Entre lágrimas, Andrea Legarreta reveló que ya se pudo comunicar con su papá en Acapulco

Como miles de mexicanos con familia en Acapulco y en las zonas aledañas, Andrea Legarreta vivió horas de angustia al no poder comunicarse con su familia en el puerto tras el devastador paso del huracán Otis. Visiblemente consternada, la tarde de ayer, la presentadora de Hoy tomó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores que debido a que el municipio se encontraba incomunicado no sabía nada de su papá, don Juan Legarreta y de uno de sus hermanos que también reside en la costera. Confiando en que sus seres queridos se encontraran bien, Andrea invitó a sus seguidores a unirse en oración para pedir por la población de Guerrero que se vio severamente afectada por este desastre natural categoría 5, el primero en la historia en tocar tierra con esa velocidad. De la misma forma en la que se sinceró con sus seguidores respecto a la preocupación que le generaba no poderse comunicar con su papá, hace unas horas, la presentadora reapareció en esta red social para informar que ya pudo hablar con sus seres queridos.

La llamada que estaba esperando

Con la emoción a flor de piel, después de escuchar la voz de su papá y de saber que su hermano y el resto de su familia en Acapulco se encuentran bien, Andrea le contó a sus seguidores: “Hola a todos, aquí estoy de nuevo para darles buenas noticias, porque me habló mi papá, encontraron una forma de comunicarse, porque les dijeron los vecinos que en la parte de arriba había algo de señal y me llamó, me dijo que está bien, que mi hermano está bien, que están juntos, cada uno estuvo en su departamento la noche en que sucedió esto, sufrieron daños en sus viviendas”, comentó la conductora emocionada hasta las lágrimas después de horas de no saber nada sobre su papá y su hermano.

El estado de los damnificados

Andrea detalló cómo vivió su papá el paso del huracán: “Me dice mi papá que corrió con suerte, porque el departamento donde él vive está en mejores condiciones que el de sus vecinos a quienes, tristemente, casi todo se les destrozó, pero que están bien, que no hay pérdidas en el edificio donde él vive y en el de mi hermano tampoco y bueno, decirles que muchas gracias, gracias por sus buenos deseos y sus oraciones. Hay que seguir pidiendo por todos, porque en verdad la situación está muy triste, está devastado como lo han visto en las noticias”, comentó en otra parte de su mensaje donde utilizó su voz para invitar a sus más de 6.4 millones de seguidores a acudir a los centros de acopio a donar víveres para los miles de damnificados que dejó el huracán.

Después de hablar con su papá y de conocer la situación que están viviendo los pobladores de Acapulco, Andrea pidió a sus seguidores unir fuerzas para ayudar, debido a que, hasta el momento, es muy complicado para los afectados conseguir comida y productos de primera necesidad: “Ellos no pueden salir, muchos no se han enterado que hay señal en diferentes zonas, pero decirles que estén tranquilos, que tengan fe y si podemos apoyar a nuestros hermanos y a la gente que nos necesita de Guerrero y de Acapulco hay que hacer, porque de verdad está muy grave, yo sé que lo han visto en las noticias está terrible, muchos no pueden salir porque las calles están llenas de lodo, de árboles, de palmeras y de piedras. Hay que tener paciencia y sobre todo, mucha fe. Muchas gracias”, finalizó Andrea quien se conmovió hasta las lágrimas.

La preocupación de la producción de Hoy

Tras compartir con sus seguidores esta noticia, Andrea publicó una imagen del cielo que acompañó de la frase: “Ya sé que fuiste tú”, haciendo referencia a que, desde el cielo, su mamá, doña Isabel, habría interferido para que tanto su papá como su hermano resultaran ilesos del devastador paso de Otis. Esta mañana, Andrea se ausentó del programa Hoy, mientras Galilea Montijo abandonó el foro en vivo después de anunciar que, luego de que la presidenta municipal de Acapulco comunicará que se había logrado abrir un carril de la carretera de El Sol, decidió trasladarse al puerto para reunirse con su hijo Mateo y el resto de su familia que habita en aquella localidad. Toda la producción se mostró muy consternada por el desastre natural, por lo que Galilea prometió transmitir desde la zona y el resto de los conductores pidieron al público mostrar su lado más solidario.