me preocupan las zonas más pobres donde la gente ha perdido sus hogares. Espero pronto saber más y que se libere la entrada para poder apoyar a los hermanos que menos tienen”, dijo.

¿En dónde se encontraba Palazuelos cuando pegó el huracán?

Si bien Roberto Palazuelos suele viajar constantemente a Acapulco, esta vez el actor permanecía lejos del puerto, por lo que a través de los medios de comunicación y las redes sociales comenzó a enterarse de la tragedia. Su preocupación creció, pues además ahí viven su tía Susana, de 76 años, su tío Mario, de 86, y su primo Eduardo. “A mí el huracán me agarró en Cancún, y desde que me avisaron en la noche (del martes), alcancé a hablar con mis empleados… Empecé a ver las primeras imágenes de la devastación, me preocupé muchísimo, no tenía contacto con mi familia ni con mis colaboradores, lo cual me traía muy nervioso. No pude dormir porque mi tía Susana se quedó solita en su casa con mi tío Mario, de 86 años. No sabía nada de ellos…”, contó a Reforma.

