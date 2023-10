El radiante look dorado de Salma Hayek para su especial noche en Nueva York

No existen límites para Salma Hayek cuando se trata de reinventar su imagen. La actriz no solo sabe deslumbrar con sus reveladores vestidos sobre las alfombras de los prestigiados eventos a los que asiste, pues también tiene claro cómo lucir radiante con otro tipo de looks cuando se trata de conservar la elegancia y la formalidad a la vez. Una vez más, la guapa intérprete de 57 años ha dado una lección de estilo en su reciente aparición pública, logrando acaparar la lente de los fotógrafos desde el primer instante, quienes no perdieron ningún detalle del paso de la estrella en esta importante cita; la gala numeró 34 de la World Monuments Fund, celebrada en la ciudad de Nueva York, una de las capitales mundiales en las que la mexicana suele tener constante actividad profesional.

El radiante look de Salma Hayek

Cuidando hasta el más mínimo detalle, Salma desfiló por la alfombra del evento con un atuendo que le ha merecido los elogios de sus seguidores. La elección en esta ocasión fue un traje dorado de tres piezas, haciendo evidente que este color es una de sus tendencias favoritas para el otoño. El diseño se integra por un blazer de solapas redondas un tanto ceñido a la cintura, una prenda que además destaca por sus hombreras afiladas. Así mismo, complementó con un chaleco de botones y un pantalón holgado, tres elementos que en conjunto han logrado potenciar su imagen no solo destacando su elegancia, sino también su ingenio para dar un giro fresco a la formalidad, dejando atrás los convencionalismos que suelen caracterizar este tipo de diseños.

El cuidado que puso Salma en su look fue tal, que no dejó a un lado la practicidad. La actriz optó por llevar su melena negra suelta perfectamente alaciada y peinada. Además, se decantó por un maquillaje que logró acentuar su mirada y sus labios, para los cuales eligió un labial en tono cereza. El guiño vintage que la intérprete hizo en esta ocasión al glamour de los años 70, también incluyó como accesorio un clutch en color metálico, sorprendiendo así a todos aquellos que no pierden de vista los estilismos de la mexicana, quien a lo largo de estos años ha logrado sacar el máximo esplendor y provecho a cada una de las tendencias. Tampoco podemos dejar de mencionar la joyería, pues esta vez Salma portó un llamativo collar de diamantes con el cual sumó otro acierto.

Salma Hayek, bellísima a los 57

Este es un periodo colmado de grandes gratificaciones para Salma. La actriz no solo disfruta cobijada por el cariño de su familia, una ilusión que vive de la mano de su esposo, el empresario François-Henri Pinault, sino que también se encuentra motivada por el éxito en sus proyectos profesionales. En este contexto, es como la mexicana dio la bienvenida a su cumpleaños 57 en septiembre pasado, posando espectacular a la orilla de la playa en un bikini rojo. “Estoy tan feliz de estar viva y profundamente agradecida por todas las bendiciones”, escribió en las primeras líneas de su mensaje dado a conocer en redes sociales, espacio en el que recibió las felicitaciones de sus fieles admiradores de diversas partes del mundo. Así, la veracruzana reitera su agradecimiento por todo lo logrado hasta este momento, dispuesta a seguir conquistando cada uno de sus sueños y anhelos.

En la continuación de su dedicatoria personal, Salma hizo una mención especial a sus seres queridos, quienes la han acompañado a lo largo de este tiempo en cada uno de sus emprendimientos. Así mismo, destacó su amor por el entorno que la rodea, especialmente su cuidado y sensibilidad por los animales. “(Estoy agradecida por) Mi amada familia, mis apreciados amigos, mi salud, mi trabajo que me mantiene en marcha, mi equipo empoderador, mi relación con los animales y la naturaleza, y el amor de todos mis fieles seguidores. Feliz 57 cumpleaños para mí”.

