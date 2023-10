Misterio resuelto, Sofía Castro confiesa por qué su papá no estuvo en su fiesta de compromiso Tras anunciar su próxima boda con Pablo Bernot, Sofía Castro explicó por qué José Alberto Castro no asistió a su festejo

Después de sorprender a sus más de un 1.2 millones de seguidores en Instagram con la noticia de su compromiso matrimonial con Pablo Bernot, luego de cuatro años de feliz relación, Sofía Castro sostuvo su primer encuentro con la prensa durante un evento relacionado con la Fórmula 1, donde aprovechó para compartir nuevos pormenores de su fiesta de compromiso y revelar por que su papá, el productor José Alberto Castro no asistió. Debido a la gran relación que sostiene la actriz con su papá, a sus fans les resultó muy extraño que no hubiera estado en la celebración donde los papás de Pablo y la mamá de la novia, Angélica Rivera, brindaron por el amor de la joven pareja, razón por la cuál los medios de comunicación quisieron saber por qué el productor no formó parte de este festejo con el que las familias hicieron oficial el compromiso.

¿Dónde estaba el papá de la novia?

Entre risas, Sofía desmintió la versión que circuló en redes donde, supuestamente, se aseguraba que El Güero Castro no había asistido a fiesta de compromiso por que no estaba de acuerdo con el matrimonio: “Mis papás están muy contentos, mi papá no pudo estar, no es cierto eso chismes de que no está de acuerdo con el matrimonio, claro que no, esos son puros chismes, mi papá quiere mucho a Pablo y está muy feliz por mí, me escribió un mensaje enorme, lo que pasa es que fue por cuestiones extremas de trabajo”, comentó a los medios de comunicación de acuerdo con el programa de Telemundo, La mesa caliente. En Ventaneando, Sofía detalló un poco más por qué le fue imposible llegar al productor: “Mi papá no pudo estar porque parte del Maleficio se iba a firmar en Israel y desgraciadamente por esta tragedia que está pasando tuvieron qué mover fechar y se fueron a otro lugar en Europa”, confesó.

La producción internacional de El Maleficio

La novia admitió que, desde un inicio, la fiesta estaba pensada para que su papá pudiera estar presente; sin embargo, el reciente conflicto bélico desatado entre Israel y el grupo terrorista Hamas, obligó a la producción del remake de El Maleficio a cambiar por completo sus planes: “Mi papá llegaba directo a mi fiesta, o sea se bajaba directo del avión a mi fiesta, de hecho, yo puse esa fecha de acuerdo con las fechas de mi papá y a la mera hora a tuvieron que mover locaciones y algunas cosas por el tema de la guerra, entonces, por eso mi papá no puedo estar”. Por su parte, desde inicios de octubre, El Güero ha estado compartiendo fotos y videos del arranque de este proyecto que también incluirá escenas en Nueva York.

Tal como lo aseguró Sofía, hace unas horas, el productor compartió una imagen junto a dos de los actores que engalanarán esta historia, Fernando Colunga y Julián Gil con quienes se encuentra en Toledo, España, la nueva locación: “Otro día en la oficina”, escribió el papá de Sofía junto a un posado con los actores. De acuerdo con el productor, los espectaculares paisajes de esta provincia jugarán un papel muy importante en la historia: “Hoy estamos en un nuevo lugar que será una base muy importante en El Maleficio, se va a poner muy interesante”, comentó el productor hace unos días, luego de arribar a este sitio conocido por La Ruta del Quijote, recorrido turístico por los sitios que inspiraron a Miguel de Cervantes a crear su obra más famosa.

La ilusión de la novia

Además de aclarar por qué su papá no la pudo acompañar, Sofía habló de la sorpresa que representó para ella esta propuesta matrimonial: “La verdad estoy muy contenta, feliz, plena, no me lo imaginaba, pero la verdad estoy muy feliz y muy enamorada. Yo sí me quería casar, desde siempre supe que era Pablo, Pablo y yo tenemos una relación súper bonita, me gusta decir que con muchas altas y bajas, porque luego la gente idealiza y piensa que todas las relaciones son perfectas y no, creo que para tener una relación estable hay que pasar por muchas cosas y creo que el chiste es estar juntos y escogerse todos los días y no soltarse”. Sobre cómo se imaginaba la vida a futuro con Pablo, comentó: “Una familia bonita, en un gran matrimonio, Pablo y yo somos un gran equipo y la verdad es que estoy muy contenta, me encantan las familias grandes, pero la verdad creo que tener un hijo es muchísima responsabilidad, entonces vamos paso a paso”, finalizó.